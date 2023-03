Otkrij što trebaš napraviti za vezu iz snova prema horoskopskom znaku

Kada smo u vezi s nekim, posebno ako ta veza traje dulje vrijeme, vrlo lako upadnemo u iste obrasce kada su u pitanju izlasci, spojevi i provođenje vremena s partnerom. Bilo da je riječ o druženju u omiljenom kafiću, večerama u omiljenom restoranu ili pak provođenju večeri uz Netflix, svaki se par barem jednom našao u kolotečini.

Ako želiš malo prodrmati stvari u svojoj vezi, razmisli o tome da se okreneš astrologiji i horoskopu. Bilo da si rođena u znaku sentimentalnog Raka ili odvažnog Ovna, za svaki horoskopski znak postoji 'forumula' za vezu koja će ti pomoći da tvoja veza dosegne nove visine, a da se romansa između tebe i tvog partnera podigne na malo viši stupanj.

Uvijek je dobro izaći iz zone udobnosti i isprobati nešto novo kako bi imala vezu kakvu doista zaslužuješ, a u nastavku saznaj što je potrebno za tvoju vezu iz snova - prema tvom horoskopskom znaku.

Ovan - izgubi se u uzbuđenju veze

Neustrašiv u svemu, posebno kada su u pitanju ljubav i požuda, vatreni Ovan ima jaku želju za životom. Tvoja strast čini te znakom u kojeg se vrijedi zaljubiti. Ipak, strast može značiti i da lako ulaziš u burne veze koje ti, kada se prašina slegne, brzo mogu dosaditi. Ako si u potrazi za nečim dugotrajnim, uspori tempo. Poznato je da su Ovnovi uvijek u petoj brzini kada je u pitanju ljubav, no usporavanje može biti jednako uzbudljivo. Izađi iz vlastite zone udobnosti, uspori i u potpunosti se predaj osobi s kojom želiš biti - tek tada će to biti to.

Bik - pretvori ljubav u vruću iskru

Bikovi su jako usklađeni s užitkom i svime senzualnim. Ipak, malo su zatvoreni, pa će partneru početi vjerovati tek onda kada se osjećaju sigurno i tada će ga u potpunosti pustiti u svoj život. Ako si rođena u ovom znaku, pazi da ne ostaneš zatvorena duže nego što je potrebno, kako tvoj partner ne bi pomislio da nisi zainteresirana. A kada napokon dođe do ljubavi, pobrini se da u njoj ne nedostaje iskre koja će stvari učiniti puno uzbudljivijima.

Blizanci - prepusti se slobodnom padu

Kao zračni znak i jedan od najvještijih komunikatora u horoskopu, voliš slobodu i raznolikost. Strastvena si u upoznavanju različitih ljudi, a intelektualni razgovori put su do tvog srca. Ako želiš da ljubav između tebe i tvog partnera ostane i procvjeta, morat ćeš otvoriti svoje srce. To znači ostati dovoljno mirna na jednom mjestu da bi te partner mogao uhvatiti. Flert je zabavan, ali možeš li napraviti korak dalje i ispričati partneru svoje snove i najskrivenije misli? Predanost može biti zastrašujuća, ali s pravom osobom duboka ljubav mogla bi biti velika avantura.

Rak - održi tajnovitost na životu

Ako postoji neki horoskopski znak zaljubljen u ideju ljubavi, onda je to slatki, sentimentalni i senzualni Rak. Voliš se zaljubiti, ali kod tebe je problem prebrzo zaljubljivanje. Jednom kada upoznaš nekoga sa stvarnim potencijalom, može ti biti teško ne uroniti u vezu i prepustiti se svim osjećajima koji te preplavljuju. Iako Rakovi ne vole igrati igrice, kako bi unijela malo iskre u odnos, neka se tvoj partner malo potrudi oko tebe i poigraj se s malo tajanstvenosti.

Lav - zaboravi na savršenstvo

Lavovi su primjer dinamike, snage i zadivljujuće magnetske energije te zrače svojom vatrenom strašću i samopouzdanjem. Budući da Lavovi vole privlačiti pozornost kamo god krenu, vjerojatno ćeš imati mnogo udvarača. Ipak, sklona si tome da budeš izbirljiva i tražiš ono najbolje od najboljeg, no umjesto da postavljaš nerealno visoke standarde, pokušaj izlaziti s partnerima koji te uzbuđuju, čak i ako nisu savršeni. To bi te moglo iznenaditi na najneočekivanije načine.

