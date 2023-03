12 elegantnih hlača koje možeš nositi na posao, ali i u posebnim prilikama

Iako nam svaka sezona donosi uzbudljive nove modne trendove, u kolekciji gotovo svakog brenda pa tako i u našim ormarima posebno je mjesto rezervirano za sve one bezvremenske komade koji nikad ne izlaze iz mode i koje s razlogom zovemo 'klasicima'.

Žene kojima se divimo zbog njihovog dobrog stila jako dobro znaju da trendovi dolaze i odlaze stoga ih nema smisla slijepo pratiti. Uvijek je bolje investirati u klasične komade nego u one trendovske i pritom birati samo one modele u kojima se osjećamo dobro i ugodno.

Od balonera pa do klasične bijele košulje i običnih traperica, i ovog proljeća modni klasici pronaći će svoj put do svakog ormara. Kad je riječ o hlačama, ovog proljeća jako će popularni biti modeli širokih nogavica, no želiš li unijeti dašak elegancije u svaki svoj look, razmisli o klasičnijim slim-fit modelima koji su nosivi u svakoj prilici.

I dok su skinny traperice možda potisnute iz mode, jednostavne slim-fit hlače nikad nisu prestale biti popularne, a i ove sezone se ističu u kolekcijama brojnih modnih brendova. Stvorene za kreiranje savršenog poslovnog looka, ove elegantne hlače uskih ili ravnih nogavica komad su u koji se zaista isplati investirati.

Osim na posao, jednostavne poslovne hlače cigareta kroja možeš nositi i u nekim posebnijim prilikama i pritom izgledati jako elegantno i chic. I ove sezone poslovne hlače najčešće dolaze u neutralnim nijansama, a odlično se kombiniraju sa cipelama na petu i romantičnim bluzama ili košuljama. U ležernijim kombinacijama, sjajno će izgledati i uz običnu T-shirt majicu ili prugasti pulover te loaferice ili balerinke, a taj look obožavaju i stylish Francuskinje čije su nam odjevne kombinacije vječita inspiracija.

Ako voliš nositi hlače uskog kroja te želiš nadograditi svoju garderobu ovog proljeća, u proljetnim kolekcijama high street brendova pronaći ćeš brojne elegantne modele koji će začiniti svaki tvoj look. Neke od naših favorita donosimo u nastavku.

COS - Uske hlače, 69 eur

Jednostavne uske hlače u stilu tajica, pristaju uz sve.

COS - Hlače visokog struka, 115 eur

Elegantne slim-ft hlače od mješavine vune, visokog struka.

H&M - Hlače od odijela, 30 eur

Uske crne hlače odlično će izgledati uz crni sako ili bijelu košulju.

H&M - Hlače cigareta kroja, 20 eur

Jednostavne slim-fit hlače u bež nijansi klasik su koji će se uklopiti u svaki ormar.

H&M - Poslovne hlače, 28 eur

Elegantne hlače cigareta kroja sjajno će izgledati u poslovnim kombinacijama.

Mango - Slim-fit hlače za odijelo, 40 eur

Slim-fit hlače u jarkoj ružičastoj boji unijet će dozu osvježenja u svaki outfit.

Mango - Crop slim-fit hlače, 23 eur

Klasične poslovne hlače koje pristaju uz sve.

Mango - Slim-fit hlače za odijelo, 30 eur

Uske poslovne hlače u tamnoplavoj nijansi.

Zara - Uske hlače s gumbima, 20 eur

Hlače visokog struka s elastičnim pojasom, ukrasnim gumbima zlatne boje s naglašenim detaljima.

Zara - Hlače visokog struka, 26 eur

Hlače visokog struka sa strelicama sprijeda i straga. Prednji obrubljeni džepovi. Patentni zatvarač, unutarnji gumb i metalna kopčica sprijeda.

Zara - Hlače od odijela, 26 eur

Hlače skinny kroja srednje visokog struka koji je elastičan straga. Prednji džepovi i lažni obrubljeni džepovi straga. Bočni prorezi na rubovima nogavica. Patentni zatvarač, unutarnji gumb i metalna kopčica sprijeda.

Zara - Uske poslovne hlače, 26 eur

