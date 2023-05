'Crvene zastavice': Koja je slaba točka svakog horoskopskog znaka u ljubavi?

U potrazi za idealnim partnerom, ponekad je uistinu teško pronaći onu pravu osobu. Čak i kada pronađemo nekoga tko nam se sviđa, odnosi su komplicirani i potrebno je uložiti jako puno truda, rada i energije da bi veza opstala.

Nitko nije savršen i svaka osoba u vezu ulazi s nekim svojim manama i nedostacima. Možda si i sama bila u naizgled savršenoj vezi sve dok iznenada nisi počela primjećivati i one neke druge, manje lijepe strane osobnosti svog partnera. Riječ je o tzv. crvenim zastavicama odnosno znakovima upozorenja koji su vjerojatno postojali i prije, ali ih zbog onih famoznih leptirića u trbuhu na početku veze vjerojatno nisi uočila.

Međutim, ako unaprijed znaš potencijalne crvene zastavice na koje bi trebalo pripaziti, puno je manja vjerojatnost da ćeš ih previdjeti ili ignorirati, a tu na scenu stupa astrologija. Svaki od horoskopskih znakova u romantičnim se vezama ponaša na određeni način. Neki su znakovi uspješniji u odnosima, nekima pak obvezivanje malo teže pada. Činjenica je da ne postoje bolji ili lošiji znakovi jer svaki horoskopski znak ima svoje dobre i loše osobine ličnosti, kao i crvene zastavice kad je riječ o ljubavnim vezama.

Poznavanje nečije osobnosti omogućit će ti da s tom osobom izgradiš čvršći i zdraviji odnos. Dakako, ako tvoj partner nije spreman poraditi na vlastitim manama, možda naprosto niste stvoreni jedno za drugo. U nastavku doznaj kakvi su horoskopski znakovi u ljubavi, kao i koje su potencijalne crvene zastavice za svaki znak, a koje bi bilo dobro imati na umu kada s nekim ulaziš u vezu.

Ovan teško kontrolira emocije

Pripadnici ovog znaka dobro su poznati po svojoj impulzivnom naravi, brzo se naljute i lako mogu eksplodirati u trenutku. Imaju tendenciju raspravljati o svemu pa čak i o malim problemima poput odluke o tome što će biti za večeru. Ako nisu spremni obuzdati svoj temperament, biti u vezi s njima može biti vrlo izazovno. Važno im je pristupiti smireno i pojasniti im svoje stajalište. Ljutnja nikome ne pomaže.

Bik je tvrdoglav

Bikovi su vrlo tvrdoglavi, a to znači da im kompromisi jako teško padaju. Međutim, kompromisi su nužni za održavanje zdrave i uspješne veze. Ako si shvatila da udovoljavaš svom partneru samo kako bi izbjegla svađu, možda je vrijeme za promjene. Pokušaj pomoći svom Biku da shvati da veza ne može biti jednostrana i da će morati biti malo fleksibilniji.

Blizanci vole tračati

Blizanci su brbljavi i komunikativni pa i ne čudi da vole tračati. I dok su neki tračevi bezopasni, postoje i oni koji se mogu pretvoriti u pričanje nekome iza leđa, a to je nešto što bi trebalo izbjegavati. Klasični stereotip o Blizancima je da su dvolični, a u toj tvrdnji ima i malo istine. Ako si primijetila da ti partner govori loše stvari o svojim prijateljima, možda to i tebi radi iza leđa. Jedan od načina da to zaustaviš je da se jednostavno ne uključiš u razgovor kada počne ogovarati druge. Ili budi iskrena i reci mu da ne želiš razgovarati o drugim ljudima.

Rak zauzima obrambeni stav

Rakovi su dobro poznati po svojoj senzibilnosti i često se kaže da žive u 'oklopu'. Iako su ljubazni i brižni, ta njihova strana dolazi na vidjelo tek kada ih dobro upoznaš. Prema onima koje ne poznaju dovoljno često su rezervirani, a u vezama su skloni zauzimati obrambeni stav te odbijaju razgovarati o stvarima i temama koje im se ne sviđaju.

