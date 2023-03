Sudar svjetova: Svaki horoskopski znak ima svog suparnika - tko je tvoj?

Svaki odnos između dvoje ljudi ima svoju dinamiku i vrlo je teško davati neke opće procjene. No od početka poznanstva neki su odnosi lakši dok neki odmah imaju neke negativne konotacije. Neki ljudi samo kliknu dok drugi uvijek osjećaju napetost. Naravno, uvijek različite teme mogu biti kamen spoticanja - razmišljanja o svijetu ili način na koji se zabavljaju.

Prema astrolozima, to bi moglo imati veze s načinom na koji ljudi komuniciraju, a to jako ovisi o horoskopskom znaku. Zbog toga svaki horoskopski znak ima jedan s kojim najteže komunicira, a zbog toga se između njih vrlo teško održav bilo koje vrsta odnosa.

Koji horoskopski znak je tvoja najveća suprotnost i s kime najteže održavaš komunikaciju možeš pročitati u nastavku. Naravno kada otkriješ o kome se radi onda ćeš moći i djelovati u odnosu i poboljšati komunikaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovan i Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku su odvažni i vrlo samopouzdani. Osim toga su i ekstroverti koji vole stvarati show i uvijek podsjećaju svijet koliko su sjajni. No iako se općenito ljudima sviđa njihova energija i vodstvo, ipak postoje neki kojima nije drag takav nastup. Ovnovi su poznati i po impulzivnoj i tvrdoglavoj naravi, dok je Jarac konzervativniji i puno oprezniji. Ove razlike u pristupu životu mogu izazvati napetost između dva znaka. Ipak je Ovan vatreni znak, a Jarac vodeni i radi se o nekompatibilnim elementima i zbog toga između njih mogu frcati negativne iskre.

Bik i Vodenjak

Bikovi su poznati po svojoj tvrdoglavosti, ali i kao osobe koje rješavaju probleme. Vrlo će jasno reći kada ne žele promijeniti svoje mišljenje, a ne žele biti u vezi s osobom koja misli da im treba popravak. S druge strane, Vodenjak voli nove izazove i mijenjati neke ustaljene forme i situacije. S obzirom da se radi o fiksnim znakovima, uvijek će se držati svojih razmišljanja, a zbog toga će im biti gotovo nemoguće učiniti kompromis.

Blizanci i Škorpion

Blizanci su pak poznati po brzopletosti i kao najveći komičari zodijaka. Obožavaju upoznavati nove ljude i družiti se. Međutim, ima nešto što nikako ne podnose, ljude koji se nikako ne mogu razvedriti. I zbog toga se teško slažu sa Škorpionima. Blizanci su društveni i komunikativni dok su Škorpioni suzdržaniji i introspektivniji. To može stvoriti nesporazume i sukobe u njihovim interakcijama. Nikako se neće moći složiti oko toga kako provoditi vrijeme, a i imat će nesuglasice zbog loše komunikacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Rak i Strijelac

Rakovi su vrlo intuitivni i emotivni ljudi. Poznati su po velikom srcu, a zbog toga se ljudi mogu vrlo lako složiti s njima. No Strijelci nisu među njima. Oni su pak poznati po svom fantastičnom i otkačenom smislu za humor. Rakovima će njihove šale biti smiješne samo na početku, jer će im većina njihovih šala biti pregruba. Općenito će komunikacija biti velik problem između ova dva znaka, a malo je vjerojatno da će se htjeti ispričati.

Lav i Ribe

Ljudi rođeni u znaku Lava su vrlo odvažni, baš poput životinje koja ih predstavlja, i vrlo su samopouzdani. Također su rođeni vođe i ne boje se jasno izražavati svoje mišljenje ili pokušati promijeniti situacije. Lavovi znaju koliko vrijede i često žele biti u centru pažnje i prepoznati od drugih. No nije svima to jako simpatično, Ribe su vrlo ležerne i više vole suptilan pristup životu. Stoga ova kombinacija nikako nije lagana, na početku će se možda slagati, ali vrlo brzo će Ribe osjećati da je Lav počeo prevladavati ili će on osjećati da je previše ležerno s Ribom.

