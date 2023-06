Najdublje tajne zodijaka: Izračunaj svoj Lilith znak koji otkriva skriveni dio osobnosti

Nazivaju je prvom Adamovom ženom, demonom, božicom. Ona je Lilith, a njezino se ime prvi put spominje još u drevnim babilonskim tekstovima gdje se ona opisuje kao demon u tijelu žene koji napada trudnice i novorođenčad. Židovi vjeruju da je Lilith ustvari bila Adamova žena, prije Eve, ali nije se željela podrediti svom mužu pa su joj izrasla krila i odletjela je iz raja.

Kaže se da ona i danas luta Zemljom, proganja, pa čak i demonizira žene sve dok se one ne odluče osloboditi. Lilith je ustvari oličenje buntovnice. Ona je naša instinktivna strana; dio nas koji je nefiltriran i nekontroliran. U brojnim kulturama njezino ime znači tugu, strah i bijedu, ali i divlju slobodu koja se javlja samo noću. Samo ime Lilith izvedeno je od babilonske riječi 'lilitu' koje znači žena-demon, ali i duh vjetra.

Sve do danas, Lilith je ostala misterij, a oko nje se vežu razne priče i mitovi. Međutim, u današnjem društvu Lilith predstavlja i simbol slobode, inata i borbe za ravnopravnost spolova s obzirom na to da je Lilith bila divlja žena koja se nije željela pokoriti nijednom muškarcu.

I u astronomiji i astrologiji Lilith ima posebno značenje, a često se povezuje s crnim Mjesecom. Astrolozi je nazivaju misterioznom božicom crnog Mjeseca, a Lilith predstavlja određenu točku u svemiru, odnosno mjesto gdje cijenimo slobodu i idemo svojim putem. Omogućava nam da se bolje povežemo sa sobom i da oslobodimo svoju ženstvenost. Ona predstavlja slobodnu i neukrotivu kreativnu energiju, sa ženskim predznakom, te otkriva onaj skrivljeni dio naše osobnosti.

Što znači tvoj Lilith znak?

U tvom astrološkom znaku Lilith sugerira koliko si seksualno samouvjerena, ali i koje su ti opsesije. Također otkriva na koje si teme posebno osjetljiva, na koji način prkosiš konvencijama ili se protiviš tradicionalnim obrascima koje nam društvo nameće.

Znak Lilith u tvojoj natalnoj karti otkriva tvoj osobni stil kršenja pravila, dok njezin položaj u određenoj kući identificira najbuntovniji dio tvog života. Želiš li izračunati u kojem se horoskopskom znaku krije tvoja Lilith, upotrijebi ovaj kalkulator, a u nastavku pročitaj što to otkriva o tvojoj osobnosti.

Lilith u znaku Ovna

Lilith u znaku Ovna utjelovljuje duh suparništva. Ona te vodi da budeš aktivna, pomaže ti da usmjeriš svoj bijes u djela i omogućava ti da njeguješ svoj neovisan duh i svoju individualnost. Lilith u Ovnu želi potpunu dominaciju nad svim tvojim neprijateljima. Trebat će ti puno oduška za sve tvoje žestoke emocije, osobito one fizičke. U ljubavi ti sve brzo dosadi, a tvojim je žudnjama teško parirati. Pronađi ljudi koje se ne boje odgovoriti na tvoja teška pitanja.

Lilith u znaku Bika

Bik je znak zemaljskih užitaka i senzualnih dodira. S Lilith u ovom zemljanom znaku, ti si poput božice zemlje. Manje ti je stalo do materijalnih stvari, a više do dugoročne održivosti. Vjerojatno si i kao dijete voljela provoditi vrijeme u prirodi. Iako su ti neki predmeti dragocjeni, svjesna si da materijalno nije ono što te čini sretnom. Radi toga ponekad se osjećaj kao izopćenik u društvu koje je opsjednuto materijalizmom i nepotrebnim razmetanjima. No, umjesto da ih osuđuješ, sjeti se da su stvari koje svi imamo namijenjene dijeljenju. Ponekad imaš problema s napuštanjem situacija koje nisu u tvom najboljem interesu.

Lilith u znaku Blizanaca

Ti bolje od svih znaš koliko je komunikacija moćno oružje. S Lilith u znaku razigranih Blizanaca, slobodnog si duha, posebice kad je u pitanju iznošenje vlastitih ideja. Ponekad si čak i previše oštra na jeziku, što te može dovesti do probleme. Odbijaš se držati bilo kakvog utvrđenog rasporeda pa često izluđuješ prijatelje kašnjenjem ili mijenjanjem planova u zadnji čas. Iako je spontanost tvoje tajno oružje, radi takvog životnog tempa ponekad propuštaš velike prilike. Ponekad vrijedi ostaviti malo prostora za širu sliku.

Lilith u znaku Raka

Lilith u Raku vječita je buntovna tinejdžerica: krši dogovore, preskače obiteljske večere i boji svoju sobu u neonsko zelenu boju bez mamina dopuštenja. Za tebe obitelj predstavljaju svi oni ljudi i mjesta koja te stvarno privlače. Vjerojatno si 'otpadnik' u vlastitom gradu ili si bila prva osoba koja se je odselila i prekršila neke dugogodišnje tradicije. Ne trebaš radi toga osjećati grižnju savjesti. Ispunjavaš snove svojih predaka i suđeno ti je da podijeliš sebe sa svijetom, stoga se nemoj ustručavati.