Lav je previše fokusiran samo na sebe

Njima vlada Sunce pa i ne čudi da pripadnici ovog znaka obožavaju biti u centru pozornosti. Ipak, ponekad postaju malo previše opterećeni sobom, a premalo drugima. Ta njihova mana osobito dolazi do izražaja u ljubavnim vezama. Ako si u vezi s Lavom, možda si primijetila da oni svoje potrebe i interese uvijek stavljaju na prvo mjesto ili žele razgovarati samo o svojim problemima. Iako pripadnici ovog znaka na prvu možda djeluju kao tašti ili umišljeni, to je u većini slučajeva samo maska za njihovu nesigurnost. Ako si uočila da se tvoj partner bori s nesigurnošću, pomozi mu da prepozna svoje snage.

Djevica ima nerealne standarde

Djevice su perfekcionosti, što je korisna osobina u mnogim situacijama, ali ne i u vezi. Pripadnici ovog znaka ponekad se mogu malo zanijeti pa postavljaju standarde kojima je praktički nemoguće udovoljiti. Nitko i ništa nije dovoljno dobro da ispuni njihova očekivanja. Mogli bi prekinuti s nekim zbog sitnice ili beznačajnijih problema jer od partnera očekuju da bude savršen. Ako si u vezi s Djevicom, nauči cijeniti partnerovo oko za detalje kada su u pitanju stvari poput kuhanja ili organiziranja, ali mu daj do znanja da će ti morati izaći u susret u drugim aspektima života.

Vaga voli skakati iz veze u vezu

Ljudi rođeni u ovom znaku praktički uvijek žele imati partnera što znači da su ovisni o izlascima. Često samo skaču iz jedne veze u drugu, a problem je u tome što ne znaju naučiti kako biti sam. Ako si u vezi s Vagom, pokušaj ići polako. Dobro se raspitaj o partnerovoj ljubavnoj prošlosti kako bi shvatila je li uistinu zainteresiran za vezu ili si mu ti samo usputna zabava.

Škorpion je tajanstven

Osobe rođene u ovom znaku misteriozne su i tajanstvene što ih čini privlačnima. Vodeni su znak pa su vrlo emotivni, no svoje osjećaje teško pokazuju. Trebat ćeš uložiti jako puno truda želiš li ih istinski upoznati jer oni su se spremni otvoriti samo ako su sto posto sigurni u vezu. Jednom kada zadobiješ njihovo povjerenje, pripadnici ovog znaka svakako su među najodanijim partnerima.

Strijelac je impulzivan

Strijelci su jako zabavni, ali i skloni avanturama. Veliki su optimisti i ne vole razmišljati o ozbiljnim životnim stvarima. Njihova impulzivnost može uzrokovati probleme u vezama, osobito ako druga strana voli imati detaljan plan. Uživaj u njihovoj spontanosti i pozitivnosti, ali im nemoj prepustiti da planiraju veće događaje ili ozbiljne stvari poput rezervacije hotela.

Jarac je opsjednut karijerom

Kod njih je sve samo rad, bez igre. Gotovo je nemoguće natjerati pripadnike ovog znaka da se malo opuste. Čak i kada ste na odmoru, on će redovito provjeravati mailove i razgovarati s kolegama s posla. Jedina stvar koju Jarci vole više od posla je raspored stoga mu pomozi da isplanira svoje vrijeme za odmor ili da radi nešto čisto iz zabave.

Vodenjak je previše racionalan

Biti racionalan nije loša stvar, no Vodenjaci su izrazito inteligentni zbog čega imaju poteškoća s emocijama. Kad je riječ o vezama, teško im je izraziti ono što osjećaju ili neće znati kako reagirati kada im druga strana kaže kako se osjeća. Ponekad mogu djelovati povučeno. Ako izlaziš s osobom rođenom u znaku Vodenjaka, pokušaj ga potaknuti da ti se polako otvori. Pripadnici ovog znaka nisu previše emotivni i svoje osjećaje pokazuju na drugačiji način pa je dobro to imati na umu.

Ribe vole sve idealizirati

Ribe su veliki sanjari i najčešće u glavi imaju idealističnu sliku o tome kakav odnos žele imati. Međutim, često njihovi ideali nemaju veze sa stvarnošću. Oni očekuju život iz bajke, no realnost ih često lupi u glavu zbog čega ostaju razočarani. Ponekad su toliko zaokupljeni svojim snovima da ništa ne poduzimaju u realnosti. Važno je cijeniti njihovu maštovitost i kreativnost, ali ih povremeno i treba znati 'spustiti na Zemlju'.