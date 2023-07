Seks više nije tabu tema i vrlo otvoreno se govori o užitku i problemima koji se mogu pojaviti. Razgovori o seksu odvijaju se slobodnije i češće nego prije, ali ipak postoje teme ili neka pitanja kojih se ljudi još uvijek pomalo srame.

Upravo zato stručnjaci rado odgovaraju na pitanja koja se smatraju "čudnima" ili "sramotom", a neka čuju puno češće u radu s ljudima. Stoga su seksualni edukatori objasnili koje stvari ljude najviše zanimaju. Možeš ih pročitati u nastavku i možda pronaći odgovore na pitanja koje i tebe zanimaju.

Što je ženska ejakulacija? Radi li se o mokrenju?

Žene često zanima što se događa kod ejakulacije, a čak su i znanstvenici zbunjeni time. Za početak, "prskanje" se događa tijekom seksualnog uzbuđenja ili orgazma kada tekućina izlazi kroz uretru (mokraćna cijev). Ovo je naziva "ženska ejakulacija", no stručnjaci još uvijek nisu sigurni oko svega i ovo područje ženske seksualnosti se još uvijek istražuje.

"Evo što znamo: i ženski ejakulat, ali prskanje urina dolaze iz uretre. Kod prskanja mokraće radi se o vrlo maloj količini tekućine odnosno razvodnjenom urinu. Ženski ejakulat je puno gušći i sadrži visoke koncentracije antigena specifičnog za prostatu (PSA), proteina koji se također nalazi u sjemenu", objašnjava seksualna edukatorica Susan Milstein sa Sveučilišta Texas za HuffPost.

Mogu li previše masturbirati?

Seksualni edukator Francisco Ramirez često dobiva upite vezane za masturbaciju i ono što se smatra "normalno". No onda ih uvjerava da je sve u redu, bez obzira je li česta, povremena ili žena gotovo nikad ne masturbira. "Nažalost, sram oko masturbacije doveo je do toga da mnogi od nas budu pomalo skeptični ili osjećaju neugodu oko masturbacije, posebno prema čestoj masturbaciji ili slučajevima kada je češća od seksa s partnerom. No nema ništa loše u masturbaciji više puta dnevno."

Iako postoji i upozorenje, a problem nastaje kada se masturbacija počne miješati u svakodnevni život. U odnose, posao ili druge odgovornosti. Ako se to dogodi onda se radi o problemu koji treba rješavati. "Inače ne postoji problem. Osim što se osjećamo dobro, masturbacija može poboljšati san, smanjiti razinu stresa, ublažiti menstrualne grčeve i pomoći da se otkrije što je ugodno u seksu", dodaje Ramirez.

Hoće li vibrator loše utjecati na želju za seksom i osjetljivost?

Žene imaju jedno jako važno pitanje vezano za vibrator i seksualne igračke te ga često upućuju seksualnoj edukatorici Evi Bloom. Može li korištenje moje omiljene seksualne igračke uzrokovati gubitak osjetljivosti zbog čega se kasnije neće dogoditi orgazmi? No vijesti su dobre jer je njezin odgovor "ne". Bilo kakva utrnulost klitorisa koju se može osjetiti nakon korištenja vibratora je privremena te se žene mogu opustiti.

"Ako žena doživljava orgazam na isti način dulje vrijeme, koristi vibrator ili određeni pokret ruke, onda joj se može dogoditi da joj je teže postići orgazam na druge načine. Da se ovo ne bi dogodilo dobro je pomiješati različite tehnike", objašnjava Eva Bloom. No ako se dogodi gubitak genitalne osjetljivosti onda vjerojatno nije problem u seksualnoj igrački, u tom slučaju važno je javiti se liječniku.

Jesu li moje čudne seksualne fantazije dokaz da nešto nije u redu sa mnom?

Ljudi s jedne strane uživaju u svojim seksualnim fantazijama, a onda se znaju osjećati nelagodno i osuđuju sami sebe zbog toga. Neki imaju želje koje ne bi odgovarale partneru ili ne pristaju prema nekim drugim vrijednostima. No za većinu ljudi fantazije su samo fantazije, rekao je klinički seksolog i edukator Lawrence Siegel. Samo zato što osoba uživa u određenom erotskom scenariju u svojoj glavi ne znači da ima interes djelovati prema njemu u stvarnom životu. "Maštarije, bez obzira koliko se bizarne činile, siguran su izlaz i ne predstavljaju nužno želju za takvim ponašanjem u stvarnom životu. To je samo mašta i scenarij u glavi", objašnjava Siegel.

Siegel preporučuje razgovor sa seksualnim terapeutom ako ljude uznemiruju seksualne fantazije i mogle bi ih dovesti do neželjenog ponašanja. "Fantazije se mogu koristiti i za povećanje seksualnog užitka s partnerom i to je sasvim u redu. Međutim, ako fantazije postaju fokus u seksu s partnerom onda bi trebalo razgovarati se terapeutom."