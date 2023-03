Može biti problem: Šest znakova da si postala preopuštena u vezi

Kvalitetna ljubavna veza znači da se muškarac i žena osjećaju ugodno u svom odnosu, da su opušteni i otvoreni u komunikaciji. I to je ono čemu teže svi parovi. Osjećaš se ugodno u braku ili vezi? No je li moguće biti preopušten?

Stručnjaci za odnose tvrde da je to moguće te da je važno prepoznati znakove koji tebi i partneru pokazuju da ste krenuli stranputicom, odnosno da ste prestali rasti kao par i da ste preopušteni u ljubavi.

Nicole Sodoma, autorica i savjetnica za razvode, iz svog iskustva zna koliko često parovi ne shvaćaju da im je odnos otišao u krivom smjeru. "Kako bi ljubavni odnos izdržao test vremena par treba rasti zajedno, a ne samo provoditi vrijeme zajedno", objasnila je Nicole Sodoma te dodala koji znakovi pokazuju da bi parovi trebali zastati i promijeniti neke stvari u svom odnosu.

Više ne izlazite na dejtove

"Bez obzira koliko ste dugo zajedno, vrlo je važno da ste jedno drugom prioritet", dodaje Sodoma. Izlazak na spoj ne bi trebao biti samo nešto što ste radili na početku veze, bez obzira koliko ste dugo zajedno. "Potrudite se i odvojite vrijeme jedno za drugo bez obzira radi li se samo o izlasku u kinu ili nečemu posebnom. Za uspješnu vezu važno je da oba partnera žele ulažu vrijeme i trud", dodaje dalje za Purewow.com.

Zajedno ste, ali se ne družite

Tišina može imati različita značenja u ljubavnoj vezi, s jedne strane vrlo je važno da možete sjediti jedno uz drugo u tišini. No nije dobro ako ta tišina postane norma. "Neki parovi misle da ako su jedno uz drugo i svatko gleda u svoj mobitel, kompjuter i slično da se to računa kao 'zajedničko vrijeme'. No to nije kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme", dodaje dalje Sodoma.

Odgađate važne razgovore

"Jedan od temelja u svakom odnosu, romantičnom ili bilo kojem drugom, je otvorena i iskrena komunikacija. Prečesto se događa da se parovi osjećaju sigurno i ugodno u odnosu te onda odgađaju važne teme", objašnjava Sodoma. Ovo se može događati jer se ljudi osjećaju sigurno i odbacuju probleme ili zbog toga što postoji nesigurnost oko nekih stavri. No bez obzira na sve treba razgovarati o važnim stvarima. "Odnos često može brzo krenuti nizbrdo ako se izbjegavaju važni razgovori", dodaje dalje.

Odnos uzimate zdravo za gotovo

Možda tvoj suprug priprema kavu svako jutro i ti mu se uvijek zahvališ na tome. "Ugoda dolazi s osjećajem sigurnosti, ali važno je da taj osjećaj ne uzimate zdravo za gotovo i da obratite pažnju jedno na drugo", dodaje Sodoma. "Obrati pozornost na stvari koje partner čini za tebe, a ne mora. Slušajte aktivno jedno drugo i prepoznajte važne trenutke i budite zahvali za njih", kaže dalje.

Misliš da uvijek znaš što partner osjeća i misli

Jako dobro se poznajete, ali čak i najpovezaniji parovi ne mogu točno znati što uvijek misle. Ovo postaje problem kada se parovi osjećaju vrlo opušteno i više ne provjeravaju što druga strana misli. "Vrlo je važno podsjetiti se da se ljudi mijenjanju, da misli i osjećaji nisu uvijek isti. Važno je povremeno pitati partnera što osjeća te biti prisutan i rasti zajedno", dodaje dalje.

Praktična komunikacija bez nježnosti

Kada si posljednji put poslala poruku mužu u kojoj si mu samo napisala da misliš na njega. "Kod mnogih parova, posebno onih koji imaju djecu, većina komunikacije je vezana za raspored i organizaciju svakodnevnog života. S vremenom ljudi počinju osjećati kao da se dopisuju s cimerom pa bi bilo dobro unijeti malo strasti u razgovor. Pokušaj u fokus vratiti njegove potrebe i želje i nemoj se bojati mijenjati stvari u vašem odnosu i napraviti rekonstrukciju", objasnila je na kraju.