Odanost po horoskopu: Na koga se možeš osloniti, a na koga nije mudro ni bicikl nasloniti?

Što podrazumijeva istinsku odanost u vezi? Ona je temelj odnosa, kao i biti vjeran/vjerna osobi koju voliš. To znači čuvati leđa jedno drugome i biti uvijek tu kada "zagusti". No, tako je u teoriji. Mnogi teško dosegnu taj ideal pa kiksaju putem.

Ljudski je griješiti, no to ne umanjuje bol drugoj strani. U nastavku ti otkrivamo koji su horoskopski znakovi najodaniji, a koji jednostavno ne znaju što ta riječ znači.

U njihovu obranu - zvijezde imaju prste u tome, a kad je do neba, teško je na to utjecati. Ipak, svaki trud se cijeni i govori o tome koliko je nekome stalo. Idemo od najmanje odanog i pouzdanog, do oličenja odanosti i vjernosti.