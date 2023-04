Kao da ih nije ni bilo: Ovi horoskopski znakovi najbrže zaboravljaju bivše ljubavi

Svakome teško pada kraj ljubavi bez obzira pokazuje li to ljudima ili ne. Kraj ljubavi kraj je jednog razdoblja koje je bilo ispunjeno ljubavlju, nježnošću, ali i nezadovoljstvom i svađama te zbog toga mnogi ljudi imaju podvojene emocije. Možda tuga zbog kraja, ali i bijes zbog izdaje. Upravo zato odljubljivanje može biti prilično bolno za većinu ljudi. No ipak neki ljudi mogu vrlo brzo krenuti naprijed bez obzira na bol koju osjećaju.

Imaju sposobnost emocionalno se distancirati od veze, što im može olakšati nastavak bez toliko patnje ili neriješenih osjećaja prema bivšem. Prema astrologiji četiri horoskopska znaka imaju ovu sposobnost, ali nemaju svi istu motivaciju.

Koji horoskoposki znakovi brzo prebole bivšu ljubav možeš otkriti u nastavku. Tko zna možda otkriješ da si ti među njima ili shvatiš zašto je tvoj bivši dečko lako krenuo dalje.

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku vole jako brzo zaboraviti svoje bivše jer vjeruju da ih čeka bolja budućnost. Odnosno da će ih njihova velikodušnost dovesti do kvalitetnijeg partnera. Vrlo su impulzivni i ne ostaju dugo u fazi oplakivanja, nego će različitim aktivnostima stimulirati svoj mozak. No ipak neće tako nepromišljeno uletjeti u novu vezu nego će prvo razmisliti. Znaju da se moraju iscijeliti prije nego uđu u novu vezu, ali ne vole previše razmišljati o prošlosti. Pokušat će razviti svoju osobnost kako bi imali bolje odnose u budućoj vezi.

Lav

Ljudi rođeni u ovom vatrenom znaku znaju biti jako osjetljivi na bivšu ljubav nakon prekida, ali njihov ego će ih spriječiti da to pokazuju. I sigurno neće pokušavati ostati u vezi s bivšim. No ipak će preispitivati svoje iskustvo iz odnosa, ali i što je dovelo do prekida kako bi bolje razumjeli sebe. A sve zbo toga jer u budućnosti žele biti bolja verzija sebe. Osim toga, Lav će željeti imati bolju i veću ljubav, a dok je ne nađe uživat će u svojoj neovisnosti i slobodi. Zbog svoje karizme i šarma sigurno će na kraju upoznati i novu ljubav.

Strijelac

Kraj ljubavi može kod ovih ljudi ostaviti veliku prazninu te donijeti osjećaj tjeskobe i zabrinutosti. Ipak vrijeme u samoći nije način na koji žele provoditi vrijeme. Stoga će se družiti s prijateljima, obitelji ili čak potražiti neku staru ljubav. Bit će im važna utjeha koju su dobivali od bivšeg partnera. Njima je veliki izazov krenuti dalje, a čim shvate svoju vrijednost krenut će u potragu za novom ljubavi. Čak je gotovo nevjerojatno koliko brzo pronađu novi ljubavni interes.

Jarac

Jednom kada se objavi da je veza gotova i da više nema budućnosti, pripadnik ovog znaka više nikada se neće osvrtati. Jedino što želi je krenuti dalje. Ako počinje razmišljati o bivšoj ljubavi i prekidi pokušat će se usmjeriti na nešto novo. Želi proći kroz te emocije i krenuti dalje jer je svjestana da je prekid ljubavi također dio života. Brzo kreće prema budućnosti, a u procesu oporavka koristi mozak. Ne postoji dobar ili loš način da se prekine ljubavna veza i svatko će to doživjeti na svoj način, a Jarac to zna. I posve je normalno osjećati se pomalo izgubljeno nakon razlaza. No Jarac će morati ponovno uspostaviti vezu sa samim sobom jer karakter i osjećaje često oblikuje upravo prema partneru.