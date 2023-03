Baš ih briga: U ovim horoskopskim znakovima se kriju najbezobzirniji ljudi

Neki ljudi jako su pažljivi i obzirni kad su u pitanju tuđe emocije, dok neki drugi uopće ne obraćaju pažnju na to hoće li svojim ponašanjem nekoga povrijediti ili ne. Nerijetko, pojedinci nisu svjesni svoje bezobzirnosti, no drugi ih radi takvog ponašanja mogu smatrati sebičnima ili čak i nepristojnima.

Oni nisu zainteresirani za usputne razgovore i više se vole baviti svojim poslovima nego se zamarati tuđima. Vjerojatno se neće htjeti javiti na telefon ako su trenutno zaokupljeni gledanjem svog omiljenog filma ili serije pa su možda čak i malo nepristojni, a kako otkrivaju astrolozi, to bi moglo biti povezano i s tim kojem horoskopskom znaku takve osobe pripadaju.

Prema mišljenju astroloških stručnjaka, ovo su najbezobzirniji horoskopski znakovi. Neki od njih samo su nepromišljeni, dok su drugi posve bezosjećajni.

Vodenjak

Vodenjaci puno misle i često su toliko zaokupljeni svojim idejama i vizijama da uopće ne obraćaju pažnju na ljude oko sebe. Nisu pretjerano zainteresirani za besmislene ili usputne razgovore niti društvenu ljubaznost zbog čega ih mnogi smatraju bezobzirnima.

Lav

Ovim znakom vlada sunce pa nije tajna da Lavovi vole biti u središtu pozornosti. Njihov je ego na prvom mjestu i treba ga često 'hraniti' zbog čega pripadnici ovog znaka ponekad zaboravljaju na to postoje i drugi ljudi. Oni uglavnom vole misliti samo na sebe i stalno traže način kako da budu u centru pažnje pa pritom znaju biti pomalo bezobzirni prema drugima.

Djevica

Poznato je da su Djevice veliki perfekcionisti, prizemljene su i vole praktičnost. Osim toga, vole ostvarivati i svoje ciljeve i uvijek će naglasiti ako su one bile u pravu u vezi nečega, a drugi nisu. S obzirom na to da teže savršenstvu, ponekad se mogu ponašati pomalo manipulativno. Kad je riječ o tome kako se odnose prema drugima, previše razmišljaju glavom, a premalo srcem.

Ribe

Senzibilne Ribe žele da drugi misle na njihove potrebe, no one vjerojatno neće učiniti isto zauzvrat. Pripadnici ovog znaka čine sve što je u njihovoj moći da bi zaštitili svoju krhku osobnost, no radi toga se drugima mogu činiti sebičnima ili bezobzirnima. Vole živjeti u svom malom svijetu, s glavom u oblacima. Često su preopterećeni vlastitim mislima i emocijama zbog čega možda izgledaju bezobzirnije nego što ustvari jesu.

Bik

Bikovi se smatraju najtvrdoglavijim od svih horoskopskih znakova, a njihova nespremnost povlačenja u određenim situacijama također može izgledati kao bezobzirno ponašanje. Toliko su fokusirani na dobivanje onoga što žele da ponekad čak i nesvjesno zanemaruju druge ljude i njihove emocije. Upravo radi takvog ponašanja, drugi ih ljudi često smatraju nepristojnima ili bezobraznima.

Ovan

Ovan je vatreni znak, a ljudi rođeni u ovom znakom vole biti dominantni i imati kontrolu nad svakom situacijom. Osim toga, Ovnovi jako vole biti u pravu te u svemu žele biti prvi. Sve to čini ih jednim od najbezobzirnijih horoskopskih znakova. Osim ako im ne možeš pomoći u ostvarenju nekih njihovih ciljeva, oni neće biti zainteresirani za tvoje mišljenje. Ako im netko skrene pozornost na njihovu bezobzirnost, često reagiraju burno i temperamentno.

