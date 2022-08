Uvijek nešto mute: Znakovi koji uživaju igrati se s tuđim umom

Postoje ljudi koji obožavaju psihološke igrice te misle da je zabavno igrati se nečijom glavom, pritom, naravno, ne mareći za posljedice. Možda se pitaš zašto bi netko nastavio raditi nešto kada zna da će time uzrokovati zbrku i bol? Pa, ti ljudi igraju se s tuđim umom jer se zbog toga osjećaju pametnima i zaokupljaju svoj um.

Problem je u tome što su takve psihološke igrice neiskrene, rijetko zabavne i često okrutne. Igre uma neće ti pomoći da izgradiš jake temelje za bilo koji odnos. Možda će neko vrijeme biti zabavno, ali u kojem trenutku je dovoljno?

Nažalost, postoji nekoliko horoskopskih znakova u astrologiji koji istinski uživaju u igranju umnih igrica i kontroliranju situacije. Kada ti je toliko važno biti pametan i dođeš do točke u kojoj više nije zabavno, prestaješ li ili nastavljaš to raditi? Možeš pokušati izazvati to početno uzbuđenje, ali nikada ga nećeš vratiti; jer što dulje nastaviš, to ćeš učiniti više štete.

Budi najbolja verzija sebe.

Iako je jedno glumiti nedostižnost, drugo je uvjeriti protivnika da ga prezireš. Ali igre uma moraju biti zadovoljavajuće na nekoj razini ili toliko puno ljudi ne bi uživalo u njima…baš poput sljedećih horoskopskih znakova.