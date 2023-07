Pidžama hlače - najudobniji komad koji žene obožavaju ovo ljeto

Ljeto je vrijeme za ležerne komade i možemo reći da su komadi od lana ovo ljeto glavni modni hit. Ipak se radi o ležernim i ugodnim odjevnim komadima. No ovo ljeto je posebno iskočio jedan još ležerniji trend - pidžame hlače. Iako je mnogim ženama možda i previše ležeran i nimalo cool (zar ćemo izgledati kao da cijeli dan hodamo u pidžami?) ipak se na kraju može često vidjeti.

Hlače na pruge s vezicom mogu se vidjeti u gradovima, ali i na plažama, u kratkoj i duljoj varijanti. No najvažnije je ovakav model hlača kombinirati s pravim komadima i sigurno nećeš izgledati kao da si se tek probudila. Najbolje je započeti s klasičnim izborom - bijela majica s kratkim rukavima ili bijeli top s prugastim hlačama. No uz ovaj model hlača se može dodati oversized sako ili lagani pulover. Zanimljive sandale i ljetna torba će naravno zaokružiti look.

Hlače pidžama odličan su komad za usporene ljetne dane i različite modne kombinacije, samo se važno igrati. Stoga smo pronašle različite modele i odabrale favorite koje možeš pogledati u nastavku.

Zara - 39,95 eur

Prugaste hlače izrađene od tkanine mješavine lana sa srednje visokim elastičnim strukom i vezicom.

Zara - 22,95 eur

Prugaste kratke hlače s prorezima sa strane i gumbima.

Mango - 69,99 eur

Višebojne prugaste lanene hlače ravnog kroja s visokim stukom.

H&M - 19,99 eur

Prugaste hlače od lana s vezicom i naglašenim rubom.

Zara - 39,95 eur

Hlače srednje visokog struka od viskoze s uzorkom i vezicom za prilagodbu.

Zara - 29,95 eur

Prugaste hlače visokog elastičnog struka s vezicom i džepovima.

Zara - 29,95 eur

Hlače srednje visokog elastičnog struka s vezicom za prilagodbu.

Zara - 25,95 eur

Hlače od pamuka srednje visokog struka s elastičnim pojasom i širokim nogavicama.

H&M - 16,99 eur

Prugaste hlače od satene podsjećaju na pidžamu upravo zbog ovog uzorka.

Mango - 69,99 eur

Prugaste hlače od mješavine lana s prugastim uzorkom.