Let's talk: Ovi horoskopski znakovi najveći su tračeri

Čini se da neki ljudi ne poznaju pojam poštivanja granica. Tragaju za tračem, žele sve saznati prvi, nije im neugodno zavirivati u tuđu privatnost. Čim nekoga susretnu pokušavaju iz njega izvući što više detalja. Hrane se tuđim uspjehom i kad god netko nešto postigne, oni cijelo susjedstvu pitaju: 'Jesi li vidjela/o kako je xy kupio novi automobil, a tek njihov stan, pih'. Često takvi stoje na prozoru i znaju u minutu kad je netko otišao na posao ili došao iz izlaska.

Takvi su ljudi uglavnom najveći tračeri i možda nisu svjesni da to ima više štete nego koristi. Tračevi se, naime, mogu pokazati totalno pogrešnima, a brbljanje o detaljima iz tuđeg života možeš uvrijediti osobu o kojoj se radi.

Ipak, tračevi su postali nezaobilazan dio naše svakodnevice. Na kavama razgovaramo o novostima iz svijeta slavnih, našim nekadašnjim prijateljima. Znatiželja je u ljudskoj prirodi, no nekad je treba obuzdati i ne miješati se u tuđe živote. Na to hoće li osoba biti sklona tračanju utjecaja, izgleda, ima i njen horoskopski znak.

Ovo je šest znakova zodijaka koja baš vole tračeve i žele prvi saznati sve.

Jarac

Jarčevi žele uspjeti u karijeri pa zato grade širok krug ljudi. ''Ovaj znak voli dobivati informacije od drugih ljudi jer bi im to kasnije nekako moglo pomoći u postizanju ciljeva", kaže astrolog Marquardt. Skupljaju podatke sa svih strana i rado ih svojataju. Iako znati širok krug ljudi nije loša stvar, loše je kad te podatke širiš dalje i sebično koristiš. To je ono što Jarčevi često čine - a to uključuje i tračanje. Pitanja pritom postavljuju izravno i pokazuju ranjivost.

Lav

I inače se lavovi smatraju kraljevima koji tragaju za plijenom. Tako lavovi tragaju za informacijama. Radoznali su jer žele preduhitriti druge. ''Tračevi kojim raspolažu pomažu im da se vrate u igru i uzdignu sebe'', kaže Marquardt. To im posebno dobro dođe u poslovnom okruženju - ciljaju na visoke pozicije pa im je važno shvatiti i nadmašiti druge.

Vaga

Vage znaju postupati s ljudima, obično su otvorene i društvene pa lako, na uljudan način, dolaze do informacija. Znatiželjne su, ali nisu nastrojene onako ružno tračerski. Slatkorječive su i znaju kako prići različitim osobnostima. Nerijetko im je taktika takva da najprije one otkriju neku svoju tajnu, a onda se i ta druga strana lakše 'otvori' i prizna nešto Vagi. Laganim i promišljenim stopama dolaze do tračeva.

Ribe

Ribe ne razumiju koncept postojanja granica, Pravo su oličenje tračeve - ubacuju se tamo gdje im nije mjesto i žele sve saznati. Odmah i sada. Znaju biti neugodne jer narušavaju tuđu privatnost, ali zapravo im nije za zamjeriti. Ribe očito ne znaju procijeniti kad je dosta te nekad nisu sposobne obuzdati radoznalost. Za razliku od Vaga, Ribe imaju pogrešan pristup.

Djevica

Djevice prikupljaju informacije jer se nadaju da će im jednog dana bit korisne. Prema Marquardtu, ovim znakom vlada Merkur, planet komunikacije i informacija, što znači da Djevice imaju strategiju. Sposobne su postavljati pitanje sve dok ne dobiju odgovor koji su očekivale, a posebno će se potruditi 'ispitati' situaciju kad se radi o stvari koja ih zanima. Htjet će informacije ovdje i sada, ali će dobro promisliti o načinu na koji će ih dobiti. Prije razgovora za posao ili spoja Djevice će se potruditi sve otkriti.

Blizanci

Blizanci su kraljevi svih tračera - i to ne skrivaju. Ništa ne može proći bez njihova znanja, a informacije su skloni dalje proširiti. Čut će neku zanimljivu priču i onda će ju prepričavati još godinama. Uvjerit će druge da su tu priču baš oni doživjeli iako su je vjerojatno čuli od nekog desetog. A kako bi došli do tih anegdota, Blizanci će dati sve od sebe - pridobit će sugovornika, pristupiti mu razgovorno i iz njih 'izvući' sve što ih zanima. To, dakako, nije loše pod uvjetom da postoji granica.

No, Blizanci su skloni manipuliranju i okretanju razgovora u željenom smjeru. Zato barataju nizom tračeva.