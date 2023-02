Misice zodijaka: Ovo je top 5 najljepših znakova

Neki tvrde kako, uz dovoljno truda, baš svatko može izgledati dobro. Drugi naglašavaju kako je ljepota ionako prolazna, a osim toga, suditi nekoga prema vanjskom izgledu prilično je površno. Slažemo se, prava ljepota dolazi iznutra i sva šminka ovog svijeta ne može uljepšati ružnu osobnost. Ono što nazivamo pravom ljepotom više je vezano uz naš karakter, koji onda u većini slučajeva i našu vanjštinu u očima drugih čini lijepom. Prava je ljepota ono što vidimo u osobi koju volimo, nakon što prestanemo obraćati pažnju samo na njezinu 'fasadu'.

Ipak, bili bi nepošteni kad ne bismo priznali da postoji i samo fizička atraktivnost. Uz ovo, neki znakovi jednostavno imaju više smisla za prikazati se u najboljem svjetlu. Prema astrolozima, svaki od znakova ima naglašene određene osobine - kako psihičke, tako i one fizičke. Što se izgleda tiče, to koje će crte lica, ton kože, boja kose ili oblik tijela dominirati kod kojeg znaka ovisi ponajviše o planetima koji njime vladaju. Iako je to hoćemo li drugima biti zgodni ili ne nešto subjektivno, postoje neke generalne fizičke značajke za koje će se većina ljudi složiti da su privlačne.

Želiš znati koji je najatraktivniji znak Zodijaka, odnosno spram kojih su znakova zvijezde u tom smislu bile posebno naklonjene? Evo rang liste najljepših znakova, od samog vrha: