Njima nikad nije dosadno: Horoskopski znakovi koji se ludo zabavljaju zajedno

Svatko ima stvari koje ga najviše opuštaju ili ludo zabavljaju. Neki ljudi obožavaju provesti večer uz dobar film i kokice, dok će drugi uvijek izabrati neku vrstu plesa i noćnu zabavu. Puno toga ovisi o periodu života, ali i karakteru osobe.

No bez obzira o kojoj se zabavi radi vrlo je važno imati dobro društvo. Sigurno iz iskustva znaš da se s nekim ljudima najbolje slažeš i voliš se zabavljati. Nekim ljudima si vrlo lako otkrila i svoju divlju stranu, a ni sama ne znaš zašto. Možda se odgovor krije u horoskopskom znaku - savršeno odgovarate jedno drugom.

Prema astrolozima svakom horoskopskom znaku će najbolje odgovarati jedan horoskopski znak. S kime se ti trebaš zabavljati otkrij u nastavku? Tko zna možda si već intuitivno to otkrila, a možda nekim ljudima trebaš dati novu šansu?

Ovan: Lav

Ljudi koji pripadaju prvom znaku zodijaka su uvijek u potrazi za uzbuđenjima. S istom strastvenošću tulumare, ali i rade. Što vrijedi posao i uspjeh ako ne mogu uživati? Zato sigurno znaš da ti je omiljena zabava izlazak i neki super show, a zbog toga ti najbolje odgovara Lav. Ovo je vatreni znak koji je poznat po svojoj otvorenosti, a obožava sve što je raskošno i sjajno. Nikada mu neće biti problem energičnost Ovna. No Lavovi su poznati i kao najodaniji prijatelji pa mu možeš odati sve detalje iz noćnih avantura jer je sigurno da ih neće širiti dalje.

Bik: Ribe

Bikovi su poznati po svojoj opuštenosti, a sigurno znaš da ti je u dobrom provodu najvažnija fina hrana, dobro društvo i razgovor. Obožavaš uživati u životu, voliš se počastiti i zabaviti, a nikada ti nije problem platiti i dodatno za prijatelja. Važno je da uživate na ručku ili baletnoj predstavi, zar ne? Ovakav princip najbolje će odgovarati nekome rođenom u posljednjem znaku zodijaka. Ribe će uživati u postojanom rijateljstvo, a veže vas i razumijevanje za međusobne emocionalne potrebe i radije ćete sjesti i razgovarati uz bocu vina nego otići na neku glasnu zabavu.

Blizanci: Strijelci

Blizanci su poznati po slobodnom duhu i kao ekstroverti koji vole uvijek biti zauzeti. Sigurno je tvoj kalendar potpuno ispunjen i ne znaš kako pronaći vrijeme za nova druženja i hobije. Tvoja ideja najbolje zabave je glasno smijanje s prijateljima ili čak ljudima koje si tek upoznala. Zbog toga se savršeno slažeš sa šašavim Strijelcem koji obožava avanture. Oboje volite živahne i oštre razgovore i možete provesti cijelu noć razgovarajući o ničemu i svačemu. Također ste oboje impulzivni što će vas dovesti u najzabavnije situacije.

Rak: Djevica

Rakovi predstavljaju dom u astrologiji. I najbolja zabava za tebe znači biti u njemu, ležati na kauči i čitati dobru knjigu. No ovaj znak ima i svoju divlju stranu, ali samo najbliži ljudi je mogu vidjeti. Zato ti je važno da imaš nekoliko pametnih i odanih ljudi u svom najbližem krugu, a Djevica ispunjava upravo sve uvjete za idealnog prijatelja. Ovo je vrlo prizemljen znak i šarmantan te se zna dobro zabaviti bez drame. Uvijek se zajedno možete ludo zabaviti, a ostat će za dobre uspomene i vesele fotografije.

Lav: Vodenjak

Lav je aposlutni kralj zabave koji uvijek predvodi grupu prijatelja, a može se zabaviti bilo gdje i s bilo kime. Zato ti nije neugodno i ne brineš se jesi li pretjerala ili ne. No ljudi s kojima se najviše zabavljaš trebali bi imati slična razmišljanja. Zato je najbolje da luduješ s Vodenjakom. Za početak, oba znaka imaju potrebu izraziti svoju osobnost bez ikakvog ustručavanja, kao i mišljenje i smisao za humor. Vodenjak je uvijek spreman na nešto novo i drukčije.

Djevica: Jarac

Djevice su vrlo izbirljive kada je društvo u pitanju i pazit će s kim provode vrijeme. Inače si vjerojatno vrlo samouvjerena i znaš što voliš, a što ne želiš u svom životu. Stoga nije neobično što te privlače ljudi koji razumiju i poštuju granice. Najbolja zabava za tebe je dobra večera na kojoj s prijateljicom možeš razmijeniti ideje. Ovakav način druženja najbolje odgovara Jarcu koji ima odličan smisao za humor, a s njim dijeliš iste vrijednosti.

Vaga: Blizanci

Vage jako vole ljude, druženje i zabavu, a bit će uvijek onaj prijatelj koji sve dobro planira. No ponekad zbog toga siguno osjetiš veliki pritisak, a zbog toga će ti savršeno odgovarati prijatelj rođen u znaku Bliznaca. Radi se o društvneom leptiriću koji može smanjiti očekivanja i omogućiti da se ludo zabavljaš. Ovo prijateljstvo je puno ludih poruka usred noći i planova u zadnji čas, a tebi će odgovarati spontansot i ležerna atmosfera koju donosi. Osim toga uživat ćeš u isprobavanju novih ideja.

Škorpion: Škorpion

Škorpion je zbog puno razloga najmisteriozniji znak, a sigurno je da znaš čuvati tajne i jasno objasniti ljudima što želiš. Postoji dio tvoje osobnosti koje mnogi ljudi vrlo rijetko vide, a sve zbog kompleksne prirode i straha da bi se tajne mogle proširiti teško puštaš ljude u život. Najbolje te može razumjeti pripadnik tvog znaka jer potpuno poštuje ozbiljnost i tajne. No razumjet će tvoju iskonsku prirodu, a onda ćeš se moći opustiti i uživati u zabavi.

Strijelac: Ovan

Strijelci su avanturisti, duhoviti i šarmantni. Vrlo lako uvjeriš ljude da trebaju isprobati nešto novo, lako uspostavljaš veze, a voliš bit i centar zabave. Zato se uvijek dobro provodiš sa samopouzdanim i otvorenim znakovima poput Ovna. Kao prvi znak zna kako biti vođa, a njemu će odgovarati tvoja vedra i optimistična energija. Zajedno možete napraviti velike probleme, ali ćete se pritom jako zabaviti.

Jarac: Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku uvijek se vežu uz riječi "dosadno" i "ozbiljno", ali to je jako daleko od istine. Iza tvoje uglađenosti i decentnosti krije se buntovnik koji se želi osloboditi. Voliš preglasno puštati glazbu, ostati vani do kasno, a možda imaš i tajnu tetovažu. Najviše ćeš se zabaviti sa sličnim znakom, a to je Bik. Radi se o vrlo prizemljenom zemljanom znaku koji zna biti duhovit. Vaše prijateljstvo će biti pouzdano i puno povjerenja, a umjereno se volite i zabavljati.

Vodenjak: Vaga

Ovo je znak koji je svima poznat po svojoj ekscentričnosti, a to znači da imaš drugačiju ideju o zabavi. Više voliš doživjeti nova iskustva i povezivati se ljudima različitog porijekla. Sve ovo znači da ćeš se najbolje zabaviti s ekstrovertom. Najbolji odabir je osoba rođena u znaku Vage, iako ti se možda na prvu ne čini ako idealna kombinacija. No odlično ćete slagati kao zračni znakovi. Vaga je odličan sugovornik i uvijek pazi na druge ljude i njihova mišljenja, a to se jako sviđa Vodenjaku. Dok Vaga uživa u jedinstvenom pristupu ljudima koji ima Vodenjak.

Riba: Rak

Ribe su kreativni i empatični sanjari, a takva energija privlači različite ljude iz svih društvenih slojeva. No najbolje od svega je što uvijek iskreno uživaš u prijateljstvima koje uspostavljaš. No ljudi s kojima najviše uživaš su oni s kojima si emocionalno usklađena. Tražiš prijatelja koji ne osuđuje i shvaća, a nitko to neće raditi bolje od Raka. Oboje ste vrlo osjetljivi i uvijek ćete paziti jedno na drugo te se dobro zabavljati.