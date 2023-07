Uvijek čvrsto na zemlji: Ovi znakovi i u kriznim situacijama ne gube kontrolu

Ne reagiraju svi ljudi jednako na stres. I dok se jedni uspaniče čim dođe do promjene plana ili neke izvanredne situacije, drugi i u iznimnim okolnostima sve drže pod kontrolom. Oni smiruju ostale i brže-bolje traže rješenje iz te situacije. To su oni koji govore: Smirite se, sve ćemo riješiti i odmah uzimaju stvar u svoje ruke.

Čini se da i zvijezde utječu na to kako ćemo se ponašati u izvanrednim kriznim situacijama. Ovi horoskopski znakovi snalažljivi su i uvijek imaju plan. Dobro ih je imati uz sebe!

POGLEDAJ VIDEO: Iva Brčić otkriva što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti u svakodnevici

Djevica

Uh, Djevice imaju dvije strane: katkada su tjeskobne kad nešto pođe po krivi, no najčešće spašavaju stvari i glavne su u rješavanju problema. To je zato što su empatične i uvijek će pomoći ako su u mogućnosti. Polazi im to za rukom jer su organizirane i svemu pristupaju analitički. Kod njih rijetko kad ima mjesta panici.

Jarac

Kao pravi zemljani znak, Jarčevi se dobro snalaze u svim situacijama, temeljiti su i prisebni. Jarčevi smiruju sve i govore da je sve u redu. Donose proračunate i racionalne odluke pa se mnogi oslanjaju na njih jer znaju da je uz Jarca sve lakše. Ovaj se znak ne boji kaosa ili promjene plana jer oni u rukavu imaju rješenje.

Ovan

Ovnovi imaju kvalitete vođe. Proaktivni su i asertivni i znaju brzo razmišljati te se snaći u određenom trenutku. Poput viteza, učinit će sve da i druge i sebe izvuku iz problema i još važnije – potrudit će se predvidjeti situaciju. Tako smanjuju rizik od komplikacija i neugodnih iznenađenja.

Škorpion

Škorpioni vole sve držati pod kontrolom. Uz njih se ljudi osjećaju sigurno jer Škorpioni razmišljaju nekoliko koraka unaprijed. Svaka kriza njima je izazov iz kojeg žele izaći kao pobjednici. Ne brini, ovaj je znak uvijek 'naoružan' rješenjima.

Blizanci

Iako naoko ne djeluju kao oni koji se snalaze u kriznim trenucima, Blizanci se vole iskazati na djelu. Nađu li se u opasnosti ili na nepoznatom teritoriju, ovaj će znak brzo naći rješenje. Dobre komunikacijske vještine pomažu im u razumijevanju ljudi i pregovaranju – a to je u krizama najvažnije. Uz to, Blizanci su odlični u multitaskingu i koordiniranju stvari.

Vaga

Vaga također ima izražen osjećaj za pravdu i poštenje. Empatične su i uglavnom dobre s ljudima što ih čini znakom koji se najbolje snalazi u izvanrednim situacijama. Vage sagledavaju širu sliku, ispituju teren, a onda donose rješenje na dobrobit svih. Uvijek se bore za ideale, za ono što vjeruju da je ispravno i ne boje se donošenja teških odluka.