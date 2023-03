Ljubavni 'leptirići': Ova četiri znaka ulaze u novu vezu odmah nakon prekida

Nakon prekida veze ljudi prolaze kroz više faza. Prvo im je teško povjerovati da je zbilja kraj pa poriču da se prekid dogodio da bi nakon nekog vremena počeli prihvaćati realnost. Tijekom procesa preboljenja prolaze kroz različite emocije – od tuge i nostalgije do ljutnje. Da bi osoba bila spremna nastaviti dalje, važno je dopustiti si prigrliti emocije, posvetiti se sebi, a usputno i izvući neke lekcije kako se u nekoj budućoj vezi ne bi događale iste stvari.

No, neki horoskopski znakovi ne razmišljaju tako. Oni odmah nakon prekida uskaču u nove površne veze, a tek kasnije shvate da su se prenaglili. Zbližavanjem s nekim drugim žele nadomjestiti gubitak, no to dugoročno nosi više štete nego koristi. Stoga je bolje pričekati da ti se emocije slegnu pa se tek onda vratiti u svijet dejtanja.

U nastavku otkrij koji horoskopski znakovi brzaju s novom vezom nakon prekida.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovan

Ovnovi su osjećajni i posvećeni vezama. Baš zato nakon prekida ni sami ne znaju kako se postaviti pa izlaz pronalaze u površnim odnosima. Misle da će im uz drugu osobu biti lakše, no zapravo se samo zavaravaju. Ne žele si priznati da još nisu prošli ni preko prve veze. Zato često izlaze s novim ljudima i time nastoje negativne misli odvući na drugu stranu.

Lav

Lavovi ne vole priznati da su u krivu i pokazati emocije. Puni su ponosa pa nakon prekida uskaču u nove veze. Žele si dokazati da mogu što god žele i ne žele trošiti vrijeme na promišljanje što je pošlo po zlu u prošloj vezi. Odmah trče dalje i tako ulaze u začarani krug jer ponavljaju iste greške.

Strijelac

Strijelcima prekid nije tužan trenutak nego početak nečeg novog. Pustolovnog su duha i pristaju na sve što im se ponudi. Upoznaju li nekoga simpatičnog neće razmišljati o tome je li prošlo premalo od posljednje veze i jesu li uopće preboljeli bivšeg. Uskočit će u novi odnos što najčešće nije pametan korak. Strijelčev problem je to što je usredotočen na trenutak pa nekada donosi ishitrene odluke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Vodenjak

Vodenjaci ne uskaču u nove odnose kako bi maknuli misli s prekida. Ne, kod njih je posrijedi nešto drugo. Ovaj vodeni znak brzo se oporavlja od prekida pa je relativno brzo spreman za dejtanje. Njih emocije preplave prvih dana, tada ih prigrle, raščiste neke stvari i nastave dalje.