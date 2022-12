S njima vrijeme sporo prolazi: Najdosadniji horoskopski znakovi

Dok su neki ljudi prirodno karizmatični i u svakom pa i nepoznatom društvu "plivaju" kao riba u vodi te su rođeni zabavljači pa čim otvore usta iz njih izleti neka šala, drugi su talentirano dosadni. Nisu oni krivi, to je jednostavno tako. Ustvari, zašto da govorimo "oni" kad smo možda to i mi, samo toga nismo svjesni.

Može li čovjek uopće imati svijest o sebi kao dosadnom biću? Ako nam je dosadno samima sa sobom možda smo dosadni i drugima? Ili češće, no što je normalno gledamo u nečiji ispun na šestici dok ta osoba zijeva toliko da više ni ruku ne stavlja na usta? No, da ne kompliciramo o samorefleksiji, pogledajmo što o dosadi kaže astrologija. U nastavku otkrivamo koji su to horoskopski znakovi uz koje i zvijezde zijevaju.