Djevica - dodaj malo romantike u svoj život

Zemljani znak s prirodnim afinitetom za organizaciju i preciznost, Djevice svemu pristupaju metodično - uključujući i ljubav. Kao stalni perfekcionist zodijaka, sklone su voditi se glavom umjesto srcem. Ipak, kada se vežu za nekoga, vežu se snažno. Ako si rođena u ovom znaku, umjesto da na ljubav gledaš kroz puku logistiku - koja može biti pomalo suhoparna - pokušaj unijeti malo romantike u svoj život. Uz malo romantike sve je bolje.

Vaga - uravnoteži ljubav i zabavu

Vaga je zračni znak koji je usmjeren na ravnotežu, harmoniju i diplomaciju, a svi rođeni u ovom znaku izvrsni su komunikatori i društveni leptiri. To ih čini izuzetno šarmantnima u svakoj situaciji u kojoj se nađu, a s obzirom na to da njima vlada Venera, jako vole biti u romantičnim vezama. Budući da se dobro osjećaju u dugim vezama, skloni su tome da budu malo nestrpljivi da ta veza preraste u nešto više, kao što su zaruke ili brak. No nije sve u tome - unesi u vezu malo zabave i avanture i uživaj u trenutku.

Škorpion - potraži lakoću

Intuitivni Škorpioni žele razgolititi svoju dušu, zaći duboko u vezu i prepustiti se strastima. Jednom kada su u vezi, spremni su odati svoje tajne i pustiti partnera u svoj um. A kad pronađu nekoga koga vole, prihvate i njegove dobre i loše strane i uvijek su mu podrška. Ipak, ako si rođena u ovom znaku, u redu je da ponekad potražiš lakoću, jer ne mora sve biti tako komplicirano. Nije sve u ozbiljnim i dubokim razgovorima o problemima, ponekad je u redu opustiti se i uživati u jednostavnim trenucima.

Strijelac - pronađi slobodu u ljubavi

Pod vladavinom Jupitera, veseli Strijelac donosi optimizam, iskrenost i spontanost u svoje veze. Strijelčeva znatiželjna priroda znači da se može povezati s mnogo ljudi, što im ujedno može otežati da se istinski povežu s "onom pravom" osobom. Njima je potrebna i sloboda, pa je idealno kada bi u ljubavi mogli pronaći slobodu i živjeti vezu kao jednu veliku avanturu prepunu ljubavi.

Jarac - izrazi svoju romantičnu stranu

Jarčevi su prilično realistični po pitanju ljubavi, a romantičnim obvezama pristupaju s osjećajem odgovornosti i skloni su opreznom ulasku u veze. Unatoč čvrstoj usredotočenosti, imaju i nesputanu, romantičnu stranu koja izlazi na vidjelo onda kada se osjećaju ugodno. Tvoja je mantra u vezi da izraziš sebe i svoju romantičnu stranu. Prihvati ranjivost i budi otvorena sa svojim partnerom i samo će tako vaša veza ojačati.

Vodenjak - reci partneru da ti je stalo

Od svih horoskopskih znakova, Vodenjaci su najprogresivniji, najbuntovniji i najindividualniji. A budući da su intelektualni znak, dubokoumni razgovori put su do njihova srca. Ako si rođena u ovom znaku, u vezama voliš preuzeti obaveze na sebe, što te čini emocionalno sigurnom, no kako bi veza zaista funkcionirala, pripazi da se ne udaljiš previše od svog partnera. Manje pričaj o drugim stvarima, a više tome koliko ti je stalo do njega.

Ribe - prepusti se

Pod vladavinom tajanstvenog Neptuna i Jupitera, Ribe su jedan od najsloženijih horoskopskih znakova. Ribe mogu biti izuzetno empatične i prilagodljive, a svoga će partnera preplaviti dubokim osjećajima i lako će ih ponijeti ljubavna struja. Osobe rođene u ovom znaku vole puno planirati, no najbolje bi bilo kada bi se jednostavno opustile i prepustile - budi spontana i vidi kamo će te to odvesti.