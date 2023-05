Horoskop otkriva: Tko bi bio tvoj najbolji prijatelj među slavnima?

Sigurno si kao mala imala postere slavnih zvijezda na zidovima i zamišljala kako se družiš s omiljenom slavnom osobom. Možda je bila pjevačica pa ste pjevale zajedno na svjetskim pozornicama, a možda ste se družile nakon što je provela dana na setu. Tko zna što si sve zamišljala dok si se u svojoj mašti družila s nekom slavnom osobom?

I sigurno i danas imaš neke omiljene zvijezde, ali sada pratiš njihove društvene mreže i možda čak koristiš neke kulinarske savjete koje su objavili na društvenim mrežama ili trikove za šminkanje. Zanimljivo bi bilo i vidjeti koja slavna osoba bi ti najbolje odgovarala prema astrologiji. Poznato je da se svaki horoskopski znak najbolje slaže s određenim znakom zbog sličnog karaktera ili vrijednosti.

Stoga dalje možeš saznati odgovara li ti više temperament Eltona Johna ili Lizzo? Tko zna možda se čak i iznenadiš kada otkriješ koji horoskoposki znak ti najviše odgovara u prijateljstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovan: Samuel L. Jackson (Strijelac)

Prvi znak zodijaka poznat je kao hrabar i strastven, a to znači da uvijek traži avanture. Stoga nije neobično što su prijatelji uvijek ljudi koji su također spremni za akciju. Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek su spremni za zabavu i vole uzbuđenja pa je im je potrebno društvo koje će imati iste afinitete. Zato se najbolje slažeš sa Strijelcem poput Samuela L. Jacksona. Radi se o avanturistima koji nikada ne žele biti najednom mjestu i jako im teško kada se moraju skrasiti. Prijateljstvo s Ovnom im posebno odgovara jer će stalno gurati jedno drugo. I naravno uvijek će se ludo zabaviti.

Bik: Drew Barrymore (Ribe)

Bikovi jako drže do svoje autentičnosti i uvijek su vrlo prizemni, a te iste kvalitete poštuju kod drugih ljudi. No kod ovih ljudi upoznavanje može biti jako problematično jer jako teško na početku vjeruju drugim ljudima i vole se držati svog kruga ljudi. No jednom kada im druga strana pokaže odanost postat će vrlo otvoreni i velikodušni. No sigurno ti je ovo sve poznato i zato čak možda znaš zašto se odlično slažeš s Ribama. Baš poput slavne glumice i voditeljice Drew Barrymore koja je opuštena i prijateljski raspoložena. Radi se o savršenom paru za tvrdoglavog Bika. Osim toga, izvući će ono najbolje jedno iz drugoga, ali se i nasmijati. Bez obzira na što se događa u životu uvijek je dobro da imaš jednu Ribu uz sebe.

Blizanci: Tom Holland (Blizanci)

Poznati su kao brzi i šarmantni, a svaki novi dan za njih je novi početak i pokušaj da učine nešto neobično. Sigurno imaš oštar smisao za humor i konkurencija si onima najoštrijima. Zbog svoje vrlo otvorene komunikacije možeš se družiti sa svima, ali samo ljudi rođeni u jednom znaku ti mogu parirati u lepršavoj energiji. Zato je za tebe uvijek dobro pronaći osobu koja je Blizanac, a u svijetu poznatih to je Tom Holland. Uzbuđenje i smijeh ne prestaju kada se nađu dva Blizanca. Zbog neovisnosti ćete se odlično slagati, a uvijek ćete moći razgovarati do kasno u noć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Rak: Lizzo (Bik)

Rakovi su poznati po izražavanju emocije i tome što su slatki i sentimentalni. Uvijek si strašno posvećena najbližim ljudima, a kada netko zasluži tvoje povjerenje onda ga smatraš članom obitelji. Budući da voliš smislene razgovore trebaš prijatelja koji se ne boji podijeliti osjećaje i koji ima razumijevanja. Hladni i staloženi Bikovi poput Lizzo savršen su spoj za tebe. Dijelit ćete međusobno poštovanje i pružati emocionalnu podršku jedno drugome. Osim toga, uvijek možete zajedno uživati u romantičnim komedijama kada ne želite ići u klub.

Lav: Elton John (Ovan)

Kao najveći ekstrovert zodijaka, Lav je uvjeren da svatko želi biti njegov prijatelj. No ne zbog toga što uvijek želi biti u centru pažnje i treba ljubav drugih ljudi nego zbog svoje odanosti i brižnosti. Naravno ne voliš uvijek pokazivati sentimentalnu stranu, ali voliš dragim ljudima poklanjati pažnju i vrijeme. Stoga ti je potreban prijatelj koji može parirati tvojoj energiji i tražiti od tebe da budeš najbolja verzija sebe. Upravo zbog toga ti odgovara netko tko je rođen u znaku Ovna poput Eltona Johna. Uvijek ćete se dobro zabaviti, a izazivat će te da budeš najbolja verzija sebe.

