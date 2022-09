Horoskopski mrgudi: Ovi znakovi kao da su vječno loše volje

Imaš li u svojoj blizini osobu koja je uvijek namrgođena ili ljuta pa kad joj uspiješ izmamiti osmijeh na lice osjećaš se kao da si, u najmanju ruku, upravo lansirala raketu u Svemir ili osvojila Nobela?

Teško je nositi se s ovako izazovnim karakterom, no utješno je znati da to što nekome ideš na živce nije osobno, već su za to jednim dijelom "krive" zvijezde.

A možda si ti ta osoba kojoj svi idu na živce i dobro raspoloženje smatraš suvišnim jer uvijek imaš razloga za biti loše volje? Reći ćeš - samo se budale smiju! U ovom slučaju ne zaboravi na ljude oko sebe koji te vole i tako tešku.

Budi najbolja verzija sebe.

U nastavku ti otkrivamo koji su najnamrgođeniji horoskopski znakovi. Poredale smo ih od onih koji su blago mrzovoljni pa sve do onih koji kao da su kronično mrzovoljni.