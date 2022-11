Ovo su najsnažniji brojevi u numerologiji - provjeri imaš li koji

Kad je u pitanju numerologija, većina ljudi ima jednoznamenkasti broj životnog puta između 1 i 9. Međutim, neki ljudi imaju jedan od najsnažnijih brojeva životnog puta, a upravo ti određeni dvoznamenkasti brojevi posjeduju puno veću snagu i potencijal od drugih.

Kako saznati imaš li jedan od najsnažnijih brojeva u svom životnom putu?

U slučaju da ne znaš puno o numerologiji, broj tvog životnog puta usporediv je s tvojim znakom u astrologiji. Može ti reći koje su tvoje najjače motivacije, tvoju cjelokupnu svrhu i istaknute stvari koje ćeš iskusiti tijekom života.

Možeš jednostavno izračunati broj svog životnog puta koristeći svoj rođendan. Da bi pronašla broj svog životnog puta, napiši svoj puni datum rođenja, uključujući punu godinu. Zatim zbroji sve znamenke, nastavljajući ih zbrajati dok ne dobiješ konačan broj.

Evo primjera. Recimo da je osoba rođena 19. siječnja 2000.: 1+9+1+2+0+0+0 = 13. Zatim, 1+3 = 4. Dakle, ovaj rođendan ima broj životnog puta 4.

Dok zbrajaš brojeve kako bi došla do broja svog životnog puta, obrati pozornost kada dođeš do posljednjeg dvoznamenkastog para (što je 13 u gornjem primjeru). Ako se pojavi 11, 22 ili 33, to znači da imaš jedan od najsnažnijih brojeva životnog puta.

"Kad god naiđete na brojeve 11, 22 ili 33 u numerologiji, ne svodite ih na jednu znamenku kao što to činite s drugim brojevima. To je zato što su oni poznati kao 'glavni brojevi' i oni nose teži značaj", objasnila je numerologinja Kaitlyn Kaerhart za mindbodygreen.

Na primjer, rođendan 9. svibnja 1995. dao bi ti: 9+5+1+9+9+5=38. Tada je 3+8=11. Dakle, kod ovog primjera, broj životnog puta je glavni broj, odnosno 11.