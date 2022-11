U laži su kratke noge, kažu. Ipak, neki si ljudi ne mogu pomoći pa nikad nisu iskreni i pretvaraju se, bilo da se nekome žele svidjeti pa čine sve što je u njihovoj moći kako bi uspjeli u tom naumu ili jednostavno zato jer pod svaku cijenu žele izbjeći konflikte pa će se radije praviti da im je netko drag, nego da naprave scenu. A takvi su ljudi najčešće rođeni u ovih šest horoskopskih znakova.

Njih ćeš čuti da daju kompliment za hranu iz restorana iako možda nije bila ukusna, vidjet ćeš ih kako ispijaju kavu s osobom koju najviše ogovaraju, osjetit ćeš koliko je usiljen taj osmijeh koji ti upućuju. Svi ti znakovi upućuju na osobu koja je potpuno lažna i pretvara se.

Neki to rade kako bi ugodili drugima, bez zlih namjera, a drugi su istinske varalice i jednostavno ne mare za to ili opravdavaju svoje postupke. Od Djevice do Vage, u nastavku provjeri najveće 'lažnjake' i 'fejkere' u horoskopu.