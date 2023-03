Baloner je neizostavni klasik za proljeće, a Pull and Bear ima prekrasne modele

Proljetni dani su nam sve bliže i svi već pomalo razmišljamo o laganijim i jednostavnijim modnim kombinacijama. Nakon duge i hladne zime i debelih slojeva odjeće, nove kolekcije popularnih brendova djeluju kao pravo osvježenje.

Proljetne kolekcije donijele su pregršt uzbudljivih trendova i noviteta, ali istaknule i sve one bezvremenske klasike bez kojih su naše proljetne kombinacije nezamislive. Jedan od takvih klasika je baloner u koji se zaista isplati investirati, a modeli iz high street ponude izgledaju uistinu sjajno.

Od klasičnih modela s duplim kopčanjem pa do onih oversized kroja, u proljetnim kolekcijama omiljenih brendova svatko će pronaći svoj favorit. Uz klasične bež i crne modele, ovog proljeća bit će trendi i baloneri u kaki nijansi, kao i modeli u pastelnim i jarkim bojama koji će sasvim sigurno unijeti dašak proljetne razigranosti u svaki outfit.

Tijekom promjenjivog proljetnog vremena, baloner postaje nezaobilazan dio svakog ormara. Djeluje trendi i elegantno, a istovremeno je praktičan i funkcionalan jer nas štiti od vjetra, kiše i drugih vremenskih neprilika. Sjajno će izgledati i u ležernim i u formalnijim kombinacijama te će s lakoćom pronaći svoj put do svakog ormara.

Sjajnu ponudu balonera za proljeće pronašle smo i u ponudi popularnog high street brenda Pull and Bear. Od basic pa do predimenzioniranih modela, Pull and Bear nudi prekrasne i jako stylish balonere za svačiji stil i ukus. Neke od naših favorita iz njihove kolekcije donosimo u nastavku.

Oversize baloner, 46 eur

Predimenzionirani baloner s klasičnim ovratnikom, kopčanjem gumbima, džepovima i podesivim petljama na manžetama.

Dugi baloner, 46 eur

Dugi baloner sa šest gumba, šiljastim reverima, džepovima i podesivim remenom s petljama.

Klasični baloner, 40 eur

Bazični baloner sa šiljastim reverima, remenom s petljama i kopčanjem, bočnim džepovima i kopčanjem na preklop gumbima sprijeda.

Baloner od umjetne kože, 50 eur

Baloner od umjetne kože s ovratnikom s reverima, dvorednim kopčanjem gumbima sprijeda, remenom na vezanje, bočnim džepovima i petljom za rukave.

Ispunjeni baloner, 50 eur

Dugi ispunjeni baloner s klasičnim ovratnikom, skrivenim kopčanjem, podesivim elastičnim manžetama i džepovima.

Predimenzionirani baloner, 46 eur

Predimenzionirani baloner s klasičnim ovratnikom, u tamnoj bež nijansi.

Klasični baloner, 40 eur

Baloner klasičnog kroja s duplim kopčanjem, u kaki nijansi.

Baloner s duplim kopčanjem, 40 eur

Klasični baloner u sivoj nijansi klasik je koji će podići svaki look.

Baloner od umjetne kože, 50 eur

Upečatljivi crni baloner od umjetne kože začinit će svaku kombinaciju.