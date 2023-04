Za ili protiv: Trebaš li promijeniti ili zadržati prezime nakon udaje?

U Rusiji žene nose dva prezimena, ono svog oca i nakon udaje muževo, a stoljećima je bilo posve normalno da žena nakon udaje preuzima prezime muža, te za sobom ostavlja svoje djevojačko prezime koje je simbol njezine mladosti. Takva se praksa nije propitivala, a zahvaljujući snažnom patrijahalnom sentimentu diljem svijeta, tek smo posljednjih desetak godina primijetile da se stvari počinju mijenjati. Sve više žena više ne želi da se nakon udaje njihovo prezime mijenja u muževo – a taj trend svakog dana sve više i više raste, ali i izaziva kontroverze.

Dok neki smatraju kako se radi o ultimativnom činu spajanja dviju duša i romantičnoj gesti, drugi pak smatraju kako je mijenjanje prezimena jednostavno neprekatično. Tu su i oni koji se takvom običaju protive iz feminističkih razloga, a imamo i glas onih koji misle da takvu trediciju treba zakopati davno u prošlosti – i više ju nikada ne vratiti „u opticaj“.

Neke žene tako smatraju da neće promijeniti prezime nakon udaje jer je njihovo prezime već prepoznatljivo u branši kojom se bave, dok druge jednostavno ne žele prolaziti kroz mukotrpan proces mijenjanja svih dokumenata. Ako si i ti rastrgana između toga da prezime promijeniš ili zadržiš, u natavku ti donosimo nekoliko razloga za i protiv obje ove ideje.

Točnije, donosimo ti četiri razloga za i četiri razloga protiv toga da mijenjaš prezime nakon udaje za muškarca svojih snova. Pročitaj ove argumente i u konačnici donesi vlastitu odluku iza koje ćeš moći stajati do kraja života.

PROTIV: Profesionalni život i karijera

Bez obzira na posao koji radiš – vrlo je vjerojatno da te tvoji kolege iz branše kojom se baviš već znaju pod prezimenom koje si dobila rođenjem. Naglo mijenjanje tog prezimena može izazvati konfuziju u tvom profesionalnom životu, a ako si poduzetnica stvar će se dodatno zakomplicirati jer ćeš morati mijenjati i službeno ime vlasnika svoje tvrtke ili obrta. Zbog ovog razloga mnoge žene odlučuju se zadržati svoje prezime koje su imale kada su diplomirale, krenule graditi karijeru i slično.

ZA: Svi u obitelji imat ćete isto prezime

Zakonski gledano, ako ćeš sa suprugom imati djecu, puno je jednostavnije ako ćete svi u obitelji imati isto prezime. Neće biti potrebe da ikada dokazuješ da si majka svoje djece ukoliko imate isto prezime, a ljudima će biti odmah kristalno jasno da ste u rodu. Uz to, izbjeći ćeš mnoga objašnjavanja zašto svi nemate isto prezime. Na prelascima granica neće biti dodatnih upita, a i tvoje dijete nikada u školi ili u vrtiću neće morati objašnjavati znatiželjnim vršnjacima zašto mu se mama i tata različito prezivaju – a u braku su.

PROTIV: Papirologija

Svi znamo da birokracija i papirologija definitivno nisu jača strana Hrvatske. Birokratskim labirintima ponekad je jako teško navigirati, a svaka promjena osobnih dokumenata iz džepa će ti izbiti na stotine kuna, koštati dosta vremena za stajanje u redovima ispred šaltera i još k tome od tebe tražiti dosta strpljenja i popunjavanja formulara. Od vozačke pa sve do osobne i putovnice, promjena prezimena traži mnogo truda oko mijenjanja svih važnih dokumenata, a ako ti se s time ne da zezati – možda je bolje da nakon udaje zadržiš djevojačko prezime.

ZA: Ne sviđa ti se tvoje djevojačko prezime

Možda imaš prezime koje ima 20 slova ili ti jednostavno nije lijepo, a možda s njim ne osjećaš ni veliku povezanost. Kako god bilo, ako ti se tvoje prezime ne sviđa, nakon udaje je svakako najlakša opcija da ga se riješiš na način da preuzmeš ono svog supruga. Novo prezime za novo životno poglavlje.

PROTIV: Dokumenti iz prošlosti

U nekim slučajevima nakon službene promjene prezimena može postati komolicirano izaći na kraj sa zaostalom dokumentacijom ili papirologijom iz doba prije udaje. Ako imaš kredit na djevojačko prezime ili pak neke druge dugove, potraživanja i slično – svakako sve sredi prije promjene prezimena, jer bi se birokratske začkuljice mogle pretvoriti u ozbiljne, nepotrebne probleme koje će ti zadavati glavobolje.

ZA: To se „očekuje“

Iako se svakako protivimo svakom postupku koji oduzima ženino pravo na njezin osobni identitet, ponekad je jednostavnije, barem u društvu u kojem mi živimo, odlučiti ići „utabanim“ putem i u ovom slučaju promijeniti prezime. Na taj način nećeš nikoga iz šireg kruga obitelji zbuniti, a svojoj baki ili prateti nećeš morati uz neugodu objašnjavati zašto si odlučila zadržati svoje prezime. Ponekad, ako ti je tako jednostavnije, je posve u redu ići linijom manjeg otpora i promijeniti prezime u suprugovo čisto zbog tradicije.

PROTIV: Tvoje ti je obiteljsko naslijeđe jako važno

Iako obožavaš svog supruga, možda osjećaš veću pripadnost svojoj obitelji no njegovoj – i želiš da tako ostane. Ili imaš pretke koji su aristokrati pa ti je važno zadržati obiteljsko prezime i sponu s naslijeđem koje ti je ostavljeno. Možda si pak istražila svoje obiteljsko stablo do te mjere da znaš sve rođake do četvrtog koljena stotinu godina unazad i svakako se osjećaš povezano s njima. Kako god bilo, ako ti je tvoja obitelj, genealogija i obiteljsko stablo jako važno – zadrži svoje prezime bez obzira na udaju. Lijepo je kad je žena ponosna na svoje korijene.

ZA: U ovome ste zajedno

Nakon vjenčanja, i ti i tvoj suprug krenuli ste u novo životno putovanje. Novo poglavlje definitivno će imati svoje izazove, a simbolična promjena prezimena može dodatno svima dati na znanje da ste obitelj, zajednica – jedno. Uz to, ako promijeniš prezime, nećeš imati zakonskih problema s izvršavanjem papirologije ili birokratskih zadataka u ime svog muža, a društvu ćeš se možda činiti i kao vjerodostojnija supruga.