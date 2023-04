4 horoskopska znaka koja trebaju biti posebno oprezna tijekom vladavine Bika

Vrijeme je vladavine Bika i za većinu ljudi bit će to vrlo opušteno razdoblje. Započela je 20. travnja, točno na dan kada se dogodila pomrčina Sunca, mladi Mjesec u znaku Ovna, ali je dan kasnije započeo i retrogradni Merkur. Radi se o vrlo intenzivnom periodu koji će ipak smiriti prizemljeni Bik. Vodit će kroz transformacije jer je ovo period kada bi se mogle dogoditi različite spoznaje, ali i počeci i završeci.

Iako će proljeće donijeti mnogima lijepe stvari ipak bi neki horoskopski znakovi trebali biti posebno oprezni. No to ne znači da će im se dogoditi nešto posebno loše nego da bi bilo važno da izbjegnu neke svoje reackije i ponašanja koja bi im mogla dodatno zakomplicirati život. Ljubomora bi nekim horoskopskim znakovma mogla donijeti loše stvari, odnosno važno je da je dobro usmjere, a jedan znak bi trebalo dobro razmisliti kome je lojalan.

Koja četiri znaka trebaju biti posebno oprezna u periodu od 20. travnja do 21. svibnja možeš pročitati u nastavku. Važno je da usmjeriš negativne emocije u pravom smjeru i sve će biti u redu.

Bik

Iako je ovo tvoja sezona i glavna si sada u astrološkom svijetu ipak bi bilo dobro da budeš oprezna. Poznata si po svojoj odanosti, ali u sljedećem periodu bi mogla imati probleme upravo zbog nje. Ne želiš biti odana osobi koja to ne zaslužuje i loše postupa prema tebi iako joj stalno daješ poštovanje. Iako prekid odnosa nije nešto što rado činiš ipak duguješ sebi najviše. Ne možeš se držati nekoga tko te vrijeđa i ne želi se promijeniti. Vrlo je važno da razmisliš o kome se radi, a zatim se oprostiš iako će te možda jako boljeti.

Lav

Sezona Bika će još više istaknuti tvoju tvrdoglavost, a zbog toga trebaš biti posebno oprezna. Ne želiš da te tvrdoglavost spriječi da rasteš kao osoba. Nemoj misliti da si bolja od svih drugih jer nećeš naučiti važne lekcije. Kada želiš nešto raditi na svoj način ipak pitaj za tuđe mišljenje. Važno je uvijek imati otvoren um i srce. Tako se nećeš zatvoriti za neke nove prilike koje bi se mogle otvoriti u odnosima, karijeri ili u osobnom rastu.

Škorpion

Budi jako oprezna jer bi sada tvoja posesivnost mogla jako doći od izražaja i pokazati mračnu stranu. Mogla bi zbog toga preći tuđe granice, a kasnije žaliti. Vrlo je važno da zapamtiš - samo zato što činiš nešto iz ljubavi ne znači da je uvijek u redu. Obitelj, dečko ili muž, prijatelji ne moraju tebi posvetiti svaku minutu. I oni žele imati svoje živote ispunjene različitim interesima i hobijima. Nemoj očekivati da će ispunjavati vrijeme kada ti je dosadno i želiš pažnju. Osim toga je vrijeme da naučiš uživati u vlastitom društvu. Probaj se zabaviti i kada nikog nema u sobi, a uvijek možeš naučiti stvarati i nove odnose. Sreća se ne smije nalaziti u rukama samo jedne osobe jer to nije fer prema njoj i prema tebi.

Ribe

Tijekom sezone Bika mogla bi na površinu izaći tvoja ljubomora i zato trebaš biti oprezna. Nemoj se ponašati ružno prema nekome samo zato što želiš nešto što on ima. Teško ćeš kontrolirati frustraciju jer je netko dobio nešto prije tebe ili umjesto tebe. No kako bi ti bilo lakše nemoj samo razmišljati kako druga osoba ima savršen život jer ga nitko nema. Nitko ne zna što se događa iza tuđih vrata. No kada osjetiš tu ljubomoru možeš se ponašati na dva načina: ili će ti uništiti raspoloženje ili možeš biti motivirana. Budi pametna i dopusti da te motivira i kreni u ostvarenje svojih snova, potrudi se više i nemoj odustati od sebe. U svijetu postoji dovoljno mjesta za svačiji uspjeh, a ti samo trebaš pronaći svoje mjesto.