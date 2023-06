'Medu moj šećeru': Parovi koji si 'tepaju' sretniji su u vezi

Vjerujemo da znaš parove koji se oslovljavaju nadimcima. 'Miško', 'ljubice', 'medo' – sasvim nebitno jer njima je to sastavni dio komunikacije. Možda si i ti jedna od tih pa ti je čudno partnera nazvati 'pravim' imenom. Eto, toliko su vam važni ti slatki nadimci koje samo vi razumijete. Drugi vam se čudom čude jer im nikako nije jasna takva komunikacija dvoje odraslih ljudi.

No, oni koji takve nadimke smatraju djetinjastim i nepotrebnim, trebali bi stati i promisliti. Znanost kaže da su tepanje i gugutanje u vezi itekako poželjni. Portal Independent navodi da si više od polovine parova svakodnevno tepa, i to češće čine muškarci (svojim partnericama) nego one njima. Što kažeš na to?

Dva su glavna razloga zašto mnogi vole sladunjave nadimke. Prvo, miran govor pun empatije nižega tona navodno pomaže ljudima da se otvore i ugodno osjećaju. Koristeći riječi koje samo oni razumiju, parovi se opuštaju, zbližavaju i 'pobuđuju' bliskost. Slikovito: 'slatkice', 'medo', 'ljubice'… njihova je oaza mira u stresnoj svakodnevici. Njima se par podsjeća koliko su si važni i da se mogu osloniti jedno na drugoga.

Drugo, tepanje i gugutanje vraća nas u djetinjstvo jer se roditelji tako obraćaju bebama. To nam 'budi' lijepa sjećanja pa nastojimo i s partnerom izgraditi naklonost i privrženost. Zahvaljujući tepanju, kod beba se potiče lučenje neurotransmitera zbog kojih usvajaju znanja. Kod odraslih tepanje nema efekt učenja, no ima efekt bliskosti i širenja ljubavi.

Sad kad to znaš nemaš se razloga ustručavati partnera nazvati specifičnim nadimkom. Onom tko te čudno pogleda, reci da to potvrđeno pozitivno utječe na vezu. Rezultati istraživanja koje je proveo Superdrug Online Doctor pokazalo je da su parovi koji si tepaju u prosjeku 16 posto sretniji od onih koji se oslovljavaju punim imenom.

Možda je to dodatan motiv da već danas osmislite novi, samo vaš nadimak koji ćete oboje voljeti.

