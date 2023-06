Kakvi su kada se zaljube? Ribe žive u oblacima, a Vodenjaci preziru tradiciju

Svima nam je dobro poznat onaj ugodan osjećaj 'leptirića u trbuhu' radi kojih znamo da smo se u nekoga ludo zaljubili. Zaljubljivanje započinje malim stvarima, a može se pretvoriti u veliku ljubav i zauvijek nam promijeniti život.

Lijepo je biti zaljubljen, no ljubav nije uvijek laka niti jednostavna, a to zna svatko tko je ikada imao slomljeno srce. Čak se i u skladnim odnosima povremeno mogu pojaviti poteškoće. Međutim, ljudi se zaljubljuju na različite načine, a različito se ponašaju i u odnosima. Nekima je dovoljno nekoliko sati da se zaljube preko ušiju, drugi pak su distancirani i potrebno im je neko vrijeme da bi otvorili svoje srce.

Astrologija uvijek ima odgovor na sve pa tako i pojašnjenje zašto smo toliko različiti kad je u pitanju ljubav. Naime, svaki od horoskopskih znakova drugačije reagira na iskustvo ljubavi.

U nastavku pročitaj kakvi su horoskopski znakovi kada se zaljube.

Ovan

Pripadnici ovog znaka rijetko kad će šutjeti o svom ljubavnom životu. Za njih je ljubav avantura, a osobi koja im se sviđa spremni su pokloniti svu svoju pažnju. Kada se zaljube, ponašaju se kao da su osvojili svijet. Međutim, potrebno im je neko vrijeme da upoznali 'onog pravog' i završili u ozbiljnoj vezi.

Bik

Ljudima rođenima u znaku Bika vlada Venera pa se kod njih sve vrti oko ljubavi, ljepote, seksa i romantike. Veliki su hedonisti, a kada su zaljubljeni, vole to pokazati svojoj osobi tako što će je razmaziti na sve moguće načine. Međutim, poznato je da su pripadnici ovog zemljanog znaka jako tvrdoglavi i ne odustaju olako pa radi toga ponekad predugo ostaju u lošim i neispunjavajućim vezama.

Blizanci

S obzirom na to da su izvrsni komunikatori, Blizanci i kada su zaljubljeni se vole koristiti riječima kako bi impresionirali svoju simpatiju. Ponekad su skloni koketirati i s drugima što može uzrokovati nelagodu njihovim partnerima, no te njihove ludorije ne treba shvaćati previše ozbiljno. Najčešće riječima izražavaju svoje emocije, samo im treba dati malo prostora.

Rakovi

Najsigurnije se osjećaju u svom domu, no pripadnici ovog znaka jako dobro znaju kako zavesti osobu koja im se sviđa. Ipak, vole svoj prostor i malo je vjerojatno da će pristati na spontane avanture za jednu noć. U njihovom je slučaju prisnost ključna kad je u pitanju ljubav.

Lav

Kada se zaljube, Lavovi se ponašaju poput uzbuđenih tinejdžera. Poznato je da su jako dobri partneri, ljubazni i velikodušni. Učinit će sve da razmaze svog partnera, ali i očekuju da ih se tretira jednakom mjerom.

Djevica

Djevice su veliki analitičari pa su sve njihove romanse prilično zanimljive. Čak i kada se zaljube, vole sve analizirati do posljednjeg detalja. Ne vole sladunjave poklone poput cvijeća, ali im se zato jako sviđa kada im partner ponudi neku uslugu. Prilično su zahtjevni u ljubavi pa im se zna dogoditi da ostaju razočarani jer njihovi partneri ne mogu ispuniti njihova velika očekivanja.

Vaga

I ovim znakom vlada Venera pa vole romantiku, udvaranje i kreativnost. Vage jako vole primati poklone, ali znaju biti i prilično oštre i ubrzo će uočiti nepravdu. Posebno ih privlači nečiji intelekt, a izgled im je manje važan.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka imaju reputaciju mračnih, misterioznih i magnetičnih osoba. Kad je u pitanju ljubav, jako su oprezni i teško se otvaraju. No kada se zaljube, otvoreno će to reći. Povjerenje im je najvažnije u odnosu.

Strijelac

Strijelčevi su veliki avanturisti pa i kad je u pitanju ljubav tragat će za partnerom koji će biti spreman sudjelovati u svim njihovim avanturama. Žele partnera koji će s njima istraživati svijet i iskusiti život. Veliki su filozofi i imaju jako veliku potrebu za eksperimentiranjem. Ne vole sitničavost.

Jarac

Pod vladavinom Saturna, Jarčevi su vezani za svoje dužnosti. Vole slijediti tradicionalni put do ljubavi. Znaju što žele, a najviše ih privlače ljubazne osobe. Na prvi pogled možda će izgledati hladno, no spremni su učiniti sve za osobu do koje im je stalo.

Vodenjak

Ekscentrici zodijaka, Vodenjaci su iznimno inovativni i kreativni, osobito u ljubavnim vezama. Kada se zaljube, važno im je da i oni i njihov partner zadrže svoju individualnost. U srcu su pravi 'mekušci', a iako možda zaziru od tradicionalnih obilježja romantike, vole mala djela nježnosti i privrženosti.

Ribe

Osobe rođene u znaku Riba jako su osjećajne i senzibilne, a to ih čini divnim i brižnim partnerima. Mnogi pripadnici ovog znaka zaljubljeni su u samu ideju o ljubavi. Vole živjeti u oblacima, a kada se zaljube, često 'izgube glavu' stoga im je potreban partner koji će ih držati čvrsto na zemlji.