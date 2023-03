7 jasnih znakova da nisi draga njegovim roditeljima

Bilo bi idealno kad bi sve obitelji funkcionirale skladno i međusobno se uvažavale. No to nažalost često nije tako, a o problemima sa svekrom i svekrvom ispričana je gomila priča. Probaš li 'problematična svekrva' utipkati u tražilicu, naletjet ćeš na stranice forumskih rasprava. Kod nekih je sve bilo dobro na početku, no onda su njegovi počeli zabadati u vašu privatnost, nastojali utjecati na sina ili ga posvađati s tobom. S druge strane, kod nekih je netrpeljivost primjetna još od upoznavanja. Još si tada imala osjećaj da te njegovi odmjeruju i previše štite sina kao da on nije već odavno punoljetan. Sve si to pripisala lošem prvom dojmu, no situacija ni sada nije bolja.

U toj situaciji bitno je da tvoj partner nije podložan mišljenju roditelja i da oni ne stanu na put vašoj vezi. Granice moraju biti jasne, a ti se u svemu tome ne bi trebala osjećati kao žrtva. A ako je njemu pak važnije mišljenje njegovih ili se pred svojima ponaša totalno pasivno, to bi ti mogao biti znak da imaš posla s krivim.

Ali vratimo se na početak – izdvajamo jasne znakove da te njegovi baš i ne vole. Iz njima poznatih razloga. Ove znakove ne treba ignorirati nego treba pokušati pronaći zajedničko rješenje i razgovarati jer bi s vremenom moglo biti sve gore.

Izbjegavaju te i šire tenzije

Očiti znak da nekome nisi draga jest izbjegavanje kontakta s tobom ili prijezirni pogledi kad se vidite. Što god ti rekla, njima nije dovoljno dobro, gledaju te s prijezirom ili podsmijehom i time ti poručuju da kod njih baš i nisi dobrodošla. Zvuči okrutno, ali vjerojatno ti je jasno o kakvom tipu odnosa govorimo. Partner ti govori da je 'red' otići kod njih na večeru, ti na to pristaneš, ali čim zakoračiš njihov prag, osjetiš tenzije koje čak ni partnerove šale i mijenjanje tema ne uspiju izgladiti.

Zadiru vam u privatnost

Ovo je nešto što vam ne smije biti prihvatljivo. Postoje obitelji u kojima na više katova živi više generacija, i to skladno. Ali vaša obitelj nije jedna od tih. Svekrva vam ulazi bez pitanja, a svekar se poslužuje svime što mu dođe pod ruku. Iako ste im rekli da želite biti sami i odmoriti se, oni i dalje nametljivo planiraju zajedničke aktivnosti pod krinkom sretne i brižne svekrve odnosno svekra. To ne smiješ ignorirati nego u dogovoru s partnerom poduzeti potrebne korake. Zbog ovakvog ponašanja veza doista može nastradati.

Glavni si im krivac

Njegovi te suptilno optužuju za to što se njihov sin udaljio od njih, što je promijenio mišljenje ili jer je napustio posao koji je radio godinama. Iako je sasvim normalno da njihov sin odrasta i postaje samostalniji – a sukladno tome i neke stavove – oni misle da je to nužno loše. Dežurni si im krivac za sve i misle da ćeš uništiti njihova sina. Svaki im je tvoj korak prijeteći.

Propitkuju tvoje izbore

Nikad im nisi dovoljno dobra. Uvjereni su da SVE znaju bolje od tebe. Jasno da možda imaju više iskustva, ali to ne znači da trebaju nametati svoj stav i mišljenje. Svim silama žele ti 'prodati' svoju priču i nagovoriti te da poslušaš njih, a ne sebe. Pitaju kad ćete konačno kupiti auto, zašto si kupila baš taj ormar ili kutnu garnituru, a u najgorem slučaju, svaki put kad te vide pitaju kad će unuci. Njima baš i nije stalo do tvoje sreće.

Opsjednuti su njegovom bivšom

Njegova bivša za njih je pojam. Svijet im se vrti oko nje i iskreno žale što je ta veza puknula. Iako to ne žele priznati, tebe smatraju njenom lošom zamjenom. Da, toliko daleko ide ta netrpeljivost. Najveća želja im je da ti postaneš poput nje, a čak te nekad i zovu krivim imenom. Ili još gore – oslovljavaju te s 'ona njegova'. To je odraz nepoštovanja.

Ne znaju se šaliti ni razgovarati

Pred tobom su smrknuti i ozbiljni. Razgovaraju samo onoliko koliko moraju, ali zapravo ne bi ni toliko. Za njih postoji samo njihov sin i oni. Šale su im nepoznat pojam i pred njima trebaš izvagati što ćeš reći.

Priželjkuju kraj vaše veze

Oni bi najradije da njihov sin ponovno ima 10 godina i da mu, po mogućnosti, oni pronađu partnericu. Nastoje ga uvjeriti da ti nisi dovoljno dobra i da on može puno bolje, a to znači da žele uništiti vašu vezu.

U kombinaciji s ostalim znakovima, ova je situacija u kojoj trebaš reagirati. Tvoj bi partner trebao postaviti jasne granice te biste zajedno trebali pronaći rješenje.