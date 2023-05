Možda ih nisi ni svjesna: 8 malih znakova da zapravo imate vezu iz snova

Stalno govorimo i ističemo negativne stvari u našim životima. Prigovaramo djeci, partneru, nismo zadovoljni poslom ni mjestom na kojem živimo. Osim toga u našim životima se vrlo često pojavljuje riječ "toksično", a posebno se ističe kada treba prepoznati neke probleme u braku ili vezi. Ljudi instinktivno shvaćaju što nije dobro i znaju što trebaju izbjeći.

No što se događa kada je sve u redu i kada oba partnera uživaju u ljubavi? Prepoznajemo li lako takav odnos i jesmo li spremni uživati u svojoj sreći? Svi žudimo za srećom i želimo uvijek bolji život no ponekad možda nismo svjesni svoje sreće, a ona se u vezi može prepoznati prema sljedećim znakovima.

Volite zajedno raditi stvari

Ovo je možda očito i nešto što bi trebali raditi svi parovi. Ako si u ljubavnoj vezi trebali biste uživati u zajedničkom vremenu. Naravno da to znači da ne morate voljeti sve iste stvari, ali je važno da imate neke osnovne zajedničke interese. Važno je da općenito uživate u zajedničkom druženju bez obzira radi li se gledanju sporta na TV-u, planinarenju ili samo sjedenju u tišini.

Svađe nisu gubitak vremena

Rasprave i svađe su dio svake zdrave veze, a ključ je u tome da se treba znati svađati. Prema autoru dr. Johnu Gottmanu važan je način na koji se parovi svađaju. Dalje dodaje da su važne prve tri minute jer određuju kako će se odvijati ostatak rasprave. Stoga bi bilo idealno kada bi se odigravalo nježno, a to znači da treba izbjegavati napadanje partnera. Svađe mogu biti jako uznemirujuće, ali ako imaju konstruktivan završetak i oboje se osjećate slušano i voljeno onda su dobre. Zar ne bilo tužno da se nikada ne posvađate i da vam ništa nije važno?

Priznate kada ste pogriješili i ispričate se

Ljubav sigurno znači da je potrebno i ispričati se. A zdrava veza znači da znate kako se svađati, ali i ispričati i preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo. To ne znači da se treba uvijek ispričavati na isti način. Nitko nije uvijek u pravu ili krivu, a parovi koji se ne boje isprike i priznanja su u dobroj vezi i rade dobre stvari.

Dvije važne riječi - puno seksa

Treba jednostavno priznati, ako ga nema onda nije dobro. "Dobar seks pruža parovima priliku da prime i daju užitak i da se povežu emotivno i duhovno. Stvara povezanost, intimnost i partnerstvo. Osim toga, seks odnosu daje drugu dimenziju i izdvaja ga od drugih. Ukratko, seks stvara snažnu vezu", objašnjava autorica i terapeutkinja Michele Weiner-Davis. Definicija "puno seksa" je drugačija kod svakog para, ali ipak treba nešto imati na umu. Terapeuti definiraju brak bez seksa kao onaj kada u godini ima manje od deset seksualnih odnosa što je nešto manje od jednom mjesečno.

Uživate u međusobnom uspjehu

Jedno ste uz drugo kada stvari krenu loše, ali kako reagirate kada se događaju super stvari. Stručnjaci objašnjavaju da je to često puno važnije u kvalitetnom odnosu. Pohvala zbog pozitivnih stvari utječe na ljude i čak je važnija nego suosjećanje zbog tužnijih događaja. Najgora reakcija na neki događaj je pasivnost. Biti sretan i entuzijastičan zbog uspjeha partnera recept je za zdravu i sretnu vezu.

Zajedno se smijete

Jesi li se ikada zaljubila u nekoga tko te nije nasmijavao? Sigurno ne! Postoji razlog zašto je to tako. Zajednički smisao za humor , nasmijavanje i zaigranost znači da se vatra još uvijek održava. Osim toga, dobar smisao za humor čini život zabavnijim, a važno je dijeliti ga s partnerom. Kada nestane smijeha u ljubavnoj vezi znači da se ljubavna iskra počela gasiti.

Niste zabrinuti zbog budućnosti

Svatko je sigurno barem jednom bio u vezi u kojoj je pokušavao shvatiti što se događa u odnosu i kuda ide. No u zdravoj vezi ne pitaš se uvijek što će se sljedeće dogoditi. Naravno da to ne znači da nikada ne razmišljaš o budućnosti nego se više baviš sadašnjošću. Znači da ne razmišljaš hoćeš li prekinuti ili ćete zajedno biti u budućnosti, piše Your Tango.

Uživate u tišini

Ako zajedno možete šutjeti i ni jedno od vas nije ogorčeno zbog mira i ne pokušava prekinuti šutnju onda je to prekrasna stvar. Ne morate stalno razgovarati da biste bili u zdravoj vezi. Razgovor može samo teći, ali možete i nešto raditi u tišini ili samo ležati jedno uz drugo.