Najljepše cipele iz high street ponude koje mogu nositi i buduće mladenke

Proljeće već tradicionalno označava početak sezone svadbi i vjenčanja, koja će trajati sve do jeseni, a ako si ove godine ti mladenka, puno je toga što treba isplanirati. A osim same organizacije vjenčanja, jedino stresnije vjerojatno je odabir vjenčanice, cipela, ali i idealne frizure i šminke. No ne brini, tu smo da pomognemo.

Ako si već odabrala i haljinu i modne dodatke, znaš kakvu ćeš frizuru i šminku imati, a jedino što ti nedostaje su cipele na koje ne želiš potrošiti cijelo bogatstvo, dobra je vijest da u ponudi high street brendova možeš pronaći pregršt cipela koje možeš nositi na svoj veliki dan, a koje izgledaju jednako lijepo i elegantno kao neke dizajnerske.

Bilo da na tvoju haljinu bolje pristaju sandale s remenčićima, salonke ili cipele s otvorenom petom, u high street ponudi možeš pronaći baš sve u bojama od bijele do lagano ružičaste, a ovo su naši favoriti.

Zara, 29 eur

Salonke lakiranog izgleda s otvorenom petom i potpeticom. Remenčić straga s elastičnim dijelom. Šiljasti vrh.

Zara, 49 eur

Salonke od vinila s otvorenom petom. Mašna ukrašena štrasom na prednjem dijelu.

Mango, 39 eur

Asimetrične cipele u špic s visokom potpeticom u bijeloj boji. Potpetica od 10 centimetara.

Mango, 59 eur

Cipele s visokom potpeticom od vinila u špic, s detaljem štrasa. Potpetica od 7.5 centimetara.

Stradivarius, 29 eur

Cipele na petu s otvorenom petom u bijeloj boji. Uložak od lateks pjene dizajniran za veću udobnost.

Bershka, 22 eur

Sandale s potpeticom i remenčićem oko gležnja u bijeloj boji, s potpeticom od 7.5 centimetara.

Mohito, 44 eur

Bijele sandale kvadratnog vrha s visokom potpeticom i sa sjajnim, srebrnim detaljima na remenčićima.

Mohito, 39 eur

Salonke u špic s nižom potpeticom u pastelno ružičastoj boji, s detaljem mašne sprijeda.

H&M, 29 eur

Elegantne cipele na petu u bijeloj boji sa šiljastim vrhom.

Aldo, 139 eur

Salonke u špic na srednje visoku petu u bijeloj boji, sa šljokičastim detaljem.