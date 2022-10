Kad se suprotnosti privlače: 7 nekompatibilnih parova koji mogu uspjeti (uz malo truda)

Uživaš s njim i on s tobom, volite se i puno toga pokazuje da je budućnost pred vama. No u nekom trenutku vaša veza kao da gubi na snazi, sve su češće nesuglasice i možda već misliš da je ljubav nestala i da vašoj ljubavi stiže kraj. No možda se ipak radi o nečem drugom, ako osjećate ljubav i privrženost i ipak se svađate oko ne bitnih tvari možda ste vi jedan od nekompatibilnih parova u Zodijaku. Prema tradicionalnoj astrologiji postoje znakovi koje se ne slažu najbolje i koji teško opstaju kroz godine. No ne treba paničariti!

Za neke horoskopske parove se kaže da neće imati kvalitetnu ljubavnu vezu, no puno toga treba uzeti u obzir kada se gleda ljubavna kompatibilnost. Neke stvari su općenite pa se vatreni znakovi slažu puno bolje sa zračnim, a zemljani s vodenim. No to nije nešto na što bi se trebalo ograničiti. Astrolozi kažu da su važni i drugi elementi i da treba puno dublje sagledati ove parove.

Sljedećih sedam horoskopskih kombinacija možda na prvu nisu idealni ljubavni parovi, no njihova ljubav može opstati. Ljubav može trajati, a važno je samo otkriti kako međusobno utječu jedan na drugog i kako mogu postati bolje verzija sebe. O kojim parovima se točno radi možeš pročitati u nastavku: