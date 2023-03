Stručnjaci kažu kako su ovo dva nova jezika ljubavi - provjeri je li jedan od njih tvoj

Bez obzira na to jesi li najsretnija kada tvoj partner isprazni perilicu posuđa ili kada te iznenadi onom ogrlicom koju si već neko vrijeme priželjkivala, prepoznati vlastiti jezik ljubavi važno je za održavanje snažne veze. Povijesno gledano, postojalo je pet načina na koje su ljudi davali i primali ljubav - poznatih kao pet jezika ljubavi, a skovao ih je bračni savjetnik i pisac Gary Chapman.

Pet je jezika ljubavi za koje se do sad znalo - riječi potvrde, provođenje kvalitetnog vremena, fizički dodir, primanje darova i djela. Ipak, prema izvješću za eharmony, čak 46 posto odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama reklo da njihov način primanja i izražavanja ljubavi nije uključen u spomenutih pet. To je dovelo do dva potpuno nova jezika ljubavi - zajedničkih iskustava i emocionalne sigurnosti, a u nastavku saznaj sve o njima.

Zajednička iskustva

Ako si osoba koja obožava popunjavati svoj kalendar aktivnostima koje ćeš raditi sa svojim partnerom, onda je velika vjerojatnost da su tvoj jezik ljubavi zajednička iskustva. U ranije spomenutoj anketi koja je provedena za eharmony, čak 38 posto sudionika stavilo je zajednička iskustva na vrh svog popisa i reklo da vole primiti i pružiti ljubav na način da stvaraju zajedničke uspomene sa svojim partnerom.

Za razliku od tradicionalnog jezika ljubavi, provođenja kvalitetnog vremena, zajednička iskustva fokus stavljaju na neke nove avanture. Evo nekoliko znakova da bi ovo mogao biti tvoj jezik ljubavi - osjećaš se puno bliže svom partneru nakon neke zajedničke aktivnosti, osjećaš se najbliže partneru kada stvarate nove uspomene i uvijek ćeš radije raditi nešto s njim nego sama ili s nekim drugim.

No, što ako tvoj partner ima neki drugi jezik ljubavi, primjerice riječi potvrde ili fizički dodir, i boji se avanturističkih spojeva? U tom je slučaju važno ne stavljati pritisak na njega, ali ni na vašu vezu. Daj mu do znanja da ta iskustva ne moraju biti skupa ili komplicirana i isprobajte nešto što će vam se oboma svidjeti i što će vas samo još više zbližiti.

Emocionalna sigurnost

Ako se osjećaš najbliže svom partneru kada se u potpunosti "ogoliš" pred njim u smislu intimnih razgovora, tada bi tvoj jezik ljubavi mogla biti emocionalna sigurnost. Do emocionalne sigurnosti dolazi kada se osoba osjeća viđenom, sigurnom, zaštićenom i prihvaćenom, a ako je to tvoj jezik ljubavi, sklona si dubokim razgovorima, pa kada uđeš u takve ozbiljne razgovore sa svojim partnerom, tada osjećaš puno jaču povezanost.

Nekoliko je znakova koji bi mogli ukazati na to da bi ovo mogao biti tvoj jezik ljubavi - voliš postavljati puno pitanja, osjećaš se najbliže svom partneru kada on s tobom dijeli svoje strahove, snove i prošlost, voliš duboke razgovore i znatiželjna si kada slušaš svog partnera kako govori, a svoje srce nosiš na rukavu.

Ipak, emocionalna sigurnost može biti vrlo izazovan jezik ljubavi jer zahtijeva da se obje strane u potpunosti otvore jedna pred drugom. Ako tvoj partner nije takav i treba mu vremena da se opusti i otvori pred tobom, nemoj forsirati, već pusti da sve ide svojim tokom. Također, pripazi na to da emocionalna sigurnost ne preraste u emocionalnu ovisnost, a važno je i da se prije ulaska u vezu osjećaš emocionalno sigurno kako se ne bi previše oslanjala na svog partnera.