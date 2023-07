Top 15 ljetnih komada za žene s oblinama koji su sada na sniženju u H&M-u

Tko kaže da punije žene ne mogu zasjati u ljetnim kombinacijama. Kilogrami se itekako mogu samouvjereno nositi, a svatko može pronaći komad odjeće u kojemu će se osjećati ugodno i odvažno bez obzira na konfekcijski broj.

Pri odabiru savršene ljetne kombinacije punije žene trebaju biti malko promišljenije. Potrebno je strpljenje kako bi našle haljinu ili hlače koje laskaju njihovoj figuri. Uvijek je dobro istaknuti figuru pješčanog sata, odnosno naglasiti struk što možeš učiniti remenom. Biraj hlače visokog struka jer će ti one vizualno produžiti noge i sakriti trbuščić te slobodno nosi kombinacije u bojama i s dinamičnim uzorcima. Ljeto je pravo vrijeme za to.

U omiljenim high street trgovinama već neko vrijeme traju sezonski popusti. Tako je i u H&M u kojemu možeš naći niz komada u većim brojevima. Uz to, ako ne stigneš 'uloviti' odgovarajuću veličinu ne brini jer H&M ima posebnu plus size kolekciju.

Neki su neodoljivi i praktični ljetni komadi sniženo i do 60 posto pa je čas za razgledati njihovu plus size kategoriju. Kako bismo ti olakšali izbor, izdvojile smo 15 ljetnih komada za punije žene koje ćeš sigurno rado nositi u nadolazećim danima. Od haljina i suknji do bluza i hlača visokog struka – nećeš ostati razočarana!

POGLEDAJ VIDEO: Kako brzo skuhati i cijeli tjedan jesti zdravo?

Haljina-košulja s remenom, sniženo s 25,99 na 15,99 eur

Haljina-košulja zadnjih je godina neizostavan ljetni komad, a ovaj model s remenom može ti lijepo istaknuti struk.

Tunika V-izraza, sniženo s 20,99 na 12,99 eura

Bilo da ćeš je nositi na plaži ili šetnji gradom - ova tunika ide uz sve.

Haljina s uzorkom, sniženo s 24,99 na 16,99 eur

'Izađi' iz crnih komada i ovog ljeta izaberi neodoljivu plavu s uzorkom.

Suknja, sniženo sa 17,99 na 10,99 eur

Ova nas je suknja privukla bojom. Uz nju lako možeš kombinirati majice, košulje i topove različite dužine.

Kratka suknja, sniženo s 9,99 na 5,99 eur

Teško je ne zapaziti ovu kratku suknju po stvarno primamljivoj cijeni. Savršena za ljeto!

Haljina s čcorom, sniženo s 30,99 na 14,99 eur

Ovaj komad iz H&M-ove plus size kolekcije mogao bi se svidjeti ženama koje traže lepršavu, elegantnu i udobnu haljinu.

Pamučna bluza, sniženo s 24,99 na 15,99 eur

Lepršave bluze uklapaju se uz svaki stajling, a dobra je stvar što ćeš u ovoj lakše podnijeti ljetne vrućine.

Široke hlače, sniženo s 15,99 na 11,99 eur

Ženama s oblinama savjetuje se odabir hlača visokog struka jer takvi modeli vizualno izdužuju noge, a ovaj model od viskoze uz to je i lepršav i kao stvoren za ljeto.

Haljina, sniženo s 24,99 na 11,99 eur

Haljine u crvenoj boji uljepšat će ti ljetne dane. Odvaži se na boje!

Haljina s gumbima, sniženo s 19,99 na 11,99 eura

Klasična haljina s gumbima u bež boji dokaz je da je jednostavno nekad najbolje.

Hlače od bermuda, sniženo s 24,99 na 16,99 eur

Želiš li predah od haljina, izaberi ove udobne kratke hlače.

Haljina s puf rukavima, sniženo s 25,99 na 15,99 eur

Elegantna crna haljina s remenom mogla bi laskati tvojoj figuri.

Haljina, sniženo s 14,99 na 6,99 eur

Crno-bijeli uzorak uvijek prolazi, a basic haljine dobro je imati u ormaru.

Duga haljina cvjetnog uzorka, sniženo s 40,99 na 29,99 eur

Cvjetni uzorak ove nam je godine simbol ljeta. Prevladava u najpopularnijim high street trgovima pa ništa drugačije nije ni u H&M-u.

Košulja-haljina, sniženo s 35,99 na 25,99

Znakovito, listu top komada na sniženju završavamo nježnim, a upečatljivim komadom iz H&M-a. Prugice su apsolutni hit pa nam je i ova košulja-haljina 'zapela' za oko.