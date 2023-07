Ne podnose vrućine: Tri horoskopska znaka koja ne vole ljeto

Puno ljudi jedva čeka ljeto. Lagane haljine, dugi dani, godišnji odmori… - uz sunce je sve nekako lakše. Na spomen ljeta možda u glavi imaš slike opuštenog društva koje se zabavlja. Ili se pak vidiš s koktelom u ruci na plaži? Ili si pak ljeti ljubiteljica šume i planine? Bilo kako bilo, sunčev D vitamin puni nas energijom i život čini lagodnijim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

S druge strane, ljeto je vrijeme visokih temperatura i znojenja te je zbog vrućina teško ostati koncentriran. Najgore je kad tijekom toplinskog vala treba raditi pa neki ljudi s razlogom jedva čekaju da ljeto završi. U nastavku izdvajamo horoskopske znakove koji jednostavno ne vole ljeto i jedva čekaju da ono završi. Dajte im zimu i snijeg i bit će zadovoljni.

Nalaziš li se na ovom popisu, drži se hlada i ipak pokušaj uživati u svakom godišnjem dobu. 'Nabaci' osmijeh na lice!

POGLEDAJ VIDEO: Joga za opuštanje s Tanjom

Bik

Bikovi bi ljeti mogli biti čangrizavi. Ne veseli ih kupanje ni ispijanje koktela i ljeti jedva čekaju da se smrači te da vrućine 'popuste'. Više vole zimu jer im ona pruža sigurnost. Na početku godine 'zacrtaju' si planove kojih se žele držati. Ljeti je priča drugačija – svi oko njih 'kuju' iznenadne planove te se od danas do sutra odluče da bi baš htjeli na more. A Bikovi ne vole iznenadne situacije pa zato ne vole ni opušteno ljeto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Djevica

Djevice su zimi izrazito fokusirane. Što su naumile, to će i ostvariti. No, organizirane i promišljene Djevice ljeti postaju 'izgubljene'. Visoke temperature utječu im na raspoloženje i pažnju i tad im je teško zadatak obaviti od početka do kraja. Za njih nije 30 u hladu.

Jarac

Jarčevi su posvećeni poslu. Poput radoholičara, ne vole godišnji odmor jer teško 'miču' posao iz glave. Ljeto ih tjera da odu na odmor, a to ovaj znak ne voli jer ima osjećaj da je ležanje na plaži gubljenje vremena. Oni tvrde da je ljepše raditi.