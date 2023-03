Pripazi na njih: 7 stvari koje tvoj partner nikada ne bi smio tražiti od tebe

Kada smo u vezi i kada smo zaljubljeni, za svog bismo partnera učinili apsolutno sve. Doslovno bismo pomaknuli nebo i zemlju samo kako bismo svom partneru izmamili osmijeh na lice. Iako sve to zvuči predivno i romantično, postoji neka granica, no kada umjesto romantične veza postaje opasna, toksična i manipulativna i od nje treba pobjeći?

Nažalost, postoje ljudi koji iskorištavaju povjerenje i odanost svog partnera. Od njega traže naizgled male stvari, jednu po jednu, sve dok te male stvari ne prerastu u emocionalno zlostavljanje kojeg se vrlo teško osloboditi. Možda te partner želi "spasiti" od neke tvoje toksične prijateljice i zvuči dobronamjerno, no u stvarnosti možda je baš on taj koji je toksičan i želi te izolirati od svih drugih ljudi u tvom životu. Ovo je samo jedan primjer toksičnog ponašanja od kakvog trebaš pobjeći što je prije moguće.

Važno je na vrijeme primijetiti sva ta kontrolirajuća i toksična ponašanja u vezi, prije nego što izmaknu kontroli, a evo nekih stvari na koje treba pripaziti - ovih sedam stvari tvoj partner nikada ne bi smio tražiti od tebe, a ako to čini, osvijesti to prije nego što bude prekasno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Da se izoliraš od obitelji ili prijatelja

Svaka osoba u vezi trebala bi imati život izvan veze - svoje prijatelje, obitelj, kolege na poslu… Sve su to odnosi koje moramo njegovati, no ako te partner stalno tjera da sve svoje vrijeme posvetiš njemu i izoliraš se od svih drugih ljudi u svom životu, to je oblik emocionalnog zlostavljanja i od toga moraš pobjeći što je prije moguće. Takvi su partneri ljubomorni i toksični, a iako na prvu mogu zvučati itekako uvjerljivo, ovo je primjer toksičnog ponašanja na koje moraš pripaziti.

Da mu oprostiš za toksična ponašanja

Nitko od nas nije savršen i u jednom će trenutku veze tvoj partner sigurno pogriješiti, baš kao i ti. Ali ako tvoj partner ne priznaje da je pogriješio, odbacuje krivnju, ili još gore, "svali" krivnju na tebe, tada si u nevolji. Ako iz dana u dan traži da mu oprostiš za njegova toksična ponašanja, to nikako nije dobar znak.

Da daš otkaz ili promijeniš posao

Neki se ljudi mogu osjećati nesigurno i pomalo ugroženo zbog činjenice da njihov partner ili partnerica zarađuje više od njih. Suprotno tome, ako zarađuju manje od njih, mogli bi ih podcjenjivati. U svakom slučaju, i jedno i drugo primjer je toksičnog ponašanja koje nije normalno u zdravom odnosu između dvoje ljudi. Ako tvoj partner pokušava izvršiti kontrolu nad tobom i traži od tebe da promijeniš svoj posao, odbiješ promaknuće ili da budeš manje ambiciozna, pripazi - to mora biti prvenstveno tvoja odluka, a tvoj te partner u tome treba podržati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Da ima pristup svim tvojim uređajima

Nije tajna da neki partneri vole potajno "njuškati" po mobitelima i laptopima svojih partnerica, no to je ozbiljan problem koji ukazuje na manjak povjerenja. Ako je i tvoj partner jedan od onih koji žele imati pristup svakom tvom uređaju, a čak te traži i zaporke, bilo da se radi o zaporci na mailu ili na nekoj društvenoj mreži, to nikako nije dobar znak. Iako to možda opravdava time da nemate što sakrivati jedno od drugoga, svatko od nas ima pravo na privatnost i druga osoba mora poštivati to pravo. A ako se to ne poštuje, to je velika crvena zastavica koja ukazuje na kontrolirajuće i toksično ponašanje.

Da zanemariš kako se njegova obitelj ili prijatelji odnose prema tebi

S obitelji partnera može biti teško slagati se, a ponekad problem mogu biti i prijatelji tvog partnera. Ali postoji razlika između toga da im se ne sviđaš i da se opetovano loše odnose prema tebi. Ako se njegovi prema tebi odnose s manjkom poštovanja, a tvoj partner iako to vidi, opravdava to i nije na tvojoj strani, a možda i od tebe očekuje da opravdaš njihovo ponašanje, to nikako nije dobro. U redu je da tvoj partner cijeni svoja prijateljstva i obiteljske odnose, ali također mora znati kada su neki postupci prema tebi neprihvatljivi.

Da radiš nešto što ti nije ugodno u spavaćoj sobi

Pristanak je vrlo važan kada ste ti i tvoj partner intimni. Oba partnera trebaju poštovati želje i potrebe onog drugog, a komunikacija je ovdje najvažnija. Nažalost, neki ljudi ne razmišljaju o tome na taj način pa svoje partnere sile da rade nešto što njima možda nije ugodno - to je vrlo opasno i zove se seksualna prisila. Ako te partner i dalje nagovara, iako si rekla "ne", ako te pokušava uvjeriti da isprobaš stvari koje tebi nisu ugodne, ako osjećaš krivnju ili bilo što drugo, bježi od njega.

Da se promijeniš

Kada tek počneš izlaziti s nekim, to činiš jer ti se ta osoba sviđa takva kakva je. No ako te tvoj partner neprestano pokušava promijeniti, to znači da je njegov cilj od početka možda bio oblikovati te u svoju ideju savršene žene. Malo jezivo, ali ima i toga, a ako te traži da promijeniš bilo što na sebi, od nekih tvojih načina ponašanja, hobija pa čak do religije ili izgleda, to je velika crvena zastavica. Sve je to dio tvog identiteta i nikako se ne smiješ promijeniti za nekoga. Zapamti - da je pravi, ne bi tražio od tebe da se promijeniš.