Kolovoz 2022. bit će izazovan za sve znakove jer su čak četiri planeta u retrogradnom hodu. Iako će vas pritiskati obaveze i frustrirati teškoće, zadržite li pozitivan stav i iskoristite dobre prilike, ipak možete završiti kolovoz u pozitivnom tonu.

OVAN

Opći pregled



Kao i prošle godine, ovaj ljetni mjesec obilježen je retrogradnim vanjskim planetima, a na početku kolovoza ih je četiri; Uran im se pridružuje 23., nakon čega nastupa recesija u mnogim zemljama, a za tebe to znači poziv na štednju i manje ekstravagancije i lakomislenog vađenja novčanika. Retrogradni planeti označavaju usporavanje inicijativa i potrebu za revizijom planova i učinjenog; svi se moramo naoružati strpljenjem.

Merkur će dvaput promijeniti znak: u svoju Djevicu ulazi 4., pa je važno posvetiti pozornost svim važnim detaljima u radnim projektima. Više ćeš se dogovarati i komunicirati s kolegama i planirati zadatke. U Vagu ovaj planet ulazi 25., a tada ćeš razmjenjivati misli s važnim partnerom. Venera stiže u Lava (12.) i donosi sjajne prilike za ljubav, zabavu i uživanja u ljepšoj strani života, ali izvlači iz tebe i kreativne talente. Marsov ulazak u Blizance (20.) pojačava komunikacije, donosi brojne ideje koje želiš ostvariti, pa ćeš se osloniti i na improvizaciju.

Puni (12.) i Mladi Mjesec (27.) pod utjecajem su napornih aspekata, stoga su zone ljubavi, kreativnosti, ciljeva i planova, te posla ona mjesta na kojima moraš pokazati snalažljivost i samokontrolu.

Mjesečni aspekti

S obzirom da je Jupiter ove godine u tvom znaku, sve probleme ćeš prihvaćati lakše, iako je taj planet sada retrogradan, pa ipak moraš smiriti osobne ambicije. Već prvi dan ulazi u sjajan apsekt sa Suncem, što donosi sojećaj optimizma, uspjeha i sreće, naročito u ljubavi; možda si na moru i prepuštaš se zabavi i uživanjima svih vrsta. Prva tri dana tvoj energični vladar Mars je u spoju s nepredvidljivim Uranom: očekuj neočekivano i posebno pazi na šokove po novčanik. Od 1. do 4. i Venera je u odličnom odnosu s ta dva planeta, pa je sve prepuno uzbuđenja, vjerojatno i tjelesnih užitaka. Ako si negdje s članovima obitelji, zagarantiran je dobar provod, no ipak pazi jer neki brzoplet potez može imati ozbiljne posljedice. I dani 10.-12. Upozoravaju na neobuzdane užitke, no opet trebaš paziti na troškove. Prije toga (6.-8.), novac bi mogao biti razlogom nesuglasica s prijateljem ili shvaćaš da zbog nedostatka sredstava nećeš moći ostvariti neki plan.



Kroz cijeli mjesec miješaju se istovremeni povoljni i izazovni aspekti. Odličan i idiličan odnos Venere i Neptuna (7.-8.), pomiješan je s napetomo opozicijom Venere i Plutona (8.-9.), pa ljubav ili obiteljski odnosi šeću od iskrenog razumijevanja i predivnih emocija, do ljubomore i posesivnosti. No ulazak planeta ljubavi u Lava opet podiže osjećaje na najviše razine i sada se možeš prepustiti veseloj razonodi. Ako si slobodna, ovo je pravo vrijeme za promjenu statusa.



Istina, Pun Mjesec u Lavu (12.) donosi napet odnos s prijateljima ili opet teško ostvarenje nekog cilja, ali uz kreativnu snalažljivost i smirene reakcije, možeš fokusiranjem unijeti stabilnost (14.-15.). Ako je riječ o poslu, pomoći će ti Mars-Pluton (13.-15.): ovo je velika energija i sada pokazuješ snagu svojih sposobnosti i ambicije. Spremna si na temeljnu promjenu kako bi rasla i napredovala. Pokaži u ponašanju razliku između šefovanja i pravog autoriteta. Jedan od najboljih dana za sreću i lagodne užitke je 18., pri najboljem aspektu Venere i Jupitera: ljubav cvate i rijetko se ovako dobro osjećaš!



Tvoj Mars prelazi u Blizance (20.) i povećava se količina razgovora koje vodiš, ali se i više krećeš i obavljaš kraća putovanja. Ova druga polovica mjeseca uglavnom pripada Merkuru: radni učinak dobro osjećaš na prihodima, zahvaljujući jednom odličnom rješenju ili ideji (16.). Ipak, ne uzdaj se u intuiciju (21.), već samo u pouzdane i provjerene detalje. Baš sljedeća dva dana pokazuju kako možeš kao detektiv otkriti svaku tajnu ili podatak koji ti trebaju u profesionalnim aktivnostima.



Sunčev dolazak u Djevicu (23.) potpuno prebacuje fokus na svakodnevni rad. Uran postaje retrogradan (24.) i sada je vrijeme za manje ekstravagancije pri trošenju. Snažni sukob Sunca i Marsa (25.-29.) govori o potrebi izbjegavanja grube komunikacije na radnom mjestu ili nametanja svojih stavova. Neki iznenadni ispad strasti može donijeti ljubavne užitke (26.-27.), ali i troškove.



Mladi Mjesec (27.) u Djevici označava novi ciklus u radnim projektima, uz neslaganja oko stavova: i 28.-29. govore o razlikama između tvog kreativnog smjera i tima s kojim radiš. Kolovoz ipak završava u dobrom tonu, jer Mars i Jupiter daju priliku za optimističan razvoj, u kojem izlaziš kao pobjednica.

Povoljni dani: 1., 1.-4., 7.-8., 11.-12., 13.-15., 16., 18., 22.-23., 31.

Izazovni dani: 1.-3., 6.-8., 8.-9., 10.-12., 14.-15., 21., 25.-29., 26.-27., 29.-29.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.