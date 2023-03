Brzinski horoskop: Jedna jedina riječ koja najbolje opisuje svaki znak

Ponekad sretneš ljude za koje imaš osjećaj da ih poznaješ godinama, a tek si ih upoznala. Jednostavno kliknete. S druge strane, ima i onih koje znaš otkad znaš i za sebe, ali, ma koliko se trudila, s njima nikako na zelenu granu.

Ta vibra među vama, bila ona dobra ili manje dobra, možda je uvjetovana astrologijom. Svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene karakteristike, koje utječu na to kako ćemo se slagati s drugima.

Definiranjem te jedne riječi koja određuje svaki horoskopski znak, odnosno otkriva ono nešto njegovo najjače, prvi je korak u prepoznavanju vibre koju osobe rođene u tom znaku odašilju. U nastavku otkrij riječ koja određuje tvoj znak, ali i one koje želiš bolje upoznati ne bi li s osobama rođenima u njima, pronašla zajednički jezik.

Ovan - inventivnost

Kao prvi znak zodijaka, nitko ne zna ostaviti prvi dojam kao Ovan. Dok se drugi boje neuspjeha, ti si toliko neustrašiva da ćeš uvijek pronaći način da ostvariš svoje ciljeve. Brza si, odlučna i okretna. Neki bi to mogli pripisati impulzivnosti, ali tvoja domišljatost i sposobnost razmišljanja u hodu su ono što te određuje. Ti si ona koja zna kako izvući najbolje iz svake situacije. Ti si inventivna.

Bik - nepokolebljivost

Bik je stabilan i pouzdan. Ti si ona na koju se može osloniti i čija je riječ zakon. Uvijek ćeš ispuniti obećanje. Pristupačna si, a praktični pogled na život drži te prizemljenom. Zapravo, malo je toga što itko može reći ili učiniti da te pokoleba, nakon što nešto odlučiš. Neki bi mogli reći da si tvrdoglava, ali ti znaš da je to tvoje samopouzdanje i zdrav razum kojim se vodiš.

Blizanci - oštroumnost

Blizanci su šarmantni i izuzetno društveni. Znaju pročitati ljude i uhvatiti njihovu vibru u trenu te joj se prilagoditi, što im olakšava da se uklope u bilo koje okruženje i steknu nove prijatelje. No, nisu poznati samo po svojoj socijalnoj inteligenciji, njihova mentalna oštrina vodi ih u karijeri, ljubavnom životu i šostalim sferama života. Nitko nema britkiji um od Blizanaca, zbog čega je riječ koja ih najbolje opisuje - britkost te oštroumnost.

Rak - intuicija

Rakovi su na glasu kao najemotivniji horoskopski znak, no oni su puno više od toga. Ako si Račica, tada jako dobro znaš čitati i osjećati ljude, proniknuti "iza kulisa" i otkriti istinu, prije nego što to drugima pođe za rukom. Također, jako dobro poznaješ i svoju nutrinu. Zapravo, od svih horoskopskih znakova, ti si ona s trećim okom. Zato je intuitivno najbolja riječ za tebe, Račice.

Lav - pokret

Lav uvijek želi biti u centru pažnje, odnosno mora jer od toga živi. On ne zna kako se ponašati u drugom redu, kao što ni bivši pušač ne zna kuda bi s rukama. Ako si Lavica, imaš toplu osobnost i prirodnu ekstrovertnost koja privlači ljude, a tvoj smisao za humor dovest će ih do suza. Ti si ta koja ćeš započeti tulum i zadnja s njega otići. Glasna si, puna energije i pokretačica svega.

Djevica - inteligencija

Djevice su perfekcionisti zodijaka. Ljudi cijene tvoje mišljenje i vjeruju tvojoj sposobnosti da stvari vidiš jasno i objektivno. Ništa ti ne može promaknuti. U hodu razmišljaš, britka si, filtriraš informacije brzinom munje. Nemaš samo knjišku pamet, već i uličnu inteligenciju. Tvoje vještine percepcije, sposobnost čitanja drugih i oštroumnost čine te najinteligentnijom od svih znakova.

Vaga - posvećenost

Vage su pune energije i uvijek žele izvući najviše od života. Interesiraju te nove stvari, novi ljudi, nova mjesta. Strastvena si i u sve ulaziš sto posto. Bilo da vodiš žustru raspravu s grupom prijatelja ili si usred nepoznate situacije, tvoj je entuzijazam opojan. Zbog svega navedenog posvećenost je riječ koja te najbolje opisuje.

Škorpion - kompleksnost

Škorpion je jedan od najtajanstvenijih znakova. Povučen je, zatvoren, dubok i emotivan, zbog čega ga je jako teško dokučiti. Međutim, jednom kad Škorpion zadobije nečije povjerenje, tu padaju sve maske i svi zidovi, a odanost veća je od bilo čega što postoji na svijetu. Tako kompliciranom horoskopskom znaku najbolje pristaje riječ kompleksan.

Strijelac - ekspanzivnost

Život je jedna velika avantura, a ti ne želiš propustiti baš ništa. Strijelci su poznati po tome da nemaju mira. Laički rečeno imaju crve u g..ici., no nećemo te opisati tom frazom jer tražimo riječ, a i nepristojno je.

Ne možeš stagnirati, uvijek nastojiš biti bolja, naučiti nešto novo, doživjeti nešto novo, isprobati. Zato se ekspanzivnost čini kao riječ koja najbolje pristaje ovom beskrajno znatiželjnom i pustolovnom znaku.

Jarac - upornost

Jarci su jedan od najneshvaćenijih znakova zodijaka. Ljudi misle da su gladni moći ili opsjednuti novcem, no oni su samo usredotočeni na postizanje svojih ciljeva. Nikada ne odustaju i to je ono zbog čega će u životu daleko dogurati. Čak i kada se čini da se cijeli svijet urotio protiv njih, oni će marljivo raditi svoje. Zbog te upornosti Jarci uvijek postižu uspjeh. Ako si ponosna pripadnica ovog znaka, sigurno znaš koja te riječ određuje.

Vodenjak - ekscentričnost

Što je nešto nekonvencionalnije i čudnije, to je tebi zanimljivije. Privlači te sve što je uzbudljivo i izvan okvira. I sama si takva pa te zbog toga ljudi vrlo često čudno gledaju i kod okoline nailaziš na nerazumijevanje. No, to ti ni malo ne smeta. Štoviše, osjećaš se dobro. Zbog toga je najbolja riječ koja opisuje tvoj znak - ekscentričnost.

Ribe - izražavanje

Empatična, umjetnička, a možda čak i pomalo vidovita, Riba je najveći kreativac zodijaka s dubokim osjećajima. Okolina ima jak utjecaj na tebe, zbog čega si neprestano na vjetrometini, ali i u potrazi za stabilnosti. Svoje misli i osjećaje najlakše ćeš usustaviti i smiriti kroz stvaralaštvo. Zbog toga je bitno da pronađeš medij u kojem ćeš se nabolje izraziti.