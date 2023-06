Jesi li među njima? Ovim znakovima u lipnju će krenuti u ljubavi

Zakoračili smo u lipanj i iako je još proljeće, mnogi ovih dana počinju razmišljati o ljetu i planovima za godišnji odmor. Sunce nas čini sretnijima i opuštenima pa nije čudno ako ti je lipanj probudio 'leptiriće' u trbuhu. Dok si bila mlađa možda si razmišljala o ljetnim ljubavima, ali moguće je da se i nešto starija pitaš hoće li ti se baš ovaj mjesec posrećiti na ljubavnom planu i hoćeš li odlazak na more dočekati sretno zaljubljena. Vjerojatno nisi jedina. U ljeto je nekako sve slađe, zar ne?

Zvijezde imaju odgovor! Ovih pet horoskopskih znakova ovih bi dana mogli upoznati nekog posebnog. Osvrni se oko sebe – pitanje je trenutka kad ćeš susresti novu ljubav. Spadaš li u jedan od ovih znakova, imaš razloga za slavlje. Sretno!

Bik

Možda ti je ova godina počela neslavno, a možda si izgubila vjeru u to da ćeš ubrzo pronaći partnera. Imamo dobre vijesti – krajem lipnja mogla bi doživjeti prekretnicu. Zvijezde predviđaju da ćeš ubrzo početi izlaziti s frajerom te da ćete shvatiti da je to 'to'. U lipnju će profitirati i Bikovi u vezama. Mogli bi razmišljati o iskoraku u vezi, odnosno zarukama i vjenčanju. Između vas mogla bi se stvoriti nevjerojatna emocionalna povezanost. To će iskusiti i samci i parovi.

Vodenjak

2023. je za Vodenjaka godina ljubavi. Osjetljivi vodeni znak godinu je počeo strastveno, no sada bi se stvari mogle 'zakotrljati' i procvasti. Onaj frajer s kojim se viđaš zadnjih tjedana u lipnju bi se mogao iskazati kao pun pogodak i velike su šanse da i službeno postanete par. Zato ćeš biti preplavljena veseljem i uzbuđenošću što bi mogli primijetiti svi oko tebe.

A ako si prekinula prije nekoliko mjeseci, zvijezde kažu da ćeš upravo ovaj mjesec naći nekoga s kim će kemija otpočetka biti postojana – premda si možda trenutno skeptična prema započinjanju nečeg novog. Vodenjaci u stabilnim vezama i dalje će ostati sretni, a lipanj će im biti prepun izleta i malih, ali lijepih trenutaka s partnerom.

Vaga

Vage će u lipnju biti strpljive sa svojim partnerima, odnosno supružnicima. Ako ste u proteklo vrijeme imali nesuglasica, one bi se sljedećih dana trebale razriješiti i potaknuti vas da krenete ispočetka i uložite dodatan trud. I samci bi mogli otkriti ljubav – ne samo da bi se u lipnju mogli zaljubiti, već će učvrstiti odnose s obitelji i starim prijateljima. Razmišljaš li o svojoj simpatiji, vrijeme je da joj se javiš!

Lav

Pod utjecajem Jupitera Lavovi bi mogli procvjetati u ljubavi. Postupno ćeš graditi lijepu ljubavnu priču, pokazati svoju nježnu stranu i imati osjećaj da ti je život konačno pod kontrolom. Baš ćeš ovaj mjesec imati osjećaš da si zrela za novu ljubav jer si prethodno raščistila neke stvari sama sa sobom i postavila prioritete. Sve je to plodno tlo za romantično ljeto!

Rak

Rakovi ovih dana 'pucaju' od strasti. Znamo, došlo je sunčano vrijeme, a to pozitivno utječe na parove, ali i na samce. Rakovi u vezama u lipnju bi mogli biti izrazito zainteresirani za aktivnosti s partnerom i odmicanje iz rutine. Ako si rođena pod ovim znakom, nastojat ćeš se povezati s partnerom kao nikada dosad i osvijestit ćeš koliko je zajedničko vrijeme važno. S druge strane, samci ovih dana odišu šarmom što će u njihove živote privući nekog posebnog. I to jako brzo. Pripremi se!