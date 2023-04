Obožavaju ih: Horoskopski znakovi koji su posebno bliski s braćom i sestrama

Odnos između braća i sestra može biti vrlo dinamičan i mijenja se tijekom života. Ipak se radi o odnosima koji najdulje traju, od početka života i prvih sjećanja pa sve do kraja. No to su i najznačajnije veze koje ljudi imaju u svojim životima, odnosi u kojima se jako puno uči i voli.

Na primjer, ako je netko imao sestru koja je kao dijete bila introvert vjerojatno će tijekom života puno bolje razumjeti takve osobnosti. Natjecanje s braćom i sestrama ljude nas na neki način uči borbi u životu, ali i kako se zauzeti za sebe. Čak će mlađa braća i sestre koji ometaju naučiti starije strpljenju. Postoji jako puno stvari koje se tijekom odrastanja nauče od brata i sestre, a ljubav je također jedna od njih.

No život može razdvojiti braću u sestre i razvodniti pomalo i te odnose. Ipak, neki će ostati neobično bliski bez obzira na sve životne okolnosti, mjesto življenja, obaveze i svoje obitelji koje će stvarati. Prema astrologiji, četiri horoskopska znaka su posebno vezana uz braću i sestre tijekom cijelog života, a radi se o sljedećim znakovima.

Ovan

Ljudi koji odrastaju s braćom i sestrama često su naučeni da dijele stvari poput grickalica, igračaka, a i životnog prostora. Tako je i s ljudima rođenima u ovom znaku iako im možda tijekom odrastanja brat i sestra neće uvijek biti dragi. No Ovan će se prilagoditi svemu pa i članovima obitelji. Prilagodljivost je jedna od najvažnijih stari koju će naučiti u djetinjstvu i nositi sa sobom kroz život. To svakako olakšava životne izazove poput dijeljenja prostora s drugima ili rada u timu.

Iako će se Ovan vrlo vjerojatno cijelo djetinjstvo natjecati s bratom ili sestrom, tijekom godina razvit će se snažna povezanost, a ljudi rođeni u ovom znaku će voljeti svakodnevno razgovarati s bratom i sestrom bez obzira na godine. Njihova veza će s godinama samo više jačati.

Jarac

Jarac ima jednu vrlo važnu sposobnost - odlično rješava sukobe. Često ovu sposobnost razvija tijekom godina kroz odnose s braćom i sestrama. Godine iskustva u svađama s braćom i sestrama nisu uvijek beskorisne. Zbog toga što su ljudi rođeni u ovom znaku vrlo svjesni stvarnosti i činjenice da obiteljske veze traju cijeli životu, u dobru i zlu, trudit će se rješavati probleme. To znači da u njihovom odnosu s braćom ili sestrama ima puno cjenkanja, popuštanja, prihvaćanja i opraštanja.

Također zbog toga jako dobro znaju dijeliti stvari možda čak i previše. Nikada se neće prestati brinuti za brata ili sestru pa će im često posuđivati stvari; svejedno je li u pitanju novi top, novci ili automobil.

Škorpion

Braća i sestre mogu biti nevjerojatno različiti bez obzira na isti odgoj i zajednicu. No ljudi rođeni u ovom znaku će upravo jako poštovati tu različitost, a to će prvo pokazivati u obitelji i kasnije na poslu. Škorpion imaju zanimljivu osobnost i možda nikada neće brata ili sestru voljeti kao partnera ili najboljeg prijatelja, ali će jako poštovati njihovo mišljenje.

Stoga je zajednički rad na postizanju zajedničkog cilja nešto što Škorpion najbolji radi s braćom i sestrama. Mogu zajedno dobiti stambeni kredit, pokrenuti posao ili volontirati. A sigurno se neće udaljiti kako godine prolaze jer će jednostavno odbijati takvu ideju.

Lav

Djetinjstvo ljude rođene u znaku Lava uči da je važno surađivati s drugim ljudima. Uvijek su oduševljeni kada je njihov zajednički cilj s braćom i sestrama izbjegavanje roditeljskih pravila, a da pritom ne budu otkriveni. Krađa deserta prije večere je obično najbolje sjećanja iz djetinjstva, a možda su često noću bili budni i roditelji nikada nisu saznali. No ovo je znak koji u sebi ima i natjecateljski duh, a to znači da će sigurno natjecati s bratom ili sestrom.

Osoba rođena u ovom znaku ne može samo sjediti i čekati da je netko primijeti, naravno da mora nešto učiniti kako bi dobila roditeljsku pažnju. No sigurno je da će se zbog svega ovoga povezati s braćom i sestrama i da će ta veza biti snažna tijekom cijelog života. Mnogi pripadnici ovog znaka možda će se i odlučiti na život u blizini brata ili sestre u odraslim godinama jer im je važna obitelj.