Horoskopski znakovi koji misle da su bolji od drugih

Znaš one ljude koji uvijek misle da su bolji, ljepši i pametniji od drugih? Nije ugodno biti u njihovom društvu. Sve im smeta, ništa nije dobro, oni bi sve napravili puno bolje… Nikada nisi vidjela da se smiju, osim možda kada primaju komplimente. Najčešće te dovode u neugodne situacije jer prigovaraju - konobaru, prodavačici, prolazniku. Ponašanje i komentari su im toliko predvidivi da te to uznemiruje.

No, ljudi su društvena bića, ovisni smo jedni o drugima i bez obzira na sve, trebali bismo se držati zajedno ili, u nekim slučajevima, barem podnositi. Možda imaš arogantnu kolegicu s kojom dijeliš ured ili nekog u bližoj obitelji koga srećeš svaki dan. Umjesto da trošiš energiju na živciranje, prihvati tu osobu. To ćeš puno lakše učiniti ukoliko znaš da je njezin snobizam jednim dijelom uvjetovan astrološki. Ona je tu bespomoćna, baš kao i ti. U nastavku će bit riječi o najarogantnijim i najtaštijim znakovima horoskopa. Da se ne zavaravamo, možda si upravo ti jedna od "najboljih, najpametnijih i najljepših"?

Vaga

Vage znaju odlično komunicirati i majstori su u diplomaciji. Na van ostavljaju dojam fine, pristojne pa čak i skromne osobe, no u ovom znaku rađaju se najarogantniji i najtaštiji ljudi s vrlo visokim kriterijima u svemu. Ako si kojim slučajem jedna od ovih teških Vaga, često manipuliraš ljudima, obrlatiš ih u trenu kroz razgovor i sve na koncu dođe na tvoje. To nije lijepo, znaš?

Bik

Za razliku od Vaga, ti si Bikice iz inata tašta i arogantna. Poprimila si ove osobine jer ljudi nisu vjerovali u tebe, a ti si im odlučila pokazati da su u krivu. Sada im to nabijaš na nos, a svojim nosom paraš oblake. Teško se družiti s tobom kada si u toj svojoj buntovničkoj fazi, no svjesne smo da će proći. Strpljivo čekamo jer si inače skroz ok!

Lav

Budimo iskrene, ti zaista misliš da vladaš svijetom. Ne samo da si svugdje i uvijek glavna, već se i rješavaš onih koji ne dijele tvoje mišljenje. Razumijemo, ne možeš si pomoći, no barem poslušaj ljude oko sebe kojima vjeruješ i spusti se na zemlju jer ukoliko nastaviš "parati oblake", ubrzo ćeš ostati sama.

Ovan

Uporna, tvrdoglava, posvećena cilju, samouvjerena, previše samouvjerena pa čak i arogantna. Zahvaljujući ovoj svojoj nepopularnoj crti stići ćeš gdje si naumila, no putem bi mogla izgubiti ljude do kojih ti je stalo. Teško se nositi s arogancijom, taštinom i snobizmom, a i zašto bismo to trpjeli? Nitko ne voli da ga se gleda s visoka.

Strijelac

Rođena si pametnija i bolja od svih, barem tako ti misliš. Štoviše, uvjerena si u to sto posto. Okolina te živcira, svi su bezveze i sve je bezveze. Ništa ne zadovoljava tvoju visoko postavljenu letvicu. Stroga si prema drugima pa čak i okrutna. Svi oko tebe smatraju te hladnom. Nije lako biti u tvojoj koži, zar ne?

Rak

Emotivna si, topla i uvijek ćeš stati u obranu slabijih i onih u potrebi. Voliš pomagati, no više od svega voliš da te ljudi obožavaju i da se dive tome što radiš. Ako ti ne služimo svrsi, ići ćemo ti na živce i odbacit ćeš nas bez razmišljanja.