Lilith u znaku Lava

Ti si pomalo ekscentrična osoba i ponosiš se time. Koračaš svojim putevima i ne mariš za tuđe mišljenje. Među onima si koji će prvi organizirati ludi party i po tom si pitanju jako entuzijastična. Bez obzira na to koliko imaš godina, uvijek ćeš biti u skladu s najnovijim trendovima. Tvoje besramno blaženstvo tvoje je tajno oružje i nemoj se bojati koristiti ga.

Lilith u znaku Djevice

Tebe nijedna oluja ne može uplašiti, uvijek si spremna suočiti se s bilo kakvom poteškoćom. Imaš jedinstven pristup prema životu, iako ti svakodnevica radi toga može izgleda kaotično. Stan ti je možda stalno u neredu, no tamo gdje drugi ljudi vide kaos, ti vidiš dar. Znaš iskoristiti svaku priliku jer si dorasla svakoj bitci. Iako si svačiji heroj, takav tempo života mogao bi se negativno odraziti na tvoje mentalno zdravlje. Naučiti kako se isključiti i prigrliti tišinu tvoj je najveći izazov. Integracija, a vjerojatno i uspjeh doći će kada naučiš malo usporiti i drugima prenijeti svoje jedinstvene rituale. Svijet može puno naučiti iz tvog načina života.

Lilith u znaku Vage

Svoj kaos izražavaš putem svog besprijekornog ukusa i stila, bilo da je riječ o glazbi, modi ili nečem trećem. Voliš šokirati ljude svojim izborima, a kad je riječ o ljubavi, nisi nimalo zainteresirana za tradicionalno udvaranje. Divlja žena koju tražiš već živi u tebi. Upamti da si posebna.

Lilith u znaku Škorpiona

Kada imaš Lilith u znaku Škorpiona, ništa nije tabu. Zapravo, gotovo ti je previše ugodno roniti u svoje, ali i tuđe emocionalne dubine. Obožavaš preuzimati rizik, a to znači da si vrlo uspješna na poslovnom polju. Bilo da si freelancer ili vlasnik tvrtke, ti znaš kako doći do novčanog uspjeha. Ipak, možda ćeš se godinama mučiti na tradicionalnom radnom mjestu dok ne shvatiš da si rođena za neke druge, manje konvencionalne poslovne vode. Iako voliš šokirati druge, nemoj zaboraviti da je nekim ljudima sigurnost važna. Prije nego što uroniš još dublje, pokušaj ostati zahvalna na onome što već imaš.

Lilith u znaku Strijelca

Lilith u znaku Strijelca je mjesto filozofa iz fotelje ili javnog akademika. Bez obzira na to jesi li ili nisi stekla formalno visoko obrazovanje, vjerojatno si se na neki način pobunila protiv intelektualne tradicije u svojoj obitelji. Kad su u pitanju putovanja, edukacija i širenje svojih uvjerenja, slobodoumna si i radikalna. Iako imaš briljantan um, stalno preispituješ svoje filozofije. Važno ti je da budeš vješta u opipljivim vještinama baš kao što si vješta i u filozofskim idejama. To te drži čvrsto na zemlji i jača tvoje samopouzdanje.

Lilith u znaku Jarca

Ne voliš autoritete i vjeruješ da su pravila stvorena kako bi se kršila. Kao dijete, vjerojatno si bila glavna tijekom učeničkih rasprava dok si se istovremeno borila za neke više ciljeve. Voliš biti u centru pozornosti i zauzimati se za slabije i nemoćne. Bodriš svoje prijatelje i suradnike i uvijek oklijevaš kada treba preuzeti zasluge za vlastita postignuća. Ne vjeruješ u hijerarhiju i jako dobro znaš da je na vrhu usamljeno. Nemoj zaboraviti odvojiti vrijeme samo za sebe i za uživanje u svojim hobijima i ritualima.

Lilith u znaku Vodenjaka

S Lilith u znaku Vodenjaka, ti se jako voliš povezivati s ljudima koji su potpuno drugačiji od tebe. Onaj si tip osobe koja može otići bilo gdje i započeti razgovor s bilo kim jer si nezasitno radoznala i želiš saznati kako funkcioniraju umovi drugih ljudi. Ne voliš homogen način života, a vjerojatno si i tijekom odrastanja bez problema sklapala prijateljstva. To je super, ali imaj na umu da je ponekad skroz u redu družiti se i s onim ljudima koji dijele tvoje interese. Ne moraš uvijek izigravati đavoljeg odvjetnika.

Lilith u znaku Riba

Ako ti je Lilith u znaku sanjivih Riba, ti si vjerojatno ispred svog vremena. Futurističke vizije dolaze ti u snovima, a ono što si zamisliš u velikoj se većini slučajeva i ostvari. Međutim, ponekad se upravo radi tih svojih vizija osjećaš kao prognanik. Većina ljudi, bilo da je riječ o tvom šefu ili najboljoj prijateljici, nije spremna čuti ono što znaš. Daj im do znanja da nisi zainteresirana za nagradu, već za kolektivno blagostanje. Pokušaj primijeniti svoje vizije u svom svakodnevnom životu i imat ćeš veći utjecaj. Budi promjena koju već vidiš u svijetu.

