Ljubavni horoskop za veljaču: Što mjesec ljubavi sprema za svakoga od nas?

Bez obzira na to jesi li slobodna ili u vezi, veljača će biti sva u znaku ljubavi i nade. Mjesec ljubavi sa sobom nosi puno toga dobroga kada je ljubav na pitanju i sada je savršeno vrijeme da manifestiraš sve što si sama želiš u ljubavi, a puni Mjesec 5. veljače potaknut će te da priznaš svoje osjećaje koje si već toliko dugo skrivala. Osim toga, kada Merkur uđe u Vodenjaka 11. veljače, razgovor s partnerom ili simpatijom mogao bi dovesti do nečeg neočekivanog, ali zaista uzbudljivog.

Kada Sunce uđe u Ribe 18. veljače nekome se može osmjehnuti velika ljubav, a mladi Mjesec u Ribama 20. veljače donijet će nadu i savršena je prilika za vizualizaciju svega što želiš unijeti u svoj ljubavni život. No planet ljubavi, Venera, od 20. veljače više neće biti u stanju u kojem je njegovo djelovanje najjače i ući će u znak Ovna, što nije povoljno za ljubav. Ipak, to će nas potaknuti na to da budemo iskreniji, ali i hrabriji u ljubavi.

Hoće li i tebe ovog mjeseca pogoditi jedna od Kupidovih strelica ili ipak ne? U nastavku saznaj što je veljača pripremila za svaki horoskopski znak kada je ljubav u pitanju.