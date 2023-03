U ovim se znakovima kriju najbolji prijatelji – spremni su dati sve ne očekujući ništa

Pravi prijatelji su rijetki i iznimno dragocjeni. Postoje različite vrste prijatelja, no ne ponašamo se svi isto u odnosima s prijateljima. Kad je riječ o pravim i iskrenim prijateljima, to su oni ljudi na koje uvijek možemo računati, u dobru i u zlu, i povjeriti im se bez straha da će odati naše tajne.

Prema astrologiji, svaki horoskopski znak ima neke svoje karakteristike koje utječu i na to kakav će tko biti prijatelj. Postoje oni ljudi koji su spremni dati baš sve za svoje drage ljude, ne očekujući ništa zauzvrat, a upravo se u takvim osobama kriju i najbolji prijatelji. Oni su jako velikodušni kad je riječ o prijateljskim odnosima – puno daju i uživaju u samoj činjenici da su pozitivno doprinijeli nečijem životu.

Takve su osobe najčešće i jako empatične, što im omogućava da bolje razumiju svoje prijatelje te da budu uz njih u svakom trenutku.

Prema mišljenju astrologa, takvi velikodušni prijatelji najčešće su rođeni u jednom od ova četiri horoskopska znaka:

Ovan

Ljudi rođeni u znaku Ovna slove kao velikodušni, dragi i ljubazni. Uživaju u tuđoj sreći i radosti, a najčešće vole sebe i svjesni su svojih vrijednosti. Takvo samopouzdanje omogućava im da drugima daju puno, a da pritom ništa ne očekuju zauzvrat. Uvijek su spremni pomoći svojim prijateljima i biti uz njih u svakom trenutku, bez obzira na sve.

Rak

Rakovi su jako empatični i posvećeni svim svojim odnosima. Kad je riječ o prijateljstvima, ljudi rođeni u ovom znaku iznimno su predani, strastveni i velikodušni. Bolje se osjećaju u manjim grupama i možda nemaju velik krug prijatelja, ali im je iznimno stalo do svih osoba koje su pustili u svoj život. Jako vole brinuti o drugima i pomagati im i pritom se uvijek osjećaju sjajno.

Lav

Iako su poznati po tome da vole biti u centru pozornosti, Lavovi najčešće imaju jako dobre odnose s drugima i uvijek su spremni podržati svoje prijatelje. Izuzetno su velikodušni i uvijek su spremni dati gotovo sve za svoje prijatelje, ne očekujući ništa zauzvrat. Uživaju u darivanju svojih najmilijih i vole izražavati svoje prijateljstvo darovima. Na taj način žele pokazati svojim prijateljima koliko im znače i koliko im je to prijateljstvo važno.

Škorpion

Škorpioni su jako dobri i nevjerojatno odani prijatelji. Trude se biti uz svoje drage ljude kada im je to potrebno, bilo da to znači da su fizički prisutni uz njih ili su samo spremni za razgovor. Po prirodi su dosta sumnjičavi prema drugima, no kada jednom nekome daju svoje povjerenje, spremni su za tu osobu učiniti baš sve. Trude se aktivno biti tu za svoje prijatelje i u svakom su trenutku spremni ponuditi im uho za slušanje ili rame za plakanje.

