Apsolutni klasik za toplije dane: 10 bijelih haljina koje jedva čekamo nositi

Vjerujemo da su posljednjih mjeseci u tvom ormaru prevladavali zagasiti tonovi i crna pa je početak ožujka pravo vrijeme da to promijenimo. Iako su jutarnje temperature i dalje niske, proljeće je kalendarski sve bliže. A budući da se tada priroda budi, i mi nekako volimo obnoviti garderobu i uvesti malo šarenila ili pak nježnih pastelnih boja.

I bijela je apsolutni klasik! Ide uz sve, a asocira nas na sunčane dane i iščekivanje ljeta. Stoga ne čudi što nove proljetne kolekcije najpopularnijih brendova obiluju komadima u bijeloj. Za oko su nam zapele bijele proljetne haljine, a za jednom Zarinom poludjele su Hrvatice, ali i cijeli svijet.

Midi model s puf rukavima i cut-out detaljima na struku haljina je za kasno proljeće ili ljeto, no najbolje se osigurati na vrijeme. Znaju to i žene koje je ovaj model 'osvojio', i to toliko da su svi brojevi rasprodani. Pitanje je sreće hoćeš li ga stići uloviti pa ti, sviđa li ti se, savjetujemo da pratiš Zarinu online trgovinu. Dobra je stvar što ovu haljinu možeš nositi uz sandale (na vezanje), natikače ili čak čizmice – ovisi u kojem si điru.

S obzirom na pomamu za ovim modelom, odlučile smo izdvojiti desetak bijelih haljina. Različitih su krojeva i duljina rukava, no većinu njih možeš nositi čim malo zatopli – uz kožnu ili neku drugu jaknicu. Sigurno je da će omiljeni brendovi sljedećih tjedana puniti svoje police novim kolekcijama pa će se i ovaj popis moći proširiti. Evo što je trenutno u ponudi!

Mango, haljina s rezanim detaljima, 59,99 eur

Ova pamučna kratka haljina s podignutim ovratnikom i rezanim detaljima osvojit će sve modne romantičarke i ljubiteljice boho stila.

Zara, mini haljina s rupičastim vezom, 35,95 eur

Rupičasti vez dobro prolazi i na košuljama, ali i haljinama. Ovu mini haljinu možeš nositi na čizmice, a onda kad zatopli i na sandale.

Zara, duga pletena haljina, 29,95 eur

Volimo pletene haljine jer su apsolutni klasik. Ovaj model je sjajan izbor u prijelaznom razdoblju kad na haljine 'furamo' jakne.

Zara, satenska košulja haljina s remenom, 39,95 eur

Tražiš li proljetni komad koji možeš nositi i na posao i u slobodno vrijeme, ova košulja-haljina mogla bi ti se svidjeti.

Zara, košulja haljina s pojasom, 45,95 eur

Ova midi haljina s preklopnim ovratnikom i V izrezom i dugim rukavima sjajno će izgledati u svim dnevnim, ali i večernjim kombinacijama za toplije dane.

Bershka, rebrasta pletena mini haljina, 17,99 eur

I ovaj uži model lako možeš kombinirati s kožnom ili traper jaknom.

Stradivarius, midi haljina s vezanjem straga, 35,99 eur

Što kažeš na ovaj model? Nas baš podsjeća na ljeto.

Stradivarius, rebrasta midi haljina s prorezom, 22,99 eur

Ova midi haljina upečatljiva je zbog kroja i proreza, a također je možeš nositi uz bež ili crne čizmice, ali i tenisice.

Stradivarius, kratka haljina s drapiranom suknjom od satena, 25,99 eur

Ovaj Stradivariusov model može ti biti odabir za večernji izlazak. Profinjen je, a ide i uz potpeticu, ali i čizmice.

H&M, haljina s puf rukavima, 28,80 eur

Ova H&M-ova haljina 'osvojila' nas je točkicama. Baš nam je slatka i lepršava.