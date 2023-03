Nemoguće ih je zadovoljiti? Ova četiri znaka najviše osuđuju na prvom spoju

Iako ne bi trebalo suditi prema prvom dojmu, on često presudi. U nekoliko sekundi od upoznavanja mi prosuđujemo drugu osobu i prema tome znamo u kojem će smjeru ići naš razgovor. Pa tako ljudi često steknu krivi dojam o nekom samo zato što je taj put bio neobično odjeven ili se nije smijao. Uz to, ne bi trebalo suditi osobe po tome kakav nose stajling, kakvu imaju frizuru ili kakvu glazbu slušaju.

A dojam koji o osobi steknemo na prvom spoju najčešće je presuđujući. Već nakon kraćeg razgovora znamo želimo li se s njom opet vidjeti ili jedva čekamo otići. Neki horoskopski znakovi poprilično su oštri na prvom spoju pa su odmah spremni osuđivati drugu stranu.

Ovan

Iako znaju da to ne bi trebalo biti tako, Ovnovi imaju tendenciju osuđivati svakoga tko misli drugačije od njih. Ovaj znak glasan je na prvom dejtu i možda i nesvjesno podcjenjuje svog sugovornika, odnosno nastoji biti 'glavni'. Ovnu će biti dosadna većina ljudi koje upozna jer ne voli stajati na mjestu nego obožava pustolovine. Zato želi da i njegov partner živi identično kao i on, a ako taj osjećaj ne dobije već pri prvom susretu, sklon je nepravednom osuđivanju.

Blizanci

Blizanci na prvom dejtu analiziraju sve, a posebnu pažnju obraćaju na to kako se druga strana ponaša. Blizancu će se lako zamjeriti i ako osoba razmišlja na drugačiji način nego što je on zamislio, naljutit će se i vrlo vjerojatno će to biti prvi i posljednji spoj.

Škorpion

Škorpioni su profesionalci u prosudbi. Ljude procjene po gestama, mimici, boji glasa i izgledu, no i oni griješe. Često su prekritični i osobnost potencijalnog partnera ostavljaju po strani. Misle da je prvi dojam najvažniji.

Vodenjak

Vodenjaci su oni koji će prije prvog dejta googlati sve o tebi i na temelju toga steći (pogrešan) dojam. Ništa im ne može promaknuti i jedino im je važno da se druga strana s njima slaže u svemu. Manjka im tolerancije i razumijevanja pa čim druga strana iznese drugačije mišljenje, Vodenjaci to smatraju kontroverznim.