Djevica i Ovan

Djevica je najpoznatiji perfekcionist u horoskopu. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju jako visoke standarde za ljude i poštuju dosljednost kod ljudi s kojima su bliski. No neće to odgovarati svim horoskopskim znakovima. Strastveni i impulzivni Ovan voli živjeti u trenutku i može mu biti previše taj perfekcionizam. Ne samo da ova dva znaka imaju drugačije komunikacijske stilove nego i probleme rješavaju na potpuno drugačije načine. Iako će oboje poštovati rad druge strane i ambicije, ipak se općenito neće moći složiti i isticat će uvijek pogreške druge strane.

Vaga i Rak

Vage vole zabavu i uživaju u društvu drugih ljudi. Izvana uvijek izgledaju kao opušteni i šarmantni ljudi, čak izgledaju kao da bi mogli biti savršen par za romaničnog Raka. I da, istina je da između ova dva znaka postoji snažna fizička privlačnost, ali komunikacija je slaba točka kod ovog para. Nesporazumi nastaju jer Vaga voli biti mirotvorac i pleše oko problema, dok Rak samo želi razgovarati o osjećajima i otvarati srce. S vremenom će to smetati Vagi i Rak će misliti da ga ignorira i bit će ljut.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Škorpion i Lav

Vodeni znak Škorpion je najkompleksniji znak u horoskopu, ali i najmisteriozniji. Stoga je jako teško znati što osjeća ili misli, a voli ostavljati takav dojam i ne objašnjava. No to neće oduševiti ponosnog Lava koji obožava ostaviti dojam na svaku osobu koju upozna. Ovdje se radi o dva suprotna tipa osobnosti, ali oba znaka su vrlo ponosna i tvrdoglava te su zbog toga Lav i Škorpion najčešće neprijatelji.

Strijelac i Bik

Pustolov Strijelac se nikada neće zadržavati dugo na jednom mjestu jer voli ići kamo ga vjetar odnese. Zato se jako teško nosi s ljudima koji su prepotentni i vole drugima nametati svoje mišljenje. A zbog toga se vrlo teško slaže s tvrdoglavim Bikom koji uvijek voli izraziti svoje mišljenje. Osim toga vjerojatno će često imati različita mišljenja jer streme različitim stvarima. Bik poštuje sigurnost, a Strijelac uvijek teži nečemu novom. Stoga se može pobjaviti sukob oko prioriteta i stila života.

Jarac i Vaga

Ambiciozan Jarac i šarmantna Vaga imaju vrlo zanimljivu dinamiku u odnosu. Oba znaka su rođeni vođe, ali drugačije doživljavaju život zbog čega im je teško biti u dobrom odnosu. Postoji jedna važna razlika među njima. Vagi je bitno da je svijet doživljava kao pozitivca i ima dobro mišljenje o njoj dok je Jarcu potpuno nebitno kako ga doživljava svijet. A to uzrokuje napetost pri čemu Vaga smatra da je Jarac nefleksibilan i strog, a Jarac misli da Vaga jedino želi ugoditi ljudima.

Vodenjak i Djevica

Vodenjak je glavni buntovnik u horoskopu. Uvijek prelazi preko granica i voli šokirati s predstavljanjem radikalnih ideja. Stoga nije neobično što će ga privući osobe koje imaju isti duh, a ne mogu shvatiti ljude koji se uvijek drže istih stvari. S druge strane, Djevica je vrlo praktična i uzemljena te nikako ne odgovara ovom znaku. Ipak je Vodenjak ekscentričan i nekonvencionalan. Ovo će voditi do razmirica o životnom stilu i vrijednostima. Iako se ova dva znaka snažno privlače, ipak bi bilo pravo čudo da veza uspije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ribe i Blizanci

Ribe su vrlo osjetljive duše i uvijek na dlanu nose svoje srce. No ako netko previše kritizira njihove ideje i osjećaje, onda se nikako neće moći složiti. Upravo je to problem s osobom rođenom u znaku Blizanca. Ovaj lepršavi znaku uživa u druženju, ali i voli zadirkivati zbog čega bi se Riba mogla osjetiti prozvanom. Zbog toga bi Riba mogla pomisliti da je Blizanac negativac, a to mu se nikako neće svidjeti. Komunikacija je ključna za bilo kakav kvalitetan odnos, a nažalost među ovim znakovima je jako loša.