Energične i pustolovne: 9 osobina po kojima su žene Strijelci posebne

Strijelac, 9. znak horoskopa, pripada onima koji su rođeni između 22. studenog i 21. prosinca. Simbol strijelca je kentaur koji drži luk i strijelu. Kentaur Chiron, polu-čovjek, polu-konj, poznat je po svojoj mudrosti i hrabrosti.

Dama Strijelac posebna je po svojoj energiji. U njenom životu uvijek se puno toga događa odjednom. Ona je odlična ljubavnica i posvećena prijateljica, uvijek tu za onoga do koga joj je stalo. No, s obzirom na to da ju često zaokupe različite stvari kojima se preda, ne treba shvatiti osobno ukoliko u nekom trenutku nema vremena za druge. To ne znači da joj ti ljudi nisu bitni. Malo strpljenja sve će riješiti.

Strijelci uživaju u izazovima svih vrsta, bilo da su mentalni ili fizički, i posvećuju svu svoju energiju da ih ostvare. Žena Strijelac prava je zavodnica, djelomično zahvaljujući činjenici da njome vlada Jupiter te je zbog toga entuzijastična i puna života, što su osobine koje privlače ljude. S obzirom na to da je 9. znak horoskopa, u nastavku ti otkrivamo devet karakteristika žene Strijelca.