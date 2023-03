S njima nikad ne znaš: Najpodmukliji horoskopski znakovi

Svi smo mi ponekad tajnoviti, no ima onih koji svoj život skrivaju kao zmija noge pa ti se ponekad čini da o ljudima koji su ti prijatelji oduvijek, ne znaš ništa, dok oni o tebi znaju sve.

Ili si možda ti ta koja jako, jako teško otkriva karte pa se ljudi oko tebe osjećaju nelagodno. Jer, ruku na srce, teško je biti opušten kraj osobe za koju ne znaš što misli ili planira, osobito ako ti je jako bliska.

Jesi li pomislila da astrologija ima veze s time koliko smo podli? Želiš li kraj sebe trasnparentnog partnera, teško ćeš ih naći u ovim horoskopskim znakovima. To ne znači da ih trebaš izbjegavati, već samo malo više, no inače, biti na oprezu. Tajnovitost ukoliko prijeđe mjeru postaje proračunatost pa čak i podmuklost i podlost.

Vodenjak

Osobe rođene u znaku Vodenjaka slove za najinteligentnije, najkreativnije i najhumanije. Oni su ti koji će vjerojatno izumiti nešto genijalno ili pokrenuti humanitarnu akciju i pomoći kad god nekome zatreba pomoć. No, iako prema čovječanstvu imaju otvoreno srce, kada su u pitanju njihove misli i namjere, skroz je drugačije. Drže ih za sebe do kad god mogu. Poput ostalih zračnih znakova i kod njih se najdinamičniji život odvija u njihovoj glavi. Skloni su, primjerice, odlučiti da će preknuti ljubavnu vezu mjesecima prije, no što o tome obavijeste partnera. Čekaju savršen trenutak, naravno za sebe, i to je pomalo podlo. Ako si bliska s Vodenjakom znaj da ima najmanje dvije tajne koje krije od tebe. Možda te se neka od njih i tiče.

Rak

Oni su jako emocionalni i nježni te vrlo pažljivi prema ljudima do kojih im je stalo. No, s obzirom da njima vlada Mjesec, Rakovi su i vrlo tajnoviti. Posebno zanimljivo je to da su vrlo otvoreni po pitanju svoje tajnovitosti. zvuči besmisleno, no nije. Oni uistinu vjeruju u frazu: Drži svoje prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. Čak i ako te Rak ne simpatizira, ponašat će se prema tebi prijateljski kako bi izbjegao konflikt ili da te ima zatreba li mu tvoja usluga. Na sreću, ne moraš se brinuti jer ovdje nije riječ o zloći. Njihova podmuklost je benigna skroz.

Vaga

Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi i harmonije, Vage imaju sposobnost biti izuzetno lukavi sugovornici. Nažalost, ponekad je tu i skriven motiv pa se kraj Vage možeš osjećati iskorišteno i izmanipulirano. "Iako je njihova glavna misija pomiriti zaraćene strane i svijetu donijeti mir, oni taj talent mogu iskoristiti u nemoralne svrhe i postati pravi spletkaroši. Jedna riječ ovdje, druga tamo i najbolji prijatelji postanu neprijatelji", kaže za portal Best Life astrologinja no i dodaje kako se to rijetko događa jer Vage imaju puno ljudskih kvaliteta pa im ne treba podlost da dobiju što žele.

Ribe

Ovaj vrlo emotivan, šarmantan i sanjarski znak ima svoju tamnu stranu. "Ribe su opasne jer su se sklone uvjeriti u vlastitu laž čak do te točke da misle kako je to što rade dobro iako je možda riječ o nečemu lošem", objašnjava za spomenuti portal astrologinja Virginia Castiglione. Ovakvo ponašanje može se objasniti činjenicom da Ribama vlada Neptun, planet potencijala, obmane, razočaranja i propagande. Možda čak i nesvjesno će uplesti drueg u svoju mrežu laži pa će biti i kolateralnih žrtava. "Kada imaš posla s podmuklim Ribama, vjeruj svom instinktu. Ako misliš da ti Riba laže, vjerojatno si u pravu", upozorava astrologinja.

Blizanci

Blizance karakterizira zaigranost, znatiželja, fleksibilnost pa i oportunizam. "Blizanci uvijek imaju dvije skupine prijatelja koji se međusobno ne podnose, dvije tete koje su zakleti rivali, a neki čak imaju i dva partnera. Naravno jedan za drugog ne znaju", kaže Inbaal Honigman, astrologinja celebritija za spomenuti portal. "To znači jako puno spletkarenja u svakodnevnom životu, no na sreću Blizanci nisu zlobni. Osim ako ne računaš njihovu sklonost varanju (bračnog druga, dečka ili cure)", dodaje. Vođeni su Merkurom, planetom komunikacije, vrlo su maštoviti i uvjerljivi te su u stanju izmisliti priče u koje će svatko povjerovati. Ako ti je Blizanac netko blizak, trebala bi uvijek biti barem malo na oprezu.

Škorpion

Ništa nije onakovo kakvim se čini kada su u pitanju Škorpioni. Njima upravlja Mars, planet akcije, u ovom slučaju prikrivene. "Škorpioni djeluju iza kulisa, kreću se u tišini. Istovremeno su i zaštitnički nastrojeni, nepovjerljivi prema drugima i odmjereni. Smatraju da je lukavost najvažnija i najkorisnija osobina bez koje se kroz život ne može. Također, razdražljivi su i skloni tražiti odmazdu", objašnjava za Best Life Honigman. Želi li te Škorpion uhvatiti, ništa ga u tome neće spriječiti. Ima snagu i upornost da se suoči sa svakim izazovom koji mu se nađe na putu. "Ako to znači učiniti nekome nešto iza leđa, Škorpion će to učiniti", kaže astrologinja Linda Berry za isti portal te savjetuje da se ne "bodeš" sa Škorpionom. Baš kao i kod životnje koja ga redstavlja, Škorpionov ubod boli.