Djevica: Anne Hathaway (Škorpion)

Djevice imaju lošu reputaciju jer vole šefovati i izbirljive su, ali će se ipak pronaći ljudi koji će im biti odani prijatelji. Kao zemljani znak vrlo su brižni kada ljudi trebaju emocionalnu potporu od njih i mogu se složiti s puno ljudi. Zato kao osoba koja cijeni iskrenost se najbolje slažeš sa Škorpionima kao što je Anne Hathaway. Djevica i Škorpion su dobri prijatelji jer imaju mnogo toga zajedničkog. Oboje poštujete odanost i dajte je, a se ne bojite neovisne i snažne prirode.

Vaga: Joe Jonas (Lav)

Vaga voli zabave i zabavit će se na različite načine. Bez obzira penje li se s prijateljima na planinu ili uživa u piću s prijateljima uvijek će se zabaviti. Stoga kada je zabava u pitanju nikada te ne zanima što drugi ljudi misle jer se uvijek samo brineš hoćeš li uživati. Također trebaš najbolje prijatelja koji voli zabavu, a prava osoba je Joe Jonas koji je rođen u znaku Lava. Obožava zabavu i svaku dosadnu situaciju pretvara u noć koja se nikada neće zaboraviti. Lavovi i Vage se vole opustiti na iste načine i lako će okupiti velika društva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Škorpion: Ariana Grande (Rak)

Ljudi rođeni u znaku Škorpiona su vrlo tajnoviti i zato ih je jako teško razumjeti na prvu. No to je samo dio njihove osobnosti. Ispod mistike i stoicizma traže nekoga tko će ih razumjeti. Osim toga voliš jako se posvetiti razmišljanju o svijetu, ipak ga želiš bolje razumjeti. Stoga je važno da tvoj prijatelj razumije i ima iste sklonosti. Rak poput Ariane Grande je savršen prijatelj zbog nekoliko faktora. Moći ćete jako duboko razgovarati, a istovremeno ćete se tješiti i osjećati bliskost bez previše glumljenja.

Strijelac: Harry Styles (Vodenjak)

Strijelci su ljudi koji obožavaju putovanja i nikada ne vole biti na jednom mjestu. Sigurno to znaš jer si prava buntovnica i ne voliš se vezati, važno ti je da uvijek rasteš i razvijaš se. Stoga nije neobično što te privlači ekscentrična energija koju ima Vodenjak poput Harryja Stylesa. Strijelac i Vodenjak su sjajni prijatelji zahvaljujući zajedničkoj ljubavi prema avanturama i neobičnom smislu za humor. Ne shvaćaju se jako ozbiljno te će uvijek pronaći nove načine zabave.

Jarac: Beyoncé (Djevica)

Jarci imaju vrlo tradicionalan pristup životu, uključujući i prijateljstvo. Kada vrijeme i energiju posvete nekome uvijek vjeruju da će druga strana učinti što kaže. Zato znaš da je tebi potreban prijatelj koji poštuje vrijeme. Zato prijateljstvo s Djevicom poput Beyoncé jednostavno ima smisla. Jarac i Djevica su zemljani znakovi koji razumiju važnost napornog rada i dosljednosti, a zajedno imate ono što je potrebno za izgradnju prijateljstva koje će trajati cijeli život.

Vodenjak: Jeff Goldblum (Vaga)

Vodenjak je poznat po svojoj ekscentričnosti i uvijek želi raditi revolucije. A takav karakter znači da se voliš družiti s ekstrovertima i ljudima koji imaju slobodan duh. Nisi impresionirana otmjenim stvarima i egzotičnim kućama za odmor; važniji su ti inteligentni i zanimljivi ljudi koji te tjeraju da razmišljaš izvan okvira. Zato je tvoj slavni par Jeff Goldblum, ipak se radi još jednom zračnom znaku. Vodenjaci i Vage su najbolji prijatelji zahvaljujući zajedničkoj ljubavi prema slobodi i nezasitnoj želji da iskuse svijet oko sebe. Da ne spominjemo, vas dvoje ćete stalno jedno drugome završavati šale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ribe: Dolly Parton (Jarac)

Ribe su uistinu oličenje onoga što znači biti dobar prijatelj. Suosjećajan i simpatičan, ležeran i iskreno šarmantan - lako je shvatiti zašto vas svi žele imati za prijatelja. Možeš biti prijatelji s bilo kim u zodijaku, ali ipak biraš osobu koja pruža istu razinu odanosti i podrške. Jarac poput Dolly Parton razumije pravu vrijednost onoga što nudiš i nikada se neće osjećati beznačajno. Oboje ćete se ozbiljno shvaćati i poštovati te ćete imati ćete korist od tog prijateljstva.