Udobne i 'chic' duge suknje iz proljetnih kolekcija koje jedva čekamo nositi

Modni brendovi svojim su proljetnim kolekcijama najavili još jednu uzbudljivu sezonu, a u uz zanimljive trendove i novitete, u ponudi svakog brenda svoje su mjesto pronašli i svi oni modni klasici bez kojih ne možemo zamisliti svoje proljetne kombinacije.

Uz haljine, još jedan od odjevnih komada koji pronalaze svoje mjesto unutar svakog ženskog ormara su i neodoljive suknje. Ovog će se proljeća nositi suknje različitih krojeva i duljina, no posebno se ističu maksi suknje ravnog kroja koje su savršeni spoj udobnosti i elegancije.

I brojni su modni dizajneri na revijama već najavili da će uske duge suknje dominirati modnom scenom u sezoni koja je pred nama, a prvi modeli već su stigli i u ponudu high street brendova i izgledaju zaista odlično.

Od cozy pletenih modela pa do zavodljivih suknji od satena, duge suknje savršen su dodatak proljetnoj garderobi te će sasvim sigurno začiniti svaki look. Mogu se nositi u brojnim prigodama, bilo ležernim ili formalnijim, a dobro će izgledati i uz tenisice ili loaferice, kao i uz cipele na petu. Možeš ih kombinirati s košuljama i blejzerima i tako kreirati efektan poslovni look, a za neke opuštenije prigode i jednostavnije kombinacije duga suknja super ide i uz običnu T-shirt majicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Bez imalo sumnje, duge suknje unijet će dašak osvježenja u svaku garderobu te ti olakšati osmišljavanje svakodnevnih proljetnih kombinacija. Ako se pitaš gdje već sada pronaći trendi modele, u nastavku pogledaj neke od naših favorita iz aktualnih kolekcija popularnih high street brendova.

Foto: Instagram, Arket, COS, Mango, Reserved, Zara

Arket - Maksi suknja, 99 eur

Elegantna duga suknja od satena.

COS - Duga rebrasta suknja, 89 eur

Duga suknja od tankog rebrastog pletiva idealan je izbor za proljeće i jesen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

COS - Cvjetna suknja, 79 eur

Trendi model s floralnim motivima začinit će svaki look.

Mango - Prugasta pletena suknja, 40 eur

Duga suknja s prugastim printom osvježit će svaku kombinaciju.

Mango - Satenska duga suknja, 50 eur

Elegantna i ženstvena suknja od satinirane tkanine.

Mango - Lepršava duga suknja, 30 eur

Suknja koju možeš nositi i kao dio nekih svečanijih kombinacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Reserved - Suknja od mješavine kašmira, 18 eur

Blago zvonasta suknja izrađena od žerseja s visokim udjelom vune i mješavinom kašmira.

Zara - Pletena suknja, 26 eur

Duga suknja visokog elastičnog struka. Zvonasti donji rub s prorezom i gumbima sprijeda.

Zara - Satenska suknja, 26 eur

Midi suknja visokog struka. Patentni zatvarač skriven u šavu sa strane.

Zara - Mekana suknja, 18 eur

Pletena suknja visokog elastičnog struka. Mekana tkanina. Prorez na donjem rubu straga. Za cozy kombinacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara - Duga suknja, 20 eur

Duga suknja visokog elastičnog struka, od isprane tkanine.

Zara - Rebrasta suknja, 20 eur

Suknja od rebrastog pletiva, visokog elastičnog struka.

Zara - Suknja s prorezom, 30 eur

Suknja visokog struka s petljama za remen. Naglašeni prošivi. Prorez na donjem rubu sprijeda. Kopčanje patentnim zatvaračem i metalnim gumbom.