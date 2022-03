Vodič za proljetni look 2022.: Ovo su trendi komadi koji se međusobno savršeno kombiniraju

Glavna boja sezone 2022. je ženstvena ružičasta, IT odjevni komad sezone maksi suknja, a uzorak kojeg ćemo ovog proljeća svi obožavati su šareni cvjetni motivi. Uz naš vodič za predstojeću sezonu 2022. odjenite se u proljeće od glave do pete!

Zimski kaputi više nam nisu najvažniji komad odjeće, polagano je stiglo vrijeme da za odlazak na posao, šetnju gradom ili večernji izlazak prošetamo mnogima omiljeno godišnje doba. Bez obzira na to jeste li pobornik romantičnog stila odijevanja ili vam je draži praktični tomboy look, pronašli smo nekoliko komada koji će se savršeno uklopiti u svačiju garderobu i idealni su za proljeće i ljeto.

U odjevne predmete koje ćemo rado nositi ovog proljeća svakako se ubraja uvijek elegantna košulja, ovoga puta u ružičastoj boji koja će dominirati sezonom proljeće/ljeto 2022. Predlažemo genijalan model brenda C&A košulje od 100 posto pamuka s puf tričetvrt rukavima i zanimljivim uzorkom koja će podignuti svaku modnu kombinaciju. Umjesto klasičnog, ravnog donjeg ruba, košulje tu je gumica s vrpcom koja se veže u decentnu mašnu, što dodatno podcrtava romantični, ležerni stil.

C&A ružičasta košulja s uzorkom – 199,90 kuna

Iako će ova košulja izvrsno izgledati i ako je uparite s omiljenim trapericama ili hlačama na crtu, savjetujemo da se ovoga proljeća odlučite za udobnu, a opet atraktivnu C&A maksi suknju od sto posto pamuka sa živahnim cvjetnim uzorkom, kao stvorenim za godišnje doba koje je pred nama. Kroj suknje širi se u lagano zvono i doseže do potkoljenice, pa je ovaj udobni i praktični model odličan izbor kako za odlazak na posao, tako i za kavu i druženje poslije radnog vremena ili šetnju gradom. Odvažni šareni cvjetni uzorak savršen je za sunčane proljetne i ljetne dane, a razvedrit će i obojati i svaki kišni dan i može se kombinirati s košuljom, laganom bluzom ili pak običnom bijelom T-shirt majicom. Proljetni dojam zaokružuju dvije profinjene čipkaste trakice u ružičastoj boji.

C&A maksi suknja s cvjetnim uzorkom – 199,90 kuna

Kako svi znamo da nas tijekom proljetnih jutra i večeri čekaju nešto svježije vrijeme i niže temperature nego po danu, dobro će nam doći elegantni blejzer koji će nas zaštititi od hladnoće i istovremeno zaokružiti modnu kombinaciju. Neka to ovoga proljeća bude morsko zeleni model iz C&A nešto dužeg trendy kroja koji će se uklopiti u svaku proljetnu fashion priču.

C&A morsko zeleni blejzer – 349,90 kuna

Svaka prava modna romantičarka zaljubljena u proljeće ove sezone je došla na svoje, jer se među IT komade ove sezone nalaze i midi haljine puf kratkih rukava i cvjetnim printom uz koje nećete ostati nezamijećeni. Jedan od modela koji osvaja na prvi pogled je C&A model midi haljine od stopostotong pamuka nabrana u struku i malo poviše samog ruba, te dužine do ispod potkoljenice. Haljina je ugodna za nošenje i primjerena za sve prilike, a opet nam omogućava da izgledamo svježe, proljetno i elegantno čak i onih dana kada nemamo previše modne inspiracije. Može se kombinirati na tenisice ili balerinke za prilike kada tražimo nešto ležerniji stil, no odlično će se slagati s čizmama ili cipelama na petu za posebnije prigode. Cvjetnim printom dominiraju žuta i ružičasta boja koja je glavni hit ove sezone što je razlog više da je uvrstite u svoj ormar. Haljina je dostupna isključivo preko online shopa na internetskoj stranici brenda C&A.

C&A midi haljina s cvjetnim uzorkom – 379,65 kuna

Naposljetku, uz dolazak proljetnih dana vrijeme je da svoju garderobu osvježimo i basic komadima koji nam uvijek trebaju i kojih nam nikad nije dosta. Modni brend C&A za ovu sezonu predlaže svijetle široke traperice udobnog kroja i napravljene od 98 posto pamuka uz dva posto elastina. Traperice su dostupne u online shopu na internetskoj stranici brenda C&A.

C&A traperice – 301,30 kuna

Ništa ne kaže „proljeće“ bolje i jasnije od pamučne bijele T-shirt majice kratkih rukava sa zanimljivim printom. Neka ove sezone cvjetni uzorak razbije strogu monotoniju svakodnevice i unese proljeće u modne outfite. Jedna takva je definitivno C&A basic bijela majica sa zavodljivim pastelnim floral printom, spojiva sa svim modnim stilovima koja se može kombinirati s beskrajno mnogo različitih komada. Hlače ili suknje svih oblika i boja… mogućnostima nema kraja, stoga se poigrajte i odjenite u svoje proljeće.

C&A bijela majica s kratkim rukavima – 129,90 kuna

Uz sve ove proljetno-ljetne komade, dobro će nam doći i elegantne torbice u boji koja će zaokružiti i upotpuniti svaki proljetni outfit. Moderna i praktična crossbody torbica srednje veličine nosi se preko tijela, a ove sezone predlažemo model u bojama proljeća kao modni dodatak s kojim ne možete pogriješiti.

C&A crossbody torbica – 129,90 kuna

Sadržaj je nastao u suradnji s C&A