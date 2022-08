'Strpljena - spašena': Znakovi koji će pravu ljubav pronaći u zrelijim godinama

Dok su sve tvoje prijateljice već odavno u više-manje sretnim brakovima ili vezama, ti strahuješ da ćeš završiti kao crazy cat lady (čak i ako nemaš ni jednu mačku - još), jer tvoje velike, prave ljubavi nema na vidiku. No, svi mi imamo različite životne putove pa tako neke od nas zauvijek ostanu s dečkom s kojim su sjedile u osnovnoj školi, neke dožive i nekoliko fatalnih ljubavnih priča dostojnih filmskog platna, a neke očito moraju naučiti jednu važnu lekciju - onu o strpljenju.

'You cant hurry love...', pjeva Phil Collins - i to je istina, ljubav ne možeš požuriti. Dakle, nema puno smisla razbijati glavu, a dobra vijest je i ta što će neki znakovi sigurno dočekati pravu ljubav - no tek kad ne budu više u cvijetu mladosti.

Ali, za ljubav, pogotovo onu pravu, nikad nije kasno, zar ne? Strpljen, spašen, rekle bi naše bake. Ako si solo, provjeri jesi li i ti na ovoj listi - možda u tom grmu leži zec kojeg još nisi ulovila: