Još traje sezona Riba, a evo kako ona utječe na svaki horoskopski znak

Ušli smo u sezonu Riba, a evo što nam svima zvijezde pripremaju u vladavini najvećeg horoskopskog emotivca i sanjara. Ovo je vrijeme u kojem se završavaju poslovi, donose zaključci, zatvaraju cjeline, prošlost ostavlja gdje joj je mjesto.

Ribe su posljednji horoskopski znak pa je najprirodnije da se tijekom njihove vladavine stvari privode kraju. Također, ovo je vrijeme za promjene, eksperimentiranje i isprobavanje novih stvari, ali i prilika za usvajanje novih načina razmišljanja te za istraživanje vlastitih dubina. U nastavku ti otkrivamo kakva je horoskopska prognoza za sezonu Riba, za tvoj znak. Iskoristi maksimalno i na najbolji način vladavinu sanjara i romantičara.

Ovan

Tvoj dom ponovno postaje tvoja sigurna luka, mjesto gdje se odvija život. Tajming nije mogao biti bolji jer će ti udobnost doma biti posebno potrebna u sezoni Riba, dok čeprkaš po prošlosti i nailaziš na bolne trenutke koji su ti se urezali pod kožu. Napravi od svog doma siguran prostor u kojem možeš biti slobodna, osjećat se sigurno i željeno. Dom će ti se pokazati svojevrsnim lijekom kada se život pokaže težim, nego inače. Tu težinu života suvremeni čovjek nastoji izbjeći na sve moguće načine, no ne zaboravi da ona može biti veliki učitelj i puno te naučiti o onome što se krije u tvojoj dubini. A što bolje upoznaš sebe to ćeš biti jača. Nastava je u tijeku — pažljivo je prati.

Bik

Doživjet ćeš intenzivne emocije koje bi mogle rezultirati dubokim iscjeljenjem. Sada nije vrijeme za tvrdoglavost, Bikice! Iako se, to što osjećaš, može činiti zastrašujućim pa čak i nepriopćivim, pokušaj vjerovati u sebe i svoje emocije, odnosno da to što osjećaš, osjećaš s razlogom. Daj si vremena i prostora te budi blaga prema sebi kako bi mogla ponovno proživjeti potisnute emocije i podijeliti ih s onima s kojima se osjećaš ugodno. Na taj ćeš se način još jače povezati s njima. Sezona Riba savršeno je vrijeme za to, a oslobađanje od onoga što te tišti, a čega možda nisi ni bila svjesna, skinut će veliki teret s tvoga srca.

Blizanci

Je li ono po čemu misliš da si kod drugih prepoznatljiva ujedno i ono po čemu želiš da te percipiraju? Htjeli mi to ili ne, našu reputaciju gradi ono što nam najviše zaokuplja pažnju. Pa čak i kada to nastojimo sakriti i zadržati za sebe, vidi se na van. Pitaš se kako? Ono što te najviše zaokuplja vidi se kroz ljude s kojima se okružuješ, mjesta koja posjećuješ, riječi kojima se izražavaš i stvari koje posjeduješ. Sve gore navedeno okolini daje informacije o tebi. Želiš li reputaciju koju imaš? Ako je odgovor niječan, sada je vrijeme da poradiš na njoj.

Rak

Sada je vrijeme da upoznaš mističnu stranu sebe, onu za koju osjećaš da postoji, ali do sad nisi zavirila u nju. Podijeli svoje slutnje i saznanja s onima koji pokažu interes za misticizmom. To će ti pomoći da dublje zaviriš u sebe. Podrška koju dobivaš od istomišljenika može ti biti dodatna motivacija i ohrabriti te da ovu svoju stranu bolje upoznaš. Počni više koristiti svoje intuitivne sposobnosti za obradu informacija, baš kao što koristiš i um. Veo između stvarnosti koju poznaješ i one koju naslućuješ, polako se diže. U sezoni Riba pruža ti se odlična prilika za duhovni rast.

Lav

Emocionalno, mentalno i duhovno naslijeđe prošlih veza može u sezoni Riba kod tebe rezultirati sjajnom transformacijom. S obzirom na to da se radi o prošlosti, to iskustvo je sada već dovoljno daleko da ga možeš jasno sagledati i naučiti puno iz njega. Sjećanja koja su nekoć bila emocionalno nabijena i koja su te uzrujavala ili činila tužnom, sada su neutralna i možeš ih objektivno sagledati. Ključ ove transformacije je izbjegavanje daljnjeg poistovjećivanja s proživljenim. Prestani se okrivljavati za ono što misliš da si napravila, prestani biti žrtva i preuzmi odgovornost za svoje postupke. Na taj način konačno ćeš zatvoriti ta poglavlja u svome životu i krenuti dalje, jača i mudrija.

Djevica

Kad bi te zamolile da se opišeš u tri riječi, koje bi tri riječi odabrala? Ustvari pitamo te koliko se duboko poznaješ? U sezoni Riba Djevice imaju priliku da same sebe bolje upoznaju te definiraju koje je to naslijeđe koje žele za sobom ostaviti. Pritom ne mislimo na ono materijalno, već duhovno - utjecaj na one koje sreću kroz život. Zaroni duboko u sebe kako bi saznala odgovore i svijetu dala najbolju verziju sebe.

Vaga

Strah od promjene jedna je od emocija koje bi u sezoni Riba trebala osvijestiti. Raditi stvari na način na koji si ih dosad radila, ostati u svojoj zoni komfora, zvuči sasvim u redu, no to te sputava da stigneš tamo gdje želiš. Trenutačno zadovoljstvo koje pruža ugoda neće te odvesti daleko, no ako naučiš prevladati svoje strahove, a prvi je korak da ih identificiraš, napravit ćeš veliki korak naprijed. Sada je pravo vrijeme za neke nove, prve korake.

Škorpion

Istraživanje najboljeg načina da se kreativno izraziš potpuno će te zaokupiti u sezoni Riba, ali i rezultirati umjetničkim djelima za koje nisi ni znala da čuče u tebi.

Osobno zadovoljstvo može se postići na mnogo načina, a stvaranje umjetnosti je jedan od najučinkovitijih. Zatvori oči i prepusti se intuiciji da te vodi. Utišaj um i poslušaj srce. U tebi postoji remek-djelo koje čeka na realizaciju.

Strijelac

Izbijanjem potisnutih emocija na površinu, potreba za sigurnošću kod tebe je naglo porasla. Te emocije uhvatile su te nespremnu i zbunjuju te jer u tebi dovode do kontradiktornosti - istovremeno se želiš skriti u sigurnost svoga doma, ali pritom imaš osjećaj da si sputana i ne osjećaš se slobodnom. No, Strijelčice, moguće je istodobno se osjećati slobodno i zaštićeno. Povjeri se osobi koja ti je bliska i rastereti teških emocija ta svoja pleća pa ponovno prodiši i bit ćeš slobodna.

Jarac

Jarčice, koja je tvoja životna filozofija? Došao je trenutak da "osvježiš postavke", presložiš prioritete. Osvijesti ona nepisana pravila kojima se automatski vodiš i otpusti ono što ti više ne služi. Pitanja o smislu postojanja bit će ti u središtu pažnje ovog mjeseca, potičući te da istražiš svoju nutrinu, otkriješ što te zaista ispunjava. Život na autopilotu može se činiti primamljivim jer zahtjeva minimum tvoje energije, no minimum ti i pruža. Zaslužuješ više i sposobna si za više.

Vodenjak

Ovo je veliki mjesec za tebe. Konačno si sposobna osloboditi se samonametnutih uvjerenja iz prošlosti koja te ograničavaju. Istina je da si ono što odabereš biti i da je došao trenutak da preuzmeš ulogu koja ti pripada. Ti si vizionar i vođa i možeš ostvariti sve što zacrtaš. Prvo što je na redu, tiče se čiste ekonomije - povećaj svoje prihode. To ćeš učiniti tako što ćeš se osloboditi onih prethodno spomenutih uvjerenja, u ovom slučaju da ne možeš bolje te postati svjesna na što sve trošiš novac, ali i razgovarati o opcijama ulaganja s onima koji se u to razumiju.

Ribe

Ovo je tvoj mjesec i u njemu plivaš kao riba u vodi. Sve je u znaku emocija i sanjarenja, no ne znači da je lako. Bit ćeš okupirana mislima o savršenoj vezi i osjećat ćeš potrebu za intimnim, dubokim odnosom s drugom osobom. Ovakva žudnja može rezultirati frustracijom pa čak i tugom, a takve emocije mogu otvoriti stare rane za koje si mislila da su zarasle. Ako ti se dogodi da osjećaš teške ili neugodne emocije, pronađi u sebi snagu da zaroniš još dublje u njih. Samoanaliza i samorefleksija na koncu će ti pomoći da se osjećaš sigurnijom u sebe, definiraš kakav odnos želiš i u život privučeš pravog